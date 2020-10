آپدیت One UI 2.5 برای گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس منتشر شد

بعد از بروزرسانی پرچم‌داران جدید سامسونگ، غول کره‌ای تصمیم گرفت آپدیت One UI 2.5 را برای گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس نیز عرضه کند. ظاهرا این آخرین بروزرسانی بزرگی است که گوشی‌های این سری دریافت می‌کنند.

سامسونگ از روز گذشته، بروزرسانی رابط کاربری One UI 2.5 را برای دارندگان گوشی‌های گلکسی اس ۹ و ۹ پلاس عرضه کرد. ممکن است برخی از بازارها با کمی تاخیر این بروزرسانی را دریافت کنند اما قطعا تا چند روز آینده‌، هر دو گوشی به رابط جدید آپدیت می‌شوند.

آپدیت One UI 2.5 برای گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس قابلیت‌های خوبی را به همراه داشت که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به قابلیت دکس بی‌سیم اشاره کرد. به این صورت که می‌توانید با وای‌فای، صفحه‌ی گوشی را درون تلویزیون یا هر محصولی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند ارسال کرده و از گوشی به عنوان تاچ‌پد استفاده کنید. بدیهی است اتصال با کابل عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد اما برای کارهای معمولی می‌توان روی آن حساب کرد.

با رابط کاربری One UI 2.5، کیبورد سامسونگ هم دستخوش تغییرات خوبی شد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به جست‌و‌جوی یوتیوب و امکان تقسیم شدن به دو بخش در حالت افقی اشاره کرد. علاوه بر این‌ها، عملکرد کلی دوربین هم بهبود داشته و اکنون کاربر می‌تواند در عکاسی در حالت Single Take، مدت زمان ثبت تصاویر را مدیریت کند. همچنین کاربران قادر خواهند بود در حالت پرو ویدیو، وضوح تصویر را نیز تغییر دهند.

همانطور که در بالا اشاره شد، این آخرین بروزرسانی بزرگی است که پرچم‌داران سری ۹ سامسونگ دریافت می‌کنند. البته بروزرسانی‌های امنیتی همچنان برایشان منتشر می‌شود، منتها دیگر خبری از آپدیت اندروید یا رابط کاربری نخواهد بود. اگرچه این گوشی‌ها همچنان توانایی بالایی دارند و عدم دریافت بروزرسانی کمی ناامید کننده است، اما هر گوشی قبل از پرچم‌داران سری ۱۰ به همین سرنوشت دچار شده و فقط گوشی‌های جدیدتر از این تاریخ هستند که می‌توانند به مدت سه سال، آپدیت اندروید را دریافت کنند.

