امروز اپل به‌روزرسانی جدیدی را برای سیستم عامل watchOS منتشر کرد. این نسخه‌ی جدید که watchOS 7.0.3 نام دارد سومین به‌روزرسانی است که اپل پس از منتشر کردن نسخه‌ی هفتم از سیستم عامل watchOS برای آن منتشر کرده است.

در هفته‌های گذشته اپل نسخه‌ی watchOS 7.0.2 را منتشر کرده بود که در آن شاهد برطرف شدن مشکل مربوط به مصرف زیاد باتری در اپل واچ بودیم.

شما می‌توانید که با رفتن به اپ Watch بر روی آیفون و سپس مراجعه به بخش General و بعد «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update)، هم اکنون این نسخه‌ی جدید را بر روی اپل واچ‌ سری ۳ خود نصب کنید. البته برای نصب شدن نسخه‌ی جدید بر روی اپل واچ، باتری اپل واچ باید حداقل دارای %۵۰ شارژ باشد و شما باید اپل واچ را به شارژر متصل کنید و در محدوده‌ی آیفون خودتان قرار دهید.

تنها نکته‌ای که در رابطه با این به‌روزرسانی جدید وجود دارد این است که تنها دارندگان اپل واچ سری ۳ می‌توانند که این به‌روزرسانی جدید را بر روی اپل واچ‌شان نصب کنند. این به‌روزرسانی برای اپل‌ واچ‌های دیگر ارائه نشده است. این به‌روزرسانی جدید به منظور برطرف کردن باگی است که منجر می‌شد اپل واچ سری ۳ اپل به صورت ناگهانی ریستارت شود.

اپل در توضیحات مربوط به این به‌روزرسانی گفته است:

«نسخه‌ی watchOS 7.0.3 دارای بهبود‌های است که مشکل مربوط به ریبوت شدن ناگهانی اپل واچ سری ۳ را که برخی از کاربران تجربه کرده‌اند، رفع می‌کند.»

کاربران از داغ شدن بیش از حد اپل واچ SE و سوختن نمایشگر آن گزارش می‌دهند

منبع: MacRumors

The post watchOS 7.0.3 با برطرف کردن مشکل ریبوت در اپل واچ سری ۳ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala