آپدیت One UI 2.5 برای گلکسی A51 منتشر شد

سامسونگ در چند روز اخیر مشغول بروزرسانی گوشی‌های خود به رابط کاربری One UI 2.5 بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به سری اس و نوت ۲۰، پرچم‌داران سری ۹ و ۱۰، گلکسی A71 و حالا هم گلکسی A51 اشاره کرد.

گلکسی A51 که به عنوان پرطرفدارترین میان‌رده‌ی جهان نیز شناخته می‌شود، اکنون به همراه بسته‌ی امنیتی ماه اکتبر، آپدیت One UI 2.5 را نیز دریافت می‌کند. اما به نظر می‌رسد فعلا این آپدیت برای منطقه‌ی روسیه در دسترس است اما در روزهای آتی قطعا برای مناطق دیگر نیز عرضه خواهد شد.

این بروزرسانی برای گلکسی A51 همان قابلیت‌هایی را به همراه خواهد داشت که در A71 شاهد بودیم. نظیر اضافه شدن جست‌و‌جوی یوتیوب به کیبورد، قابلیت تقسیم شدن کیبورد به دو بخش در حالت افقی برای نوشتن ساده‌تر با دو دست، پشتیبانی از گیف در نمایشگر همیشه روشن، بهبود عملکرد دوربین و مواردی از این دست.

لازم به ذکر است قابلیت دکس بی‌سیم هم با رابط کاربری One UI 2.5 به گوشی‌ها اضافه شده منتها محدود به سری اس، نوت و زد فولد است و گوشی‌های میان‌رده از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند.

