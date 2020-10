گوگل در حال توسعه‌ی خدمات فضای کاری جدید خود است و از این پس کاربران نرم‌افزارهای پرکاربرد این شرکت مانند جیمیل و درایو را با ظاهر و لوگوهای تازه‌ای مشاهده خواهند کرد.

همه‌گیری ویروس کرونا، دورکاری را در سراسر جهان افزایش داده و توجه گوگل نیز به سمت توسعه‌ی خدمات کاری بر بستر وب بیش از گذشته شده است. شاید به همین دلیل است که این شرکت رویکرد متفاوتی را برای این بخش از خدمات خود پیش گرفته و با تغییر نام «جی‌سوئیت» (G-Suite) به «گوگل ورک‌اسپیس» (Google Workspace) و تغییر ظاهر برنامه‌های مرتبط، می‌کوشد فضای کاری مجازی یکپارچه‌ای در اختیار کاربران قرار دهد.

این شرکت که در سال‌های گذشته ظاهر جیمیل را دستخوش تغییرات زیادی کرده بود، تغییر چهره‌ی کامل فضای کاری خود را از اوایل ماه اکتبر در G-Suite آغاز کرد تا با استفاده از آن، بهره‌وری کسب‌وکارها و شرکت‌ها را در زمان عدم حضور کارکنان در دفتر فیزیکی افزایش دهد. به عنوان بخشی از این تغییرات، در همه‌ی برنامه‌های گوگل ورک‌اسپیس از لوگوهای تازه‌ای استفاده خواهد شد که به تدریج دردسترس همه‌ی کاربران قرار می‌گیرد.

این تغییرات علاوه بر نسخه‌های وب در اپلیکیشن‌های مرتبط نیز دردسترس است و از برنامه‌هایی که لوگوی آن‌ها تغییر خواهد کرد می‌توان به جیمیل (Gmail)، گوگل درایو (Google Drive)، گوگل میت (Google Meet)، تقویم گوگل (Google Calendar)، اسناد گوگل (Google Doc) و گوگل چت (Google Chat) اشاره کرد.

در لوگوهای تازه باز هم از طراحی تخت (Flat) استفاده شده است. اما طراحی تازه با فضای کاری و رنگ‌بندی دیگر محصولات گوگل هماهنگی بیشتری دارد و چهار رنگ اصلی این شرکت یعنی، آبی، قرمز، زرد و سبز را دربر می‌گیرد.

با بازنگری در رنگ‌بندی و ظاهر برنامه‌ها و یکپارچه‌سازی خدمات اداری تحت وب گوگل که اکنون با نام «فضای کاری گوگل» (Google Workspace) شناخته می‌شود، گوگل در تلاش است تا جیمیل، چت و اسناد را در بخشی مرکزی ادغام کند و بتواند رقابت خود را با رویکرد یکپارچه‌‌ی مایکروسافت، به ویژه اوت‌لوک (Outlook) افزایش دهد.

