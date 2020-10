پس از مدت‌ها دردسترس بودن برای iOS گوگل سرانجام ویژگی تغییر آیکون خودرو هنگام استفاده از حالت رانندگی را به نسخه‌ی اندروید گوگل مپ آورد.

اگرچه گوگل مپ نسخه‌ی اندروید باید شاهد نخستین ویژگی‌های حالت رانندگی باشد، اما مانند بسیاری از برنامه‌های گوگل، ویژگی‌ها ابتدا به نسخه‌ی iOS می‌رسند. اکنون آیکون‌های تازه در حالت رانندگی که مدت‌ها قبل برای iOS فعال شده بود، به اندروید رسیده‌اند.

این ویژگی زمان حرکت از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر در گوگل مپ قابل استفاده است و کاربران می‌توانند آیکون فلش پیش‌فرض حالت رانندگی را با برخی آیکون‌های دیگر مانند خودروی سواری یا وانت جایگزین کنند.

پیش از این تنها کاربران iOS امکان استفاده از این ویژگی را داشتند اما با به‌روزرسانی تازه‌ی گوگل مپ ۱۰.۵۲.۲ برای اندروید، اکنون کاربران این سیستم عامل نیز می‌توانند فلش استاندارد حالت ناوبری را با یک خودروی قرمز، یک شاسی‌بلند زرد یا یک وانت سبز جایگزین کنند. این ویژگی از مدتی قبل در نسخه‌ی بتای گوگل مپ اندروید فعال شده بود و اکنون به صورت سراسری دردسترس است.

برای تغییر آیکون، کاربران باید پیمایش از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر را آغاز کنند و سپس با ضربه زدن روی آیکون «فلش» یک منوی کوچک نشان داده می‌شود که امکان تغییر آیکون را فراهم می‌کند. این ویژگی دقیقاً مانند روشی که پیش از این در آیفون قابل استفاده بود، کار می‌کند اما فقط با آغاز رانندگی نمایان می‌شود. نمونه‌ای از این حالت را در تصاویر زیر می‌بینید.

گوگل که پیش از این تغییراتی را در رنگ‌بندی سراسری نقشه اعمال کرده و همچنین حالت تاریک گوگل مپ را فعال کرده بود، هنوز تغییر آیکون‌های رانندگی را تأیید نکرده است و صفحات رسمی پشتیبانی هنوز این ویژگی را فقط برای آیفون و آی‌پد ذکر می‌کنند. اما طبق گزارش‌ها از این پس کاربران اندروید نیز هنگام شروع رانندگی می‌توانند به جای فلش، خودرویی را ببینند که در زمان واقعی به صورت زنده می‌چرخد و جابه‌جا می‌شود.

این یک تغییر عمده در رابط کاربری محسوب نمی‌شود اما یقیناً می‌تواند در برخی سفرهای پراسترس باعث خوشحالی کاربران گوگل مپ باشد. گفتنی است حالت رانندگی نقشه‌ی گوگل در ایران دردسترس نیست و کاربران فقط امکان مسیریابی بین دو نقطه را دارند.

عکس‌ها: آیکون‌های تازه در حالت رانندگی گوگل مپ اندروید

Credit: Google

منبع: ۹to5Google

The post آیکون‌های جدید حالت رانندگی به نسخه‌ی اندروید گوگل مپ رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala