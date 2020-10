سامسونگ در سال ۲۰۱۸، رابط کاربری Samsung Experience خود را بازنشسته و One UI را جایگزین آن کرد. این رابط کاربری تغییرات گسترده‌ای را با خود به همراه داشت. از رنگارنگ‌تر شدن و زیباتر شدن آن گرفته تا اضافه شدن قابلیت‌های نرم‌افزاری گوناگون و هماهنگی خوب آن با گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ. در حال حاضر جدیدترین نسخه از این رابط کاربری، One UI 3.0 است که اندروید ۱۱ را با خود به همراه دارد. در این مطلب قصد داریم به مقایسه‌ی One UI 2.5 با One UI 3.0 بپردازیم و ببینیم کاربران با دریافت رابط جدید، چه تغییراتی را تجربه خواهند کرد.

از زمان عرضه‌ی One UI برای کهکشانی‌های سامسونگ، ۶ نسخه از آن را شاهد بودیم. اگرچه به نسبت رابط کاربری پیشین، تغییرات زیادی را در آن شاهد بودیم، اما خود این رابط‌ها طی این دو سال تغییرات گسترده‌ای را با خود به همراه نداشتند. اما ظاهرا این موضوع در رابطه با One UI 3.0 صادق نیست. سامسونگ بار دیگر شکل ظاهری رابط خود را دستخوش تغییرات زیادی کرده و اکنون ظاهر آن مدرن‌تر و زیباتر شده تا سازگاری بیشتری با اندروید ۱۱ و قابلیت‌های مختلف آن داشته باشد.

شرکت کره‌ای اکنون نسخه‌ی بتای این رابط را برای گوشی‌های سری اس ۲۰ منتشر کرده، بنابراین کاربران شانس خوبی برای مقایسه‌ی آن با نسخه‌ی قبل یعنی One UI 2.5 پیدا کرده‌اند. البته تا زمان عرضه‌ی نسخه‌ی رسمی، باید کمی منتظر بمانیم و ممکن است در این بین تغییرات بیشتری را هم شاهد باشیم که در این صورت، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

در مقایسه‌ با One UI 2.5، نسخه‌ی ۳.۰ ساده‌تر و بدون گزینه‌های اضافی شده. این حرکت سامسونگ بسیار هوشمندانه بوده تا بدین ترتیب از شلوغی و پیچیدگی منو‌ها کاسته شود. همچنین به نظر می‌رسد غول کره‌ای بار دیگر روی بهبود تجربه‌ی کار با یک دست تمرکز کرده و نسخه‌ی ۳.۰، به نسبت ۲.۵ در این زمینه پیشرفت خوبی داشته.

معمولا اینطور بوده که کاربران گوشی‌های اندرویدی با خرید گوشی‌های سامسونگ، در میان انبوهی از گزینه‌ها و قابلیت‌های مختلف سردرگم می‌شدند. حال به نظر می‌رسد در رابط جدید، تا حدودی زرق و برق کمتری را شاهد هستیم. به طور کلی تغییرات صورت گرفته را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

مقایسه‌ی One UI 2.5 با One UI 3.0

منوی اعلانات و تنظیمات سریع

این یکی از تغییراتی است که بسیار سریع متوجه آن خواهید شد. اکنون پنل مرکز کنترل شفاف و زیبا شده و شکل ساده‌تری هم به خود گرفته. همچنین در راستای بهبود تجربه‌ی کار با یک دست، سامسونگ تعداد آیکون‌ها را بعد از باز کردن کامل پنل مرکز کنترل، از ۱۶ به ۱۲ کاهش داده. بنابراین این گزینه‌ها کمی به پایین‌تر هدایت شده‌اند.

تغییر شکل و محل کنترل صدا

مدت زمان زیادی بود که فرایند کنترل صدا در گوشی‌های سامسونگ به شکلی که در One UI 2.5 می‌بینید انجام می‌شد. در برخی از گوشی‌های اندرویدی، همان شکلی را شاهد هستیم که سامسونگ به نسخه‌ی جدید رابط کاربری خود اضافه کرده. اکنون کاربر درست در همان محل تعبیه‌ی کلید‌های کنترل صدا، به این منو دسترسی دارد و گزینه‌های کمتری را هم در آن شاهد هستیم. همچنین پس‌زمینه‌ی این منو نیز شفاف است.

حالت جدید نمایش اعلانات

یکی از تغییرات جدیدی که به رابط کاربری جدید اضافه شده، حالت جدید نمایش اعلانات است. به این صورت که می‌توانید انتخاب کنید اعلانات با جزئیات کامل برایتان به نمایش دربیاید یا اینکه صرفا خلاصه‌ای از آن را مشاهده کنید. حالت دوم، به صورت پیش‌فرش در گوشی‌های سامسونگ فعال است و کاربر می‌تواند در منوی تنظیمات آن را تغییر دهد. حالت اول هم همان چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.

علاوه بر این‌ها، تاریخچه‌ی اعلانات هم به گزینه‌های رابط جدید اضافه شده. البته این یکی از قابلیت‌های اندروید ۱۱ است که به شما اجازه می‌دهد جزئیات اعلانات پاک شده‌ی ۲۴ ساعت اخیر را مشاهده کنید. این گزینه به صورت پیش‌فرض در گوشی‌های سامسونگ غیرفعال است.

منوی جدید آیکون برنامه‌ها

در رابط کاربری One UI 2.5، کاربر با نگه داشتن روی آیکون برنامه‌ها، می‌تواند به گزینه‌های مربوط به آن دسترسی داشته باشد. مثلا اگر روی دوربین نگه دارید، دو گزینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری ظاهر می‌شوند. علاوه بر این دو، چند گزینه‌ی دیگر هم جهت انتخاب برنامه، اضافه کردن آن به صفحه‌ی هوم و مشاهده‌ی اطلاعات آن به نمایش در می‌آید.

سامسونگ در رابط جدید، گزینه‌های اضافی را حذف کرده. اکنون فقط سه گزینه را شاهد هستیم. یک، کاربرد خود برنامه؛ یعنی اگر روی پیام‌رسان نگه دارید، گزینه‌ی نوشتن پیام جدید برایتان به نمایش در می‌آید. دو، گزینه‌های انتخاب و اضافه کردن به صفحه‌ی هوم. همین موضوع باعث سادگی خاص و زیبایی شده. باید به این نکته هم اشاره کنیم که منوی مربوطه شفاف است.

البته یک مشکلی که از این بابت وجود دارد، گزینه‌های مربوط به کاربرد خود برنامه است. در واقع برای نوشتن پیام، حتما باید برنامه‌ی پیام‌رسان باز شود. اینکه بخواهیم روی آن نگه داریم و نوشتن پیام را انتخاب کنیم، باز کردن برنامه و طی کردن این مسیر، در بدترین حالت، مشابه همان فرایند وقت می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد وجود این گزینه‌ها هم اصلا کاربردی نیست.

صفحه‌ی قفل

صفحه‌ی قبل در رابط کاربری جدید آنقدرها دستخوش تغییرات نشده، اما ساده‌تر به نظر می‌رسد. آیکون حسگر اثرانگشت و انیمیشن‌ آن کمی تغییر کرده‌اند، ساعت و تاریخ از گوشه‌ی سمت چپ به مرکز نمایشگر هدایت شده‌اند و آیکون قفل هم درست زیر دوربین سلفی به نمایش در می‌آید. میان‌برهای دوربین و تماس هم دیگر به رنگ آیکون اصلی خود نیستند و در واقع خاکستری و شفاف شده‌اند.

علاوه بر این‌ها، ویجت‌های روی صفحه‌ی قفلا هم اکنون شکل متفاوتی به خود گرفته‌اند. اکنون می‌توانید با لمس ساعت، به صفحه‌ی ویجت‌ها دسترسی داشته باشید. همچنین کاربر می‌تواند با دوبار ضربه زدن روی فضای خالی صفحه، گوشی را قفل کند که بسیار کاربردی و مورد انتظار بود.

شخصی‌سازی بیشتر نمایشگر همیشه روشن

با انتشار One UI 2، این امکان برای کاربران بوجود آمد تا به نمایشگر همیشه روشن، گیف هم اضافه کنند. البته این گیف فقط چند ثانیه بعد از قفل گوشی متحرک بود و سپس ثابت می‌شد. با این حال اکنون کاربر می‌تواند کمی بیشتر، این صفحه را شخصی‌سازی کند.

منوی برنامه‌ها، پوشه‌ها، جست‌و‌جو و برنامه‌های اخیر

این بخش از رابط کاربری جدید، تفاوت زیادی به نسبت قبل نداشته. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، شاید بتوان گفت بیشترین تغییر را قسمت جست‌و‌جو داشته. منوها همچنان شفاف هستند و سایه‌ای از تصویر زمینه را می‌توان در زیر آن مشاهده کرد.

پوشه‌ها اکنون می‌توانند ۱۲ اپلیکیشن را در هر صفحه به نمایش در بیاورند، در حالی که این تعداد در رابط قبلی به ۱۶ می‌رسید.

اما قسمت جست‌و‌جو تغییر نسبتا محسوسی داشته و بسیار قدرتمندتر شده. اگرچه کاربر آن را در بخش منوی برنامه‌ها مشاهده می‌کند، اما می‌تواند به بخشی از تنظیمات گوشی، فایل‌های شخصی و مواردی از این دست نیز دسترسی داشته باشد. تقریبا می‌توان گفت هرچه که بخواهید را می‌توانید از این بخش جست‌و‌جو کنید.

منوی برنامه‌های اخیر هم تغییرات بسیار کمی را به خود دیده، در واقع بهتر است بگوییم سامسونگ در این بخش به اندازه‌ی کافی خوب بوده و هیچ چیز اضافه‌ای برای حذف و یا هیچ کمبودی برای جبران وجود نداشته.

قابلیت‌های جدید رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱

منوی تنظیمات

در منوی تنظیمات، تغییرات محسوس است، اما طوری نیست که تجربه‌ی کاربری تغییر کند. آیکون‌ها اکنون درون یک شکل حباب مانند قرار گرفته‌اند که ظاهر زیباتری هم دارد، اما شکل اصلی آن‌ها اصلا دچار تغییر نشده. شاید بتوان بزرگ‌ترین تغییر این بخش‌ را به محل حساب کاربری سامسونگ نسبت داد که اکنون در یک کادر بزرگ، در مرکز منوی اصلی تنظیمات دیده می‌شود.

منوی مربوط به تنظیمات باتری هم از لحاظ گرافیکی، تغییرات کمی داشته‌. اکنون به جای انتخاب حالت انرژی، یک گزینه‌ی فعال/غیرفعال اضافه شده که البته همان کار را انجام می‌دهد، منتها کمی تنوع در رابط کاربری ایجاد کرده.

همین تغییرات جزئی را در بخش ژست‌های حرکتی هم شاهد هستیم. نام برخی از قابلیت‌ها تغییر کرده؛ مثلا Smart Stay به Keep Screen on while viewing تغییر نام داده، این در حالی است که نه تنها هر دو یک معنا دارند، بلکه کاربردشان نیز مشابه است.

در بخش برنامه‌‌ها، سامسونگ ترجیح داده از رابط‌های قدیمی الگوبرداری کند. بدین ترتیب که اکنون دو قسمت در بالای صفحه‌ی برنامه‌ها اضافه شده که برنامه‌های سامسونگ و شخص ثالث را از هم سوا می‌کند. به همین خاطر وقتی روی سه نقطه بالا-سمت راست ضربه بزنید، گزینه‌های کمتری را شاهد خواهید بود.

در بخش حافظه‌ی داخلی هم تغییرات زیادی را شاهد هستیم. اکنون اطلاعات بیشتری راجع به فضای اشغال شده در اختیارتان قرار می‌گیرد اما به جای نوشتن دقیق میزان حافظه‌ی اشغال شده، مانند آنچه که در نسخه‌ی قبل دیده بودیم، درصد به نمایش در می‌آید. همین مسأله باعث می‌شود در لحظه کمی سخت باشد بدانید چقدر حافظه‌ی خالی برایتان باقی مانده.

بخش دیگری هم که دستخوش تغییرات زیادی شده، Video Enhancer است. قابلیتی که به کمک آن، کیفیت تصاویر یا ویدیو در یک سری برنامه‌ها نظیر یوتیوب، پخش کننده‌ی ویدیو و مواردی از این دست، بهبود پیدا می‌کند. در رابط کاربری جدید، کاربر می‌تواند این قابلیت را برای یک سری برنامه‌ی دلخواه فعال کند. در حالی که در رابط قدیمی، اگر آن را فعال می‌کردید، به صورت خودکار برای همه‌ی اپلیکیشن‌های در دسترس فعال می‌شد.

اگر با بیکسبی زیاد سر و کار دارید، احتمالا باید از عادت‌های این دستیار هوشمند نیز خبر داشته باشید؛ تنظیمات مختلفی که با توجه به شرایط مختلف روی گوشی اعمال می‌شوند تا کاربر تجربه‌ی بهتری داشته باشد. مثلا هنگام کار در خانه، نور صفحه کم می‌شود، وای‌فای روشن می‌شود و به طور کلی تنظیماتی که تمایل دارید وقتی در خانه هستید فعال باشند.

از لحاظ کاربرد تغییری در این بخش پدید نیامده، اما به جای کادرهای رنگی و بزرگ، نوشته‌ها اکنون به صورت ساده درآمده‌اند. همین موضوع فضای کافی جهت قرارگیری یک سری تصاویر در اختیار گوشی قرار داده تا کاربر با درک بیشتری تنظیمات مربوطه را انجام دهد.

سامسونگ اینترنت نسخه‌ی ۱۳

مرورگر پیش‌فرض در رابط کاربری One UI 3.0، نسخه‌ی سیزدهم سامسونگ اینترنت است که تغییرات زیادی را در آن مشاهده نمی‌کنیم.

گالری و تصاویر

رابط کاربری گالری تغییرات نسبتا کمی داشته. اکنون به‌جای نمایش ۴ تصویر در هر ردیف، سه تصویر را مشاهده می‌کنیم که می‌توان یکی از دلایل عمده‌ی آن را کشیده‌تر شدن نمایشگر دانست. همچنین کاربر می‌تواند تصاویری را که ویرایش کرده، مجددا به حالت قبل بازگرداند.

مخاطبین، پیام‌رسان و تقویم

رابط کاربری هر سه اپلیکیشن بالا با تغییراتی همراه بوده. برای مثال در برنامه‌ی مخاطبین یا تلفن، یکی کردن مخاطبین مشابه بسیار راحت‌تر از قبل صورت می‌گیرد. همچنین کاربر می‌تواند در یک زمان، اطلاعات مربوط به چند مخاطب را ویرایش کند. قابلیت جست‌و‌جو در مخاطبین هم به نسبت قبل کمی بهبود داشته.

کاربران اکنون می‌توانند صفحه‌ی مربوط به تماس‌های دریافتی را هم تغییر دهند. تاکنون وقتی شخصی با شما تماس برقرار می‌کرد، تصویر او به همراه شماره‌ی تلفن در مرکز گوشی به نمایش در می‌آمد. حالا علاوه بر این صفحه، کاربر می‌تواند شکل دیگری را هم انتخاب کند که در آن تصویر در سمت راست، و اطلاعات تماس‌گیرنده در سمت چپ به نمایش در می‌آید.

علاوه بر این‌ها، کاربر می‌تواند رنگ صفحه‌ی تماس و یا تصویر آن را هم تغییر دهد. تجربه‌ی کاربری در این بخش بهبود پیدا نکرده اما تنوع جالبی در آن ایجاد شد تا دیگر شاهد تصویر یکنواختی نباشیم.

یک تغییر کوچک اما کاربردی دیگر به پیام‌رسان سامسونگ اضافه شده. این اپلیکیشن اکنون از سطل زباله پشتیبانی می‌کند. بدین ترتیب پیام‌های پاک شده را می‌توان به مدت ۱۵ روز درون آن نگه داشت. بنابراین هنگامی که به پیام‌های پاک شده نیاز داشتید، تنها ۱۵ روز بعد پاک کردن فرصت برگرداندن آن‌ها را خواهید داشت.

اپلیکیشن تقویم هم از لحاظ ظاهری تغییراتی داشته و اکنون رویدادهای مختلف، در کادر مخصوص همان روز به نمایش در می‌آیند.

در حال حاضر، به همه‌ی تغییراتی که به نسبت رابط‌های قدیمی در One UI 3.0 پدید آمده اشاره شده. اگر سامسونگ طی روزهای آینده و به عبارتی تا عرضه‌ی رسمی این رابط، قابلیت‌های بیشتری به آن بیفزاید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت کره‌ای فعلا نسخه‌ی بتای این رابط کاربری را برای گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ منتشر کرده. انتظار می‌رود به زودی شاهد عرضه‌ی آن برای سری نوت ۲۰، سپس پرچم‌داران سری نوت و اس ۱۰ و بعد از آن هم میان‌رده‌های سری A و M باشیم.

این فرایند ممکن است تا سال آینده به طول بینجامد اما طبق صحبت‌های خود سامسونگ، دارندگان گوشی‌های اس ۲۰ تا پایان امسال این بروزرسانی را کاملا دریافت خواهند کرد.

