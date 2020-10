با آغاز شدن عرضه‌ی آیفون ۱۲، اپل نسخه‌ی ۱۴.۱ از سیستم عامل‌های iOS و iPadOS را منتشر کرد. در این نسخه‌ی جدید برخی از باگ‌هایی که قبل‌تر در این دو سیستم عامل وجود داشت، رفع شده‌اند.

شما می‌توانید که هم اکنون با رفتن به بخش «تنظیمات» (Settings)، بعد General و سپس انتخاب «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update) این به‌روزرسانی جدید را بر روی آیفون یا آیپد خود نصب کنید. البته اگر از قبل گزینه‌ی مربوط به نصب به‌روزرسانی‌های نرم افزاری به صورت خودکار را روشن کرده باشید، دانلود و نصب این به‌روزرسانی جدید به صورت خودکار توسط دستگاه شما انجام خواهد شد.

این به‌روزرسانی جدید، یک ماه بعد از منتشر شدن نسخه‌‌ی چهاردهم سیستم عامل‌های iOS و iPadOS ، منتشر شده است. اپل در صفحه‌ی مربوط به این به‌روزرسانی توضیحات زیر را در رابطه با این نسخه‌ی جدید منتشر کرده است.

اضافه شدن پشتیبانی از پخش و ویرایش فیلم‌های HDR 10-bit به اپ Photos برای آیفون ۸ و آیفون‌های جدیدتر از آن.

برطرف شدن مشکلی که باعث می‌شد که برخی ویجت‌ها، پوشه‌ها و آیکون‌ها در روی صفحه‌ی «هوم» (Home) با اندازه‌ی کوچک‌تری نمایش داده شوند.

رفع شدن مشکلی که باعث می‌شد در زمان حرکت دادن یک ویجت در صفحه‌ی هوم، اپ‌های قرار گرفته در پوشه‌ها از پوشه‌ی خود خارج شوند.

برطرف مشکل مشکلی که در اپ Mail باعث می‌شد برخی از ایمیل‌ها در زمان ارسال با نام اشتباهی فرستاده شوند.

بر طرف کردن مشکلی که باعث می‌شد اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی تماس گرفته شده با آیفون به درستی نمایش داده نشوند.

رفع کردن مشکلی که باعث می‌شد در برخی دستگاه‌ها در زمان افزایش بزرگنمایی صفحه و استفاده از پسورد متشکل از عدد و حروف، دکمه‌ی مربوط به برقراری تماس اضطراری بر روی محل مربوط به وارد کردن متن قرار بگیرد.

برطرف کردن مشکلی که باعث می‌شد که بعضی وقت‌ها برخی از کاربران در زمان مشاهده‌ی یک آلبوم یا پلی لیست نتوانند آهنگ‌های خود را دانلود کنند و آن‌ها در کتابخانه‌ی مربوط قرار دهند.

رفع کردن مشکلی که باعث می‌شد در هنگام کار با اپ Calculator عدد صفر در این اپ نمایش داده نشود.

بر طرف کردن مشکلی که باعث می‌شد در ابتدای پخش یک ویدیو‌ی زنده، به صورت موقت این ویدیو با رزولوشن کمتری نمایش داده شود.

برطرف کردن مشکلی که باعث می‌شد برخی از افراد نتوانند تنظیمات مربوط به قابلیت استفاده‌ی خانوادگی از اپل واچ را انجام دهند.

رفع کردن مشکلی که باعث می‌شد نام نوع فلز استفاده شده در اپل واچ در اپ Watch به درستی نمایش داده نشود.

رفع کردن مشکلی که در زمان استفاده از اپ Files باعث می‌شد برخی محتوای مربوط به ارائه دهندگان خدمات ابری به صورت اشتباه غیرقابل دسترس نمایش داده شوند.

بهبود بخشیدن قابلیت اتصال به اکسس پوینت‌های برند Ubiquiti.

اپل در زمان رونمایی از نسخه‌ی چهاردهم سیستم عامل iOS و iPadOS این نسخه‌‌های جدید را با قابلیت‌ها و ویژگی‌های جدید عرضه کرده‌ است. از جمله تغییرات صورت گرفته در این نسخه می‌توان به تغییرات صورت گرفته در صفحه‌ی هوم آیفون و رابط کاربری اپ‌ها، تغییرات صورت گرفته در دو اپ Safari و Messages، تغییرات صورت گرفته در دستیار صوتی Siri، اضافه شدن قابلیت‌های جدید به اپ Maps، قابلیت جدید تشخیص صدا و نمایش نوتیفیکیشن به افراد دارای مشکلات شنوایی و پشتیبانی از قابلیت CarKey اشاره کرد.

علاوه‌بر این سیستم‌ عامل‌ها، اپل تغییرات جدید را هم به سیستم عامل tvOS 14 اضافه کرده است. از جمله قابلیت‌های جدید این سیستم عامل می‌توان به نمایش بهتر محتوای ویدیویی به صورت تصویر در تصویر، نمایش دوربین‌های مدار بسته و اطلاعات مربوط به دوربین مربوط به زنگ درب و تغییرات صورت گرفته در رابط کاربری اشاره کرد.

اپل هم اکنون در حال بررسی بتای نسخه‌های ۱۴.۲ از سیستم عامل‌های iOS و iPadOS، نسخه‌ی ۷.۱ از سیستم عامل watchOS و در نهایت نسخه‌ی ۱۴.۲ از سیستم عامل tvOS با توسعه‌دهندگان خود از ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور)، یک روز بعد از منتشر کردن نسخه‌های نهایی این سیستم عامل‌ها برای تمامی کاربران، است.

از جمله تغییرات صورت گرفته در نسخه‌ی بتای سیستم عامل iOS 14.2 می‌توان به به‌روزرسانی‌های ظاهری صورت گرفته در «مرکز کنترل» (Control Center)، واچ فیس‌های جدید و بهبود‌های دیگر صورت گرفته اشاره کرد.

