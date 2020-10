پاناسونیک به صورت رسمی نرم افزاری را برای استفاده از دوربین‌های لومیکس به عنوان وب‌کم منتشر کرد. این نرم افزار جدید که هنوز در نسخه‌ی بتا قرار دارد به کاربران دارای دوربین‌های لومیکس اجازه می‌دهد که با متصل کردن دوربین خود به کامپیوتر دارای سیستم عامل ویندوز یا مک از دوربین خود در نرم افزار‌هایی مانند گوگل Meet و زوم به عنوان وب‌کم استفاده کنند.

پاناسونیک با منتشر کردن این نرم افزار، آن را جایگزین روشی کرد که در گذشته برای استفاده از دوربین‌های لومیکس پاناسونیک به عنوان وب‌کم منتشر کرده بود.

با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و استفاده‌‌ی روز افزون کاربران از وب‌کم برای انجام کارهایی مانند برقراری تماس تصویری یا برگزاری رویداد‌های آنلاین، دو عاملب بودند که باعث شدند که وب‌کم‌های موجود در بازار نتوانند که به‌خوبی این نیاز مردم به وب‌کم را تأمین کنند.

تا قبل از منتشر شدن این نرم افزار، کاربران مجبور بودند که ابتدا دوربین لومیکس خود را به کامپیوتر متصل کنند و سپس با استفاده از نرم افزاری‌هایی مانند Open Broadcaster Software (OBS) بتوانند از دوربین پاناسونیک خود به عنوان وب‌کم استفاده کنند.

خوشبختانه با منتشر شدن این نرم افزار جدید کاربران دیگر مجبور نیستند که تمامی این کار‌ها را انجام دهند. شما می‌توانید که این نرم افزار با مراجعه به سایت پاناسونیک دانلود کنید. برای آشنایی از نحوه‌ی اتصال دوربین به کامپیوتر و استفاده از این نرم افزار جدید ویدیوی زیر را ببینید.

بعد از نصب این نرم افزار، زمانی که دوربین را با استفاده از پورت USB به کامپیوتر وصل کنید، نرم افزار پاناسونیک به شما کمک می‌کند تا کامپیوتر این دوربین را به عنوان یک دوربین خارجی مانند وب‌کم بشناسد تا بتوانید از دوربین لومیکس پاناسونیک به عنوان وب‌کم استفاده کنید.

البته باید به شما بگوییم که برای استفاده از این نرم افزار باید دوربین پاناسونیکی داشته باشید که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند. همچنین می‌توانید که با مراجعه به سایت پاناسونیک بفهمید که کدام پلتفرم‌هایی برقرار تماس‌های تصویری به شکل مناسب‌تری با این نرم افزار پاناسونیک کار می‌کنند.

شما می‌توانید برای آگاهی از دوربین‌های پشتیبانی کننده از این نرم افزار نگاهی به لیست زیر بیاندازید.

پاناسونیک لومیکس S1H

پاناسونیک لومیکس S1R

پاناسونیک لومیکس S1

پاناسونیک لومیکس S5

پاناسونیک لومیکس GH5S

پاناسونیک لومیکس GH5

پاناسونیک لومیکس G9

پاناسونیک لومیکس G100 (به زودی)

