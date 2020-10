اپل watchOS 7.0.2 را با برطرف کردن مشکل مصرف زیاد باتری منتشر کرد

اپل با منتشر کردن به‌روزرسانی جدید watchOS 7.0.2 مشکل مصرف زیاد باتری در اپل واچ را رفع کرد. بسیاری از کاربرانی که نسخه‌ی هفتم از watchOS را در هفته‌های گذشته نصب کرده‌اند نارضایتی خودشان را از مصرف زیاد باتری در این نسخه‌ی جدید، در شبکه‌های اجتماعی ابراز کرده‌اند.

شما می‌توانید با رفتن به اپ Watch در آیفونتان این به‌روزرسانی جدید را بر روی اپل واچ خود نصب کنید. برای انجام این کار بعد از باز کردن این اپ بر روی قسمت My Watch بزنید و سپس قسمت General را انتخاب کنید و در نهایت بر روی «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update) بزنید.

بعد از انجام این کار‌ها نسخه‌ی جدید watchOS بعد از دانلود شدن بر روی اپل واچ شما زمانی که در حال شارژ شدن و در محدوده‌ی Wi-Fi آیفون شما باشد، نصب خواهد شد.

این نسخه‌ی جدید از watchOS 7.0.2 که به‌تازگی منتشر شده است باگ مربوط به مصرف زیاد باتری در این ساعت هوشمند را برطرف کرده است. به نطر نمی‌رسد که در این نسخه‌ی جدید شاهد رخ دادن تغییرات دیگری باشیم.

اپل در صفحه‌ی مربوط به این به‌روزرسانی این توضیحات را نوشته است.

برطرف شدن مشکلی که باعث خالی شدن سریع باتری می‌شد.

حل کردن مشکلی که باعث می‌شد برخی از کاربران نتوانند از قابلیت ECG اپل واچ برای گرفتن نوار قلب در کشور‌های مجاز استفاده کنند.

باوجود اینکه به‌تازگی این نسخه از سیستم عامل watchOS 7 برای تمامی کاربران منتشر شده است، اما توسعه‌دهندگان این پوشیدنی هوشمند هم اکنون می‌توانند که نسخه‌ی بتای watchOS 7.1 را برروی اپل واچ‌شان نصب کنند.

