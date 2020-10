آپدیت اکتبر ۲۰۲۰ ویندوز ۱۰ با ظاهر جدید منوی استارت منتشر شد

شب گذشته آپدیت اکتبر ۲۰۲۰ ویندوز ۱۰ منتشر شد. همانطور که انتظار داشتیم، این آپدیت تغییرات زیادی برای ویندوز ۱۰ ارائه نمی‌کند و فقط شاهد برخی تغییرات جزئی مانند ظاهر جدید منوی استارت هستیم.

البته شاید اصلا متوجه این تغییر نشوید ولی اگر کمی دقت کنید، می‌بینید که پنجره‌های این منو دیگر برای پس‌زمینه از رنگ موردنظر شما مانند آبی یا دیگر رنگ‌ها بهره نمی‌برند و حالا برای پس‌زمینه از یک لایه‌ی مات استفاده شده است. به همین خاطر با توجه به تیره یا روشن بودن تم کلی ویندوز ۱۰، رنگ کلی این پنجره‌ها هم مبتنی بر همین موضوع خواهند بود. در سمت چپ منوی استارت هم دیگر آیکون برنامه‌ها در یک مربع رنگی قرار ندارند.

از دیگر تغییرات می‌توانیم به یکپارچگی بیشتر مایکروسافت اج با ویندوز ۱۰ اشاره کنیم. به همین خاطر اگر برای دسترسی به برنامه‌ها باز از کلیدهای Alt و Tab استفاده می‌کنید، حالا با این کار به تب‌های باز شده در مرورگر مایکروسافت اج هم دسترسی دارید. در آپدیت اکتبر ۲۰۲۰ ویندوز ۱۰ به گیمرها هم توجه شده و به سادگی از طریق تنظیمات سیستم می‌توانیم رفرش ریت مانیتور را تغییر دهید و دیگر لازم نیست چنین کاری را از طریق تنظیمات کارت گرافیک یا دیگر برنامه‌ها انجام دهید.

مایکروسافت اعلام کرده در این نسخه‌ی جدید، نوتفیکیشن‌ها همراه با لوگوی برنامه‌ی موردنظر به نمایش در می‌آیند تا راحت‌تر شناسایی شوند. همانطور که گفتیم روند انتشار تدریجی این آپدیت از شب گذشته آغاز شده ولی همانند دیگر آپدیت‌های ویندوز ۱۰، برخی کاربران برای دانلود و نصب آن باید چند هفته‌ای صبر کنند.

منبع: Engadget

