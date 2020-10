اپلیکیشن مدیریت رمز عبور امروز به یکی از نیازهای اصلی بسیاری از کاربران موبایل‌های هوشمند تبدیل شده است. توانایی اینکه درون یک اپلیکیشن واحد، به تمام رمزهای عبورتان دسترسی داشته باشید طی سال‌های اخیر حسابی به مذاق کاربران دیوایس‌های مختلف خوش آمده و حالا می‌توان انبوهی از پسووردهای پیچیده و مقاوم در برابر آسیب‌پذیری را بدون نیاز به حفظ کردنشان در ذهن، مورد استفاده قرار داد.

در دنیای مک‌، کامپیوترهای شخصی و موبایل، بی‌شمار اپلیکیشن مدیریت رمز عبور به چشم می‌خورد و در این مقاله برخی از بهترین اپلیکیشن‌های اندرویدی را برایتان جمع‌آوری کرده‌ایم تا دیگر نگران فراموش کردن رمزهای عبور یا مجبور به استفاده از رمزهای آسان و آسیب‌پذیر نباشید.

۱Password

قیمت: رایگان / ۲.۹۹ الی ۴.۹۹ دلار در ماه

۱Password یکی از رقابتی‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت رمز عبور در دنیای اندروید است. این اپلیکیشن بی‌شمار قابلیت ساده مانند مدیریت رمز عبور، ساخت رمز عبور، پشتیبانی کراس پلتفرم از دیگر سیستم عامل‌ها و چیزهایی از این دست دارد. این اپلیکیشن ضمنا یک ابزار تنظیم پسوورد مخصوص به خود نیز دارد تا هرکسی بعد از دسترسی یافتن به موبایلتان، قادر به استخراج اطلاعات ۱Passwor نباشد. این اپلیکیشن برای ۳۰ روز نخست رایگان است و بعد از آن باید بابت اشتراک ماهانه‌اش پول بپردازید.

aWallet Password Manager

قیمت: رایگان / ۳.۴۹ دلار

aWallet یکی از قدیمی‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت پسوورد روی موبایل‌های اندرویدی است. این اپلیکیشن می‌تواند رمزهای عبور، اطلاعات بانکی، اطلاعات کارت اعتباری و سایر اطلاعات شما را در خود ذخیره کند. علاوه بر این، جستجوگر داخلی، آیکن‌های قابل شخصی‌سازی و قفل خودکار هم از دیگر قابلیت‌های aWallet به حساب می‌آیند. این نرم‌افزار حتی یک ابزار تولید رمز عبور هم دارد که البته برای استفاده از آن باید نسخه پریمیوم را به قیمت ۳.۴۹ دلار تهیه کنید.

با این همه، نسخه رایگان اپلیکیشن از تمام قابلیت‌های ساده و مورد نیاز کاربران عادی بهره‌مند شده و الزامی به پرداخت هزینه اضافه وجود ندارد. اما خوشبختانه حتی اگر به فکر خرید اپلیکیشن افتادید هم نیازی نیست اشتراک ماهانه تهیه کنید و تنها یک‌ هزینه ۳.۴۹ دلاری برای استفاده مادام‌العمر از آن کافی خواهد بود.

Bitwarden

قیمت: رایگان

Bitwarden یکی اپلیکیشن مدیریت رمز عبور جدید و اتفاقا بسیار خوش‌ساخت است. در واقع به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگان این اپلیکیشن، مدیریت پسوورد را حسابی جدی می‌گیرند. این نرم‌افزار قابلیت رمزنگاری AES-256 bit دارد، اطلاعات را هش می‌کند و از پشتیبانی از PBKDF2-SHA-256 هم بهره‌مند شده که یک تکنولوژی جدید برای ممانعت از حملات بروت فورس است.

اپلیکیشن مورد اشاره کاملا رایگان و کاملا متن‌باز است و بنابراین اگر بخواهید، می‌توانید سرور پسوورد مخصوص خودتان را هاست کنید. Bitwarden حتی از رابط برنامه‌نویسی Autofill اندروید هم پشتیبانی می‌کند. با توجه به تمام این‌ها، اپلیکیشن Bitwarden بهترین پسوورد منیجری است که احتمالا تا به امروز حتی اسمش هم به گوشتان نخورده باشد.

Dashlane

قیمت: رایگان / ۴.۹۹ الی ۹.۹۹ دلار در ماه

Dashlane هم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت پسوورد در این لیست به حساب می‌آید. این اپلیکیشن چندین قابلیت خوب دارد، اطلاعات را به شکل قابل قبولی رمزنگاری می‌کند و در نسخه رایگانش هم ویژگی‌های قابل توجهی خواهید یافت. نسخه رایگان شامل ویژگی‌هایی نظیر پر کردن خودکار باکس‌های رمز عبور، هشدار امنیتی، فضای ذخیره‌سازی ۵۰ رمز عبور و امکان استفاده تنها روی یک دستگاه را در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر به سراغ اشتراک ماهانه ۴.۹۹ دلاری بروید، فضای ذخیره‌سازی گسترش می‌یابد و تعداد دیوایس‌های قابل پشتیبانی نامحدود می‌شود.

اگر هم جیبتان حسابی پر پول باشد و به اشتراک ماهانه ۱۰ دلار تن بدهید، قابلیت‌هایی نظیر سرویس پایش اعتبار، بازیابی هویت و بیمه ۱ میلیون دلاری سرقت هویت در اختیارتان قرار می‌گیرد. بنابراین این یکی، واقعا ارزش هزینه کردن را دارد. با این همه نیازهای اکثر مردم با نسخه رایگان Dashlane برطرف خواهد شد و اگر نخواهید از نرم‌افزار روی کامپیوتر نیز استفاده کنید، هیچوقت نیازمند نسخه پریمیوم نخواهید بود.

Enpass Password Manager

قیمت: رایگان / ۹.۹۹ دلار

Enpass یک اپلیکیشن مدیریت رمز عبور نسبتا قدرتمند است. این نرم‌افزارها نه‌تنها نیازهای اساسی را پوشش می‌دهد، بلکه یک نسخه دسکتاپ برای مک، ویندوز و لینوکس نیز دارد. علاوه بر این، خبری از اشتراک ماهانه نیست و با یک بار هزینه، برای همیشه به قابلیت‌های پیشرفته‌اش دسترسی خواهید یافت. Enpass می‌تواند از اطلاعات شما بکاپ بگیرد، آن‌ها را با تکنیک AES 256 bit رمزنگاری کند، اطلاعات را روی چندین پلتفرم مختلف همگام‌سازی نماید و حتی اطلاعات شما درون دیگر اپلیکیشن‌های مدیریت رمز عبور را استخراج کند. ناگفته نماند که اگر اشتراک Google Play Pass را تهیه کرده باشید، تمام قابلیت‌های Enpass به صورت رایگان در اختیارتان قرار می‌گیرد.

Keepass2Android

قیمت: رایگان

Keepass2Android برای افرادی ساخته شده که به دنبال برطرف‌سازی نیازهای کلی خود در نرم‌افزاری بسیار کاربرپسند و ساده می‌گردند. بنابراین تمام قابلیت‌های رایج در این اپلیکیشن یافت می‌شوند و ضمنا می‌توانید از رمزهای عبور بکاپ بگیرید. با توجه به توضیحاتی که ارائه کردیم، مشخصا این اپلیکیشن بسیاری از ویژگی‌های پیچیده‌تر رقبا را ندارد. بنابراین آنچه Keepass2Android را از نرم‌افزارهای مشابه متمایز می‌کند، رایگان و متن‌باز بودنش است. کدنویسی این اپلیکیشن براساس فونداسیون Keepassdroid (که آن هم یک ابزار مدیریت پسوورد متن‌باز و رایگان معرکه است) انجام شده و این دو با یکدیگر سازگاری کامل دارند. پس اگر به دنبال صرف هیچ هزینه‌ای نیستید، Keepass2Android را در ذهن داشته باشید.

Keeper

قیمت: رایگان / ۹.۹۹ دلار در ماه / ۹۹.۹۹ دلار در سال

Keeper هم یکی از قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای مدیریت رمز عبور در این لیست به حساب می‌آید. ولی آنقدر برای این اپلیکیشن به‌روزرسانی منتشر می‌شود که اصلا نمی‌توانیم آن را «قدیمی» یا «از دور خارج» تلقی کنیم. Keeper تمام نیازهای اساسی را پوشش می‌دهد و به قابلیت پر کردن خودکار باکس رمز عبور، تولید رمز عبور و مخزنی برای نگهداری‌ فایل‌ها، تصاویر و ویدیوها مجهز شده. نسخه دسکتاپ آن هم از سایر ابزارهای رایج بهتر ظاهر می‌شود. برای توصیف بهتر می‌توان گفت که Keeper به صورت خاص برای کاربران حرفه‌ای ساخته شده و به همین خاطر، گران‌قیمت‌ترین اپلیکیشن درون این لیست نیز هست.

LastPass Password Manager

قیمت: رایگان / ۲ الی ۴ دلار در ماه

LastPass جزو پر دانلودترین اپلیکیشن‌های موجود در این لیست است. این اپلیکیشن انبوهی از قابلیت‌های مختلف دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پر کردن خودکار باکس رمز عبور در اپلیکیشن‌ها، سایت‌ها و حتی فرم‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر LastPass به شکلی بسیار پر زرق و برق و خوش رنگ و لعاب طراحی شده و بنابراین حسابی چشم کاربر را نوازش می‌دهد.

با این نرم‌افزار قادر به ذخیره‌سازی تصاویر و یادداشت‌ها نیز در فضایی امن خواهید بود. از سوی دیگر می‌توان به قابلیت‌های نامتعارف‌تر و منحصر به فرد اپلیکیشن اشاره کرد که پشتیبانی از اسکن اثر انگشت، ساخت خودکار پسوود، ابزار بررسی میزان آسیب‌پذیری رمز عبور و حتی دسترسی اضطراری برای دوستان و خانواده تنها برخی از آن‌ها هستند. نسخه پریمیوم LastPass نیز قیمت‌گذاری بسیار رقابتی دارد. ناگفته نماند که با دانلود LastPass Authenticator در گوگل پلی نیز می‌توانید به احراز هویت ۲ مرحله‌ای برای ایجاد یک لایه امنیتی دیگر دسترسی داشته باشید.

Password Safe

قیمت: رایگان / ۳.۹۹ دلار

Password Safe برای آن دسته از کاربرانی کارآمد ظاهر می‌شود که می‌خواهند به صورت آفلاین از اپلیکیشن مدیریت پسوورد استفاده کنند. این یکی هیچ نیازی به اتصال به اینترنت ندارد و از رمزنگاری ۲۵۶ بیتی بهره می‌برد تا خیالتان کاملا از امنیت فایل‌ها و پسووردها راحت باشد. این اپلیکیشن ضمنا از زبان طراحی Material Design گوگل پیروی می‌کند و برای همین هم خیلی زیبا از آب درآمده و هم استفاده از آن آسان است.

علاوه بر قرار دادن رمزهای عبور در این اپلیکیشن، می‌توانید آن‌ها را دسته‌بندی نیز کنید تا به راحتی در دسترس باشند و در لحظه ایجاد پسوورد نیز می‌توان از قابلیت ساخت رمز عبور خودکار استفاده کرد. ناگفته نماند که Password Safe قابلیت بکاپ‌گیری خودکار هم دارد. اگر تمام این‌ها برایتان کافی نبود، می‌توانید یا ۳.۹۹ دلار بابت نسخه پریمیوم پول بدهید، یا از اشتراک Google Play Pass برای دسترسی به قابلیت‌های پولی‌اش استفاده کنید.

Google Smart Lock

قیمت: رایگان

Smart Lock گوگل یک اپلیکیشن مدیریت رمز عبور است که به شکل غافلگیرکننده‌ای خوب از آب درآمده. این نرم‌افزار به صورت بومی روی اندروید، گوگل کروم و سیستم عامل کروم در دسترس است. اساسا هنگام ورود به هر اپلیکیشن و سایتی، گوگل از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید پسووردتان ذخیره شود یا خیر. به این ترتیب با ورود بعدی به آن اپلیکیشن یا وب‌سایت، گوگل خودش اطلاعات لازم را وارد می‌کند. ضمنا این اپلیکیشن از نام‌های کاربری، رمزهای عبور، اطلاعات کارت اعتباری و چیزهایی از این دست پشتیبانی می‌کند و به صورت کاملا رایگان در دسترس تمام کاربران است.

معرفی ۴ سایت برای ایجاد رمز عبورهای پیچیده

منبع: Android Authority

The post با بهترین اپلیکیشن‌های مدیریت رمز عبور در اندروید آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala