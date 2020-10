یکی از توسعه‌دهندگان به نام «مارک همبلی» (Mark Hambly) به‌تازگی اپ رایگانی به نام APOD Astronomy Pics and Widget را عرضه کرده است که با استفاده از آن در کنار قابلیت جدید iOS 14 یعنی ویجت‌ها، می‌توانید که عکس نجومی روز ناسا را در صفحه‌ی هوم آیفون خود ببینید، تا اگر از علاقه‌مند به نجوم هستید هر روز خود را با دیدن یک تصاویر جذاب از موضوع مورد علاقه‌تان آغاز کنید.

برای اطلاع بیشتر باید بگویم که سایت منتشر کننده‌ی عکس نجومی روز ناسا یکی از سایت‌های محبوب میان علاقه‌مندان به نجوم و موضوع‌های مربوط به آن است. همان‌گونه که از نام این سایت مشخص است، این سایت هر روز عکسی را از آسمان و موضوع‌‌های مرتبط به آن منتشر می‌کند.

عکس‌های این سایت از منابع مختلفی مانند آرشیو عکس‌های ناسا یا عکس‌های گرفته شده توسط عکاسان سراسر جهان از آسمان، انتخاب می‌شوند. هرزگاهی هم ناسا از این سایت برای به اشتراک‌گذاری تصاویری شگفت‌انگیز و جذابی استفاده می‌کند که توسط فضاپیما‌ ثبت شده است.

به‌راحتی می‌توان گفت که تمامی عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این سایت عکس‌های جذابی برای علاقه‌مندان به نجوم و عکاسان نجومی هستند. با توجه به این موضوع بسیاری از این افراد هر روز به این سایت سر می‌زنند تا تصویر انتخاب شده به عنوان عکس نجومی روز ناسا را مشاهده کنند.

به عنوان نمونه شما می‌توانید عکس منتشر شده در این سایت در ۵ اکتبر (۱۴ مهر) را ببینید. این عکس توسط تلسکوپ فضایی هابل از کهکشان NGC 5643 گرفته شده است.

به نظر می‌رسد توسعه‌دهنده‌ی این اپ با الهام گرفتن از آخرین نسخه از اپ Apollo for Reddit که به او اجازه می‌دهد تصاویر نجومی مورد علاقه‌اش را با استفاده از ویجت‌های iOS 14 بر روی صفحه‌ی هوم آیفون مشاهده کند، این اپ را توسعه داده است.

همبلی در رابطه با این موضوع در Reddit می‌گوید: «بعد از الهام گرفتن به دنبال ویجتی گشتم که با استفاده از آن بتوانم تصاویر نجومی روز انتخاب شده توسط ناسا را بر روی صفحه‌ی هوم ببینم.» او ادامه می‌دهد «با وجود اینکه اپ‌های رایگان بسیاری زیادی برای نمایش عکس نجومی روز ناسا موجود بودند، اما هیچ‌کدام ویجتی را برای نمایش این عکس بر روی صفحه‌ی هوم آیفون نداشتند.»

مواجه شدن با این موضوع باعث شده است که او دست به کار شود و با وقت گذشتن بر روی ایده‌اش طی روز‌های مختلف آن را عملی کند. او در این‌ رابطه می‌گوید: «از اینکه این کار انجام داده‌ام خوشحالم و سعی دارم که با منتشر کردن به‌روزرسانی‌های مختلف این اپ را بهبود ببخشم.»

این توسعه‌دهنده در رابطه با قیمت این اپ می‌گوید که این اپ رایگان است و برای همیشه رایگان خواهد بود. او در ادامه می‌گوید: «شغل من چیز دیگری است و این کار را تنها به قصد تفریح انجام داده‌ام تا طرفداران نجوم بتوانند با استفاده از آن لذت ببرند.»

شما می‌توانید که برای دانلود این اپ رایگان به صفحه‌ی این اپ در اپ استور مراجعه کنید. همان‌گونه که گفتیم این اپ رایگان است و کاربران در زمان استفاده از این اپ با تبلیغی هم مواجه نخواهند شد. فقط اگر دوست داشته باشید می‌توانید که با رفتن به قسمت تنظیمات این اپ از توسعه‌دهنده‌ی آن حمایت مالی کنید یا که نظرات خود را برای توسعه‌دهنده‌ی آن بفرستید.

