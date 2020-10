چگونه اکانت اینستاگرام خود را به طور دائمی پاک کنیم؟

اینستاگرام مشابه با شرکت مالکش یعنی فیسبوک و هر شبکه اجتماعی دیگری در مقابل حملات سایبری و احتمال افشای اطلاعات خصوصی کاربران آسیب‌پذیر است.

بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، مدتی قبل نقصی امنیتی در اینستاگرام باعث شده بود رمز عبور هزاران کاربر این شبکه اجتماعی به صورت متن در اختیار سودجویان و هکرها قرار بگیرد. این گزارش با عنوان کنایه‌آمیز «دانلود داده‌های شما» منتشر شد چرا که دقیقا از همان ویژگی که در ابتدا برای بهبود امنیت و حفاظت از حریم خصوصی کاربران اینستاگرام استفاده می‌شد جهت افشای اطلاعات بهره برده بود.

پس از اعلام افشای رمز عبور کاربران، اینستاگرام فورا واکنش نشان داد و اعلام کرد که تنها تعداد کمی از کاربران در معرض خطر بوده‌اند و این مشکل به سرعت حل شده است. با این حال همچنان راه‌های دیگری برای نقض حریم خصوصی مردم از طریق اپلیکیشن اینستاگرام وجود دارد.

به عنوان مثال تنظیمات پیش فرض در اینستاگرام به گونه‌ای است که به صورت خودکار مکان کاربر را ردیابی خواهد کرد، مگر اینکه به صورت دستی آن را خاموش کنید. از این داده‌ها برای نمایش تبلیغات مرتبط با محل زندگی یا جایی که زمان زیادی را در آن صرف می‌کنید استفاده می‌شود.

علاوه براین اینستاگرام فعالیت‌های درون برنامه‌ای خود را مانند لایک کردن، کامنت گذاشتن، دیدن استوری دیگران و… توسط کاربر را با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارد.

پس از آن هم در به‌روزرسانی جدیدی که در اوایل سال ۲۰۱۸ منتشر شد و قابلیت‌های تازه‌ای به چت (دایرکت) اضافه کرد، عوامل متعددی باعث بروز نارضایتی در میان کاربران شد. در کنار موارد ناچیزی مانند نشانه دیده شدن پیام (Seen) و یا نشانه هنگام تایپ (Typing) که کمی صدای کاربران را درآورده بود، نقطه سبز رنگ کنار عکس کاربران در بخش پیام رسانی (دایرکت) که نشان می‌داد آیا آنها آنلاین هستند یا خیر به شدت مورد انتقاد عموم مردم قرار گرفت. در واقع اینستاگرام زمان فعال بودن کاربر و حتی آخرین باری که به اپلیکیشن سر زده را به دیگران اطلاع می‌داد.

این ویژگی به صورت پیش فرض در اپلیکیشن قرار دارد اما شما می‌توانید با رفتن به بخش «حریم خصوصی» و امنیت تنظیمات حساب کاربری، آن را غیر فعال کنید.

ولی در هر حال ممکن است تصمیم داشته باشید کمتر در فضای مجازی فعالیت کنید، و به همین ترتیب تصمیم بگیرید تا اکانت شبکه‌های اجتماعی یا اینستاگرام خود را پاک کنید. در این مطلب به روش حذف دائمی اکانت اینستاگرام خواهیم پرداخت.

غیرفعال کردن یا پاک کردن؛ مسئله این است!

هر کسی می‌تواید یکی از این دو روش را بر اساس سلیقه و نیاز خود انتخاب کنید. غیر فعال کردن اکانت کاربری روشی موقتی است، به گونه‌ای که در این شرایط اکانت کاربر به همراه عکس پروفایل، فالوورها، عکس‌ها، لایک‌ها و کامنت‌ها از دیگران مخفی خواهد شد و امکان مشاهده برای آنها وجود نخواهد داشت.

اما برای بازگرداندن تمام این اطلاعات و شروع مجدد به استفاده از اکانت خود به صورت قبل، فقط کافیست دوباره وارد حساب کاربری اینستاگرام خود شوید (لاگین) کنید.

ولی بازگرداندن حساب کاربری پاک شده اینستاگرام به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. هنگامی که کاربر حساب اینستاگرام خود را پاک می‌کند، تمام داده‌ها از جمله عکس‌ها، فالوورها، دوستان و غیره برای همیشه پاک خواهند شد. اگر در آینده تصمیم به بازگشت بگیرید و دوباره در اینستاگرام ثبت نام کنید، دیگر قادر به استفاده از آن نام کاربری نخواهید بود.

غیر فعال کردن یک حساب کاربری اینستاگرام

نکته عجیب و دشوار ماجرا این است که نمیتوان اکانت اینستاگرام را از طریق اپلیکیشن اندروید یا iOS غیر فعال (Deactivate) کرد، بلکه این کار باید حتما از طریق یک مرورگر و در وب‌سایت اینستاگرام انجام شود.

اگر برای مدت کوتاهی تصمیم به استراحت و و دور شدن از فضای اینستاگرام را دارید، می‌توانید با انجام این مراحل، حساب خود را غیر فعال کنید:

۱. در وب‌سایت اینستاگرام وارد حساب خود شده و روی آیکن پروفایل کلیک کنید تا وارد صفحه شخصی‌تان شوید.

۲. گزینه «ویرایش پروفایل» (Edit Profile) را انتخاب کرده، به پایین صفحه بروید و روی گزینه «غیر فعال کردن موقت حساب من» (Temporarily Deactivate my account) کلیک کنید.

۳. در این مرحله پرسیده می‌شود چرا تمایل دارید حسابتان را غیر فعال کنید؟ دلیلی دلخواه را از منوی کشویی انتخاب کنید یا در ادامه توضیحاتی بنویسید.

۴. رمز عبور خود را دوباره وارد کنید و در آخر روی گزینه «غیر فعال کردن موقت حساب» را انتخاب کنید.

حساب کاربری کاربر حال غیر فعال شده و تا زمانی که بار دیگر وارد آن شوید از کاربران دیگر پنهان خواهد بود. حتما باید به این نکته توجه داشت که با توجه به سیاست‌های اپلیکیشن اینستاگرام، شما تنها یکبار در هفته مجاز هستید تا اکانت خود را به صورت موقت غیر فعال کنید.

دانلود داده‌ها در اینستاگرام

هنگامی که حساب اینستاگرام را حذف کنید، تمام داده‌ها برای همیشه از بین رفته خواهند رفت و نمی‌توان آنها را بازیابی کرد. بنابراین شاید بخواهید قبل از حذف حساب کاربری خود، داده‌های اینستاگرام را دانلود کنید، و به همین ترتیب عکس‌ها، فیلم‌ها و پست‌هایی که در گذر زمان ارسال کرده‌اید را در اختیار داشته باشید. برای دانلود یک کپی از داده‌های اینستاگرام خود:

۱. به پروفایل اینستاگرام خود بروید و گزینه «تنظیمات» (آیکن چرخ‌دنده) را انتخاب کنید.

۲. در بخش «حریم خصوصی و امنیت» (Privacy and Security) روی گزینه درخواست دانلود (Request Download) کلیک کنید.

۳. آدرس ایمیلی که تمایل دارید لینک دانلود عکس‌ها و به دنبال آن رمز عبور خود را دریافت کنید را وارد کنید.

طی دو روز شما یک ایمیل، حاوی لینک دانلود داده‌ها دریافت خواهید کرد که برای دریافت عکس‌ها و فیلم‌های خود باید روی لینک‌ها کلیک کنید تا دانلود آغاز شود.

راهنمای قدم به قدم چگونگی حذف اکانت اینستاگرام

مشابه با غیر فعال‌سازی، حساب اینستاگرام تنها از طریق یک مرورگر وب قابل حذف است. برای حذف دائمی حساب اینستاگرام خود، این مراحل ساده را دنبال کنید:

۱. در وبسایت اینستاگرام وارد حساب خود شوید.

۲. به صفحه حذف حساب (به این آدرس) در اینستاگرام بروید. از منوی کشویی دلیل حذف خود را انتخاب کنید.

۳. رمز عبور خود را وارد کنید و روی گزینه «حذف دائمی حساب» (Permanently Delete Account) کلیک کنید.

حساب اینستاگرام شما هم اکنون حذف شده است.

راه‌های دیگر برای حفظ امنیت داده‌های کاربران

بسیاری از ما برای حفظ و یا ذخیره اطلاعات مهم خود از سرویس‌های ذخیره ابری استفاده می‌کنیم. در این صورت حتما تلاش کنید یکی را انتخاب کنید که به طور خودکار فایل‌های شما را رمزگذاری می‌کند. با این حال، همان طور که ارائه دهندهای سیستم ابری رمز عبور کاربر را در اختیار دارند، ممکن است بتوانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند و حتی به خواست خود آن را با مقامات دولتی و امنیتی در میان بگذارند.

در رابطه با رفع این مشکل می‌توانید به صورت دستی قبل از آپلود کردن فایل‌ها به فضای ابری، آن‌ها را رمزگذاری کنید. در این صورت شما تنها کسی هستید که امکان دسترسی به فایل‌ها را خواهید داشت و تا زمانی که رمز عبورهای خود را در فضای ابری ذخیره نکنید ارائه دهنده فضای ابری به آن دسترسی نخواهد داشت.

تعدادی برنامه با نحوه استفاده آسان برای رمزگذاری به صورت دستی وجود دارد که حتی اگر تا به حال از این روش استفاده نکرده باشید کارتان را راحت می‌کند.

توجه داشته باشید که نرم‌افزاری جهت رمزنگاری انتخاب کنید که با سیستم عامل‌های کامپیوتر و موبایل و حتی سرویس ذخیره‌سازی ابری سازگار باشد. علاوه بر این باید رمزگذاری به شکل «End-to-End» باشد و هرگز نباید رمز عبور را ذخیره کند.

