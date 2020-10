بعد از اینکه آپدیت One UI 2.5 برای پرچم‌‌دارهای سامسونگ در دسترس قرار گرفت، این شرکت اکنون فرایند انتشار آن را برای میان‌رده‌های سری گلکسی A آغاز کرد.

رابط کاربری One UI 2.5 با گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ معرفی شد و قابلیت‌های جالبی را هم با خود به همراه داشت. سامسونگ در ابتدا این بروزرسانی را برای پرچم‌دارهای خود عرضه کرد اما طبیعی بود بعد از اتمام این فرایند، نوبت به میان‌رده‌ها برسد که سری A هم اولین میان‌رده‌های این لیست به حساب می‌آیند.

اولین گوشی از این خانواده که آپدیت یاد شده را دریافت می‌کند گلکسی A71 5G است. یکی از گران‌ترین میان‌رده‌های سامسونگ و در عین حال یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های مجهز به اینترنت ۵G که سامسونگ تاکنون عرضه کرده. به گزارش SamMobile، این آپدیت اکنون در بسیاری از کشورها برای کاربران گلکسی A71 عرضه شده منتها نام ایالات متحده فعلا در بین این کشورها دیده نمی‌شود.

آیا بروزرسانی رابط کاربری One UI سامسونگ از بروزرسانی اندروید اهمیت بیشتری دارد؟

آپدیت One UI 2.5 یک سری قابلیت‌های جالب با خود به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به بهبود عملکرد و ثبات دوربین، تماس با فردی که به عنوان مخاطب ضروری ذخیره شده، پشتیبانی از استیکرهای بیتموجی در نمایشگر همیشه روشن و مواردی از این دست اشاره کرد.

این بروزرسانی برای گلکسی A71 حدودا ۱ گیگابایت حجم دارد و با خود، بسته‌ی امنیتی ماه اکتبر را نیز به همراه دارد. همانطور که اشاره شد، کاربران آمریکا فعلا به این بروزرسانی دسترسی ندارند چون این موضوع به شرکت‌های مخابراتی نظیر T-Mobile و ورایزن بستگی دارد. اما دیگر کاربران طی روزهای آینده آن را دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است فرایند انتشار آپدیت One UI 2.5 برای سری گلکسی A و به طور کلی هر بروزرسانی دیگری برای گوشی‌های سامسونگ، به منطقه‌ بستگی دارد و ممکن است برخی‌ها دیرتر از کاربران دیگر آن‌ها را دریافت کنند. بنابراین ممکن است در برخی موارد این فرایند کمی طول بکشد. اما قطعا عرضه خواهد شد و جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

قابلیت‌های جدید رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱

منبع: PhoneArena

The post آپدیت One UI 2.5 برای گوشی‌های گلکسی A عرضه شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala