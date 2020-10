در عصر امروز دسترسی به اینترنت از جمله بنیادی‌ترین و اولین نیازهای هر کامپیوتر به شمار می‌آید، اما در سال ۲۰۲۰ صفحات وب پیچیده‌تر از همیشه شده‌اند و مرورگرها نیاز دارند بسیاری از کدها و المان‌های مختلف را با سرعت بالا خوانده و اجرا کنند تا همه چیز قابل نمایش شود.

مرورگرهای مدرن هم موتور رندر گرافیکی دارند هم موتور پردازش محتوا و با کمک این دو فاکتور مهم می‌توانند از پس نمایش سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین وب‌سایت‌ها بر بیایند.

وقتی اولین ساختار صفحات وب شکل گرفت، همه چیز کم و بیش متکی بر متون و زبان نشانه‌گذاری ابرمتن (HTML) بود، اما در گذر زمان محتوای سایت‌ها پیچیده‌تر و پیچیده‌تر از همیشه شدند و حالا به صورت داخلی ممکن است نرم افزارهایی را اجرا کنند، اتفاقی که سال‌های قبل هرگز رخ نمی‌داد. حالا دیگر سرعت مرورگر برای هر کاربری از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است و ملاک انتخاب از بین انواع آنها، سرعت بارگذاری بالا و خواندن صفحات در بهترین حالت به شمار می‌آید.

در سال ۲۰۲۰ نبرد بین مرورگرها دست‌خوش تغییراتی شد؛ چرا که مایکروسافت بعد از مدت‌ها حضور در قعر جدول بهترین‌ها و مورد تمسخر واقع شدن توسط عموم مردم، از منابع پردازشی اختصاصی خودش دست کشید و به پروژه متن‌باز «کرومیوم» برای توسعه مرورگر پیوست.

همانطور که از نامش مشخص است، کرومیوم همان موتور پروژه رندر مرورگر گوگل کروم به شمار می‌آید؛ به این ترتیب مایکروسافت بعد از سال‌ها موتور مرورگر ویندوز ۱۰ را از EdgeHTML به Chromium HTML تغییر داد. در این شرایط اوضاع تا حدودی به نفع مالک ویندوز شد و رفته رفته به خاطر سرعت بالاتر و صرفه‌جویی در مصرف باتری، به طور کلی مرورگر Edge جدید هم به یکی از گزینه‌های محبوب کاربران تبدیل شد.

اگرچه خود وب بر اساس HTML بنا شده و طی سال‌ها تغییرات زیادی در بستر پایه آن شکل گرفته و امکانات بیشتری ارائه داده است، اما هرگز به اون اندازه‌ای که لازم بود جوابگو نبود و به همین خاطر توسعه دهندگان وب روی مرورگرهایی تمرکز کردند که بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و احساس راحتی بیشتری با آنها دارند، به همین ترتیب طی سال‌های اخیر اولویت‌بندی‌های متعددی در بازار مرورگرها صورت گرفت.

اگر خاطرتان باشد دورانی بود که نسخه ششم اینترنت اکسپلورر مایکروسافت محبوب‌ترین مرورگر اینترنت بود، چرا که بر پایه چارچوب نرم افزاری ActiveX نوشته شده بود و می‌توانست تمام سایت‌ها را بدون مشکل باز کند، و در عین حال کاری کرده بود که برخی رقبا توانایی باز کردن بسیاری از سایت‌ها را نداشتند.

اینترنت اکسپلورر گزینه اول و آخر تمام سازمان‌ها و تجارت‌های مختلف بود و از آن برای ارتباطات درون شرکتی هم استفاده می‌شد. اما همه چیز طبق سلیقه ردموندی‌ها پیش نرفت و اپل موتور WebKit را برای استفاده در مرورگر سافاری و گوگل هم موتور کروم را برای مرورگر اختصاصی خودش توسعه داد.

مرورگرهای جدید به ارائه منابع متن‌باز روی آوردند و تا حدودی استانداردهایی تازه وضع کردند. به این ترتیب که قابلیت‌ها و ویژگی‌های جدید هر کدام از پلتفرم‌ها به نوعی انحصاری بودند و روی مرورگرهای دیگر کار نمی‌کردند. حالا شاید برخی از مردم خوشحال باشند که مایکروسافت موتور اختصاصی خودش را کنار گذاشته و به کرومیوم روی آورده است، اما در نگاه کلی نمی‌توان گفت این اتفاق خاصی در دنیای مرورگرها به شمار می‌آید، چرا که عملا دیگر ویژگی خاص یا منحصر به فردی را نمی‌توان از مایکروسافت انتظار داشت.

این سال‌ها صفحات وب بیشترین سازگاری را با پروژه کرومیوم دارند، که به طور طبیعی شامل گوگل کروم، نسخه جدید مایکروسافت Edge و همچنین اپرا می‌شود. موزیلا فایرفاکس یکی از موارد نادری است که از موتور اختصاصی خودش یعنی Gecko استفاده می‌کند، و اپل هم همچنان از WebKit اختصاصی خودش برای سافاری بهره می‌برد. ناگفته نماند که کرومیوم از سال ۲۰۱۲ به بعد بر مبنای موتور Blink بنا شده است.

مقایسه مرورگرهای سال ۲۰۲۰ نام موتور رندرینگ موتور اجرایی گوگل کروم Blink کرومیوم V8 مایکروسافت Edge قدیمی EdgeHTML Chakra مایکروسافت Edge جدید Blink کرومیوم V8 موزیلا فایرفاکس Gecko SpiderMonkey اوپرا Blink کرومیوم V8 اینترنت اکسپلورر Trident Chakra اپل سافاری WebCore JavaScriptCore

اگرچه هر کدام از مرورگرها به موجب ارائه ویژگی‌ها، طراحی و امنیت مختص به خودشان مزایای منحصر به فردی دارند، اما در این بررسی روی عملکرد فنی هر کدام از مرورگرها تمرکز شده است. وقتی یک اپلیکیشن روی دسکتاپ اجرا می‌شود، بیشترین تایم اجرای آن مربوط به خواندن و کدگشایی است. در مرورگرها کدها اجرا نمی‌شوند، بلکه به موتور ECMAScripting واگذار می‌شوند تا فرایند پردازش آن صورت گیرد.

به همین ترتیب عملکرد کلی یک مرورگر به اندازه زیادی متکی بر عملکرد موتور اجراسازی یا اسکریپتینگ آن است. معمولا توسعه دهندگان در تلاش هستند کیفیت موتور اجراسازی را ارتقا دهند، هر چند گاهی اوقات با نسخه جدید مشکلاتی هم همراه شده است. اما بدون شک در گذر زمان شاهد ارتقای سرعت و عملکرد کلی مرورگرها بوده‌ایم و نتایج آزمایش آنها رو به بهبود حرکت می‌کند.

دیگر فاکتور مهم در این زمینه، صرفه جویی در مصرف باتری است که بهینه‌سازی مرورگر و موتور اسکریپتینگ آن را نشان می‌دهد. در دنیای مدرن امروز نرخ استفاده از لپ‌تاپ‌ها به مراتب بیشتر از کامپیوترهای دسکتاپ شده و به همین دلیل صرفه‌جویی در مصرف باتری اهمیت خیلی بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و به یکی از فاکتورهای اساسی در انتخاب کاربران تبدیل شده است.

در مجموع گزارش‌ها و تحلیل بازار حاکی از آن هستند که پروژه کرومیوم از نظر سرعت و بهینگی مصرف باتری در بالاترین رده قرار دارند و به همین خاطر بین کاربران جهان بیشترین محبوبیت را دارند. هرچند که مرورگر کروم به مصرف بیش از اندازه رم (RAM) معروف شده و مایکروسافت می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. این روزها نرخ استفاده از Edge جدید تا حدی رو به رشد گذاشته که حتی توانسته موزیلا فایرفاکس را کنار بگذارد و بعد از کروم به محبوب‌ترین انتخاب برسد، به خصوص برای کاربران پلتفرم اندروید.

طبق جدیدترین آمار لیست پرمخاطب‌ترین مرورگرهای دسکتاپی، در حالی که برخی تصور می‌کردند جایگاه مایکروسافت Edge در میان مردم پایدار نباشد، سهم این مرورگر در بازار به ۸.۴۶ درصد رسیده، در حالی که فایرفاکس با سقوطی نسبی به سهم ۷.۲۷ درصدی رسیده است. کروم با سهمی معادل با ۷۱ درصد با اقتدار در صدر قرار دارد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ از چه مرورگری در کامپیوتر و موبایل استفاده می‌کنید و معتقد هستید کدام یک از آنها بهترین و سریع‌ترین انتخاب به شمار می‌آید؟ دیدگاه‌ها و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

