توییتر برای چندمین بار توییت ترامپ را علامت‌گذاری کرد و نوشتاری که او درباره‌ی بیماری کرونا به اشتراک گذاشته بود، به عنوان اطلاعات گمراه‌کننده شناسایی شد.

ترامپ که چند روزی است کرونا را پشت سر گذاشته حالا ظاهراً درباره‌ی بیماری کووید-۱۹ فعال‌تر از قبل هم شده و حس می‌کند باید بیشتر روش‌های پزشکی که تجربه کرده و صلاح می‌داند را به دیگران توصیه کند. به نوشته‌ی یورونیوز او بار دیگر صحبتی را درباره‌ی کرونا مطرح کرده که استناد علمی ندارد.

اما توییتر مانند بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دیگر در دوران همه‌گیری کرونا تلاش کرده با اطلاعات جعلی مبارزه کند و چنین محتواهایی را علامت‌گذاری نماید تا کاربران از محل تردید بودن آن‌ها مطلع شوند. حالا این شرکت برای چندمین بار به همین دلیل، پیام ترامپ را علامت‌گذاری کرد و با سلب مسئولیت از خود نوشت: «توییت رئيس جمهوری آمریکا حاوی اطلاعاتی با ادعاهای پزشکی و بهداشتی گمراه‌کننده است و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به اطلاع عموم برسانیم.»

توییت ترامپ چه بود

رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با اشاره به بیماری خود، اعلام کرده بود که دیگر بیماری کووید-۱۹ نمی‌گیرد و به کسی هم منتقل نمی‌کند. او نوشته بود: «روز گذشته به طور کامل از تحت نظر قرار داشتن پزشکان کاخ سفید خارج شدم. این بدان معناست که من نمی‌توانم آن (کرونا) را بگیرم (مصون شده‌ام) و نمی‌توانم آن را به کسی منتقل کنم. خیلی خوب است که این را بدانید.»

شاید ترامپ برای این گفته‌ی خود در توییتر، به حرف‌های پزشک کاخ سفید هم استناد کرده است که روز قبل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود خطر انتقال ویروس کرونا از ترامپ به دیگران وجود ندارد. چنین حرفی در حالی بیان می‌شود که برخی از متخصصان پزشکی تأکید دارند که تنها ۱۰ روز پس از تشخیص اولیه‌ی عفونت می‌توان اطمینان یافت که راهی برای سرایت ویروس کرونا از فرد آلوده به دیگران وجود ندارد.

در این بیانیه دو نکته‌ی قابل توجه وجود دارد. نخست اینکه بر عبارت «بر اساس استانداردهای شناخته شده‌ی فعلی» تأکید شده و دیگر اینکه اشاره‌ای به نتیجه‌ی آخرین تست کرونای ترامپ نشده است و گفته نشده که مثبت یا منفی بوده است.

این نخستین بار نیست که توییت ترامپ چنین تذکری می‌گیرد، پیش از این هم در موقعیت‌های گوناگون چنین چیزی روی داده بود. ازجمله در یکی از آخرین موارد توییتر صحت ادعای ترامپ را درباره‌ی دقیق نبودن رای‌گیری پستی، زیر سوال برده بود. توییت ترامپ این بود: «آرای رسیده از ایالت‌ها را نمی‌توان به طور دقیق شمارش کرد. چیزهای زیادی پیش‌ از این بسیار اشتباه پیش رفته‌اند.»

اما توییتر هم با جزئیات پیام او را علامت‌گذاری کرد و زیر آن نوشت: «بیاموزید که چگونه رای گیری از طریق پست امن و ایمن است.»

دونالد ترامپ که پس از گذر از بیماری کرونا در حال آماده شدن برای پیگیری مبارزات انتخاباتی با رقیبش «جو بایدن» است تا کنون بارها نسبت به توییتر ابراز نارضایتی کرده و حتی به فکر محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در آمریکا نیز افتاده است.

هرچند قوانین این شبکه‌های اجتماعی گاهی به نفع ترامپ هم هست. از جمله در هفته‌های گذشته پس از آغاز بیماری او، توییتر اعلام کرده بود که حساب کاربری افرادی که برای ترامپ آرزوی مرگ کنند، تعلیق می‌کند. با فعالیت زیاد ترامپ در توییتر و البته صحبت‌های جنجالی و بحث‌برانگیزش، او به یکی از پر اخطارترین چهره‌های شناخته شده‌ی توییتر تبدیل شده است.

عکس کاور: حساب کاربری ترامپ در توییتر

Credit: AP Photo

منبع متن: digikala