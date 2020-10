به نظر می‌رسد غول‌های تکنولوژی در آینده‌ی نزدیک با چالش‌های بیشتری روبرو خواهند شد. در آمریکا شرکت‌های گوگل، اپل و فیسبوک در زمینه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند و اتحادیه اروپا هم می‌خواهد ۲۰ شرکت بزرگ فعال در حوزه‌ی تکنولوژی را با تصویب قوانین جدید محدودتر کند. در این میان، وزارت دادگستری آمریکا و دادستان‌های ایالتی در حال بررسی فعالیت‌های گوگل در رابطه با اتهام نقض قوانین ضد انحصار هستند و شاید در نهایت گوگل مجبور به فروش مرورگر کروم شود.

مرورگر کروم با فاصله‌ی زیادی محبوب‌ترین مرورگر وب محسوب می‌شود و طبق آخرین آمار منتشر شده، ۷۰ درصد از کاربران کامپیوترهای دسکتاپ و ۶۴ درصد از کاربران موبایل از این مرورگر استفاده می‌کنند. در هر صورت اگر مقامات آمریکا شرکت گوگل را مجبور به فروش این مرورگر کنند، کدام شرکت آن را می‌خرد؟ در ادامه به ۵ شرکت می‌پردازیم که احتمالا خواهان خرید این مرورگر خواهند بود.

سامسونگ

سامسونگ قطعا بودجه‌ی کافی برای خریدن مرورگر کروم را دارد و در ضمن دلایل زیادی را می‌توانیم برای این کار مطرح کنیم. اگرچه سامسونگ مرورگر اختصاصی خود را توسعه داده و تمام گوشی‌های این شرکت همراه با مرورگر موردنظر به دست کاربران می‌رسند، اما فقط حدود ۴ درصد از کاربران موبایل از این مرورگر استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که سامسونگ بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان محسوب می‌شود.

سامسونگ با خرید مرورگر کروم خیلی راحت می‌تواند به چند صد میلیون کاربر دسترسی پیدا کند و از مزایای مختلفی بهره‌مند شود. با این حال، آیا مقامات آمریکایی به گوگل اجازه می‌دهند که مرورگر خود را به یک شرکت خارجی بفروشد؟ به احتمال زیاد پاسخ این سوال منفی خواهد بود.

مایکروسافت

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، چند ماه قبل بالاخره مرورگر اختصاصی مایکروسافت رسما استفاده از موتور رندر مرورگر کروم را آغاز کرد و به همین خاطر این شرکت یک کاندیدای آشکار برای خرید کروم محسوب می‌شود. با این کار، نه‌تنها مایکروسافت می‌تواند به گوشی صدها میلیون کاربر راه پیدا کند، بلکه در زمینه‌ی مرورگر کامپیوترهای دسکتاپ هم می‌تواند سلطنت کند.

با این حال، به دلیل همین نکته‌ی آخر احتمال موافقت با چنین معامله‌ای بسیار بعید به نظر می‌رسد. مقامات ایالات متحده و اروپا سال‌ها قبل برای جلوگیری از سلطه‌ی مایکروسافت در این حوزه وارد نبرد طولانی‌مدتی شدند. حالا که وزارت دادگستری آمریکا مشغول نبرد حقوقی با گوگل برای جلوگیری از انحصار این شرکت در حوزه‌ی مرورگرها است، به احتمال زیاد با فروش این مرورگر به مایکروسافت موافقت نمی‌شود. در هر صورت احتمالا مایکروسافت علاقه‌ی زیادی به خرید مرورگر کروم دارد، ولی نهادهای نظارتی اجازه‌ی چنین کاری را نخواهند داد.

اوراکل

اوراکل شرکت عجیبی است. از یک طرف، یک شرکت فعال در زمینه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی محسوب می‌شود که چنین شرکتی احتمالا هیچ علاقه‌ای به خرید مرورگر مختص کاربران معمولی ندارد. اما از طرف دیگر، مدتی قبل اعلام شد که این شرکت مشغول مذاکره برای خرید بخشی از کسب‌وکار اپلیکیشن تیک‌تاک است.

در این میان، خرید یک مرورگر نسبت به شبکه‌ی اجتماعی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. از یک طرف بسیاری از برنامه‌های اوراکل از طریق مرورگر اجرا می‌شود و داشتن کنترل بر روی توسعه و ویژگی‌های امنیتی مرورگر می‌تواند برای مشتریان سازمانی اوراکل جذاب باشد. همچنین رییس هیئت مدیره‌ی این شرکت به ایجاد سروصدا علاقه‌ی زیادی دارد و با خرید مرورگر کروم می‌تواند تا حد زیادی در مرکز توجه قرار بگیرد.

HP

طبق آمارهای منتشر شده در رابطه با فروش کامپیوترهای شخصی، شرکت HP همچنان مقام دوم را در اختیار دارد. همچنین در تاریخچه‌ی این شرکت سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌ای به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به خرید ۱.۲ میلیارد دلاری Palm در سال ۲۰۱۰، خرید ۱۱ میلیارد دلاری Autonomy در سال ۲۰۱۱ و خرید ۲۵ میلیارد دلاری Compaq در سال ۲۰۰۲ اشاره کنیم. اما باید خاطرنشان کنیم به غیر از Compaq، هیچ‌کدام از این خریدهای هنگفت مزایای موردنظر HP را به همراه نداشته‌اند.

گفته می‌شود اگر گوگل مجبور به فروش مرورگر کروم شود، باید کسب‌وکار مربوط به توسعه‌ی کروم‌بوک‌ها را هم به فروش برساند و احتمالا HP می‌خواهد این کسب‌وکار محبوب را تصاحب کند. به دلیل همین انگیزه، احتمالا HP یکی از مشتریان احتمالی این مرورگر خواهد بود.

ادوبی

برخلاف HP، شرکت ادوبی یک غول تمام‌عیار در حوزه‌ی نرم‌افزار محسوب می‌شود. اتکای سرویس‌ها و نرم‌افزارهای این شرکت به فضای ابری روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این شرکت با تصاحب یک مرورگر می‌تواند کارهای متنوعی را انجام دهد. ادوبی در سال‌های اخیر با تمرکز بر فروش اشتراک برنامه‌های خود، درآمد خود را به طور فزاینده‌ای بیشتر کرده است و به همین خاطر از بودجه‌ی کافی برای خرید مرورگر کروم بهره می‌برد. همچنین با توجه به اینکه شرکت بی‌حاشیه‌ای است و در ضمن مقر آن در آمریکا قرار دارد، نسبت به یک شرکت خارجی مانند سامسونگ احتمالا برای خرید کروم با مخالفت‌های کمتری مواجه می‌شود.

مروری بر تاریخچه و رشد شگفت‌انگیز مرورگر کروم

منبع: Forbes

The post اگر گوگل مجبور به فروش مرورگر کروم شود، کدام شرکت آن را می‌خرد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala