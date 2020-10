وان پلاس اخیرا آپدیت اندروید ۱۱ را برای گوشی‌های وان پلاس ۸ و ۸ پرو عرضه کرده. اما مشخص نبود تا پایان امسال چه گوشی‌های دیگری می‌توانستند آن را دریافت کنند که خوشبختانه امروز سخنگوی این شرکت اعلام کرد سری وان پلاس ۷ هم تا دو ماه دیگر به اندروید ۱۱ بروزرسانی خواهند شد.

با انتشار رسمی اندروید ۱۱ بسیاری از کاربران وان پلاس مشتاق هستند بدانند گوشی آن‌ها چه زمانی این آپدیت را دریافت می‌کند. از آن جایی هم که این شرکت همیشه در زمینه‌ی بروزرسانی عملکرد فوق‌العاده خوبی از خود به جای می‌گذاشت و به موقع آن را برای گوشی‌هایش عرضه می‌کرد، طبیعی است که انتظار کاربران از آن بالا باشد.

به گفته‌ی سخنگوی وان پلاس، در ماه دسامبر، تمام گوشی‌های سری وان پلاس ۷ به اندروید ۱۱ بروزرسانی خواهند شد. البته تا این تاریخ حدودا ۲ ماه زمان باقی مانده و وان پلاس هم کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. چرا که گوشی‌های سری وان پلاس ۷ سوا از نسخه‌های ۵G، شامل ۴ مدل مختلف می‌شوند؛ وان پلاس ۷، ۷ پرو، ۷ تی و ۷ تی پرو.

اندروید ۱۱ چه زمانی برای گوشی‌ها منتشر می‌شود؟

پیش از این هم می‌شد پیش‌بینی کرد وان پلاس گوشی‌های سری ۷ خود را تا پایان امسال به اندروید ۱۱ بروزرسانی می‌کند چون معمولا تأخیر در عرضه‌ی اندروید برای دو نسل متفاوت از گوشی‌های وان پلاس خیلی طولانی نمی‌شد. اگرچه این گوشی‌ها در مدل‌های مختلفی عرضه شده‌اند اما مطمئن هستیم همه‌ی آن‌ها تا قبل از سال ۲۰۲۱ به سیستم عامل جدید بروزرسانی می‌شوند و این خبر بسیار خوبی است.

متاسفانه در این گفت و گو نامی از وان پلاس نورد، میان‌رده‌ی جدید و خوش قیمت وان پلاس برده نشد. البته این گوشی بدون شک به اندروید ۱۱ بروزرسانی می‌شود، اما احتمالا کاربران باید اوایل سال بعد منتظر دریافت آن باشند. اینطور که به نظر می‌رسد، فقط سری وان پلاس ۸ و ۷ هستند که اندروید ۱۱ را تا پایان امسال دریافت می‌کنند. اگر قرار باشد این بروزرسانی برای گوشی‌های قدیمی‌تر هم عرضه شود، باید تا سال بعد منتظر بمانیم.

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

منبع: PhoneArena

The post گوشی‌های سری وان پلاس ۷ تا پایان امسال به اندروید ۱۱ آپدیت می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala