با منتشر شدن iOS 14 و iPadOS 14 ‌اپل برای اولین‌بار به کاربران اجازه داد که از اپ‌های توسعه داده شده توسط توسعه‌دهندگان دیگر را به عنوان اپ پیش‌فرض برنامه‌هایی مانند ایمیل و مرورگر اینترنت استفاده کنند.

بعد از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی از این سیستم عامل‌ها، مشخص شد که نسخه‌ی چهاردهم سیستم عامل iOS و iPadOS دارای باگی است که باعث می‌شود بعد از هر بار خاموش و روشن شدن دستگاه تنظیمات قرار داده شده برای اپ‌های پیش‌فرض به حالت اولیه خود برگردند.

با وجود اینکه اپل با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم افزاری این مشکل را رفع کرد، اما به نظر می‌رسد که کاربران اکوسیستم اپل با باگی جدید در رابطه با تغییر اپ‌های پیش‌فرض در iOS 14 و iPadOS 14 روبه‌رو شده‌اند.

به نظر می‌رسد که این باگ جدید باعث می‌شود که هر وقت اپ قرار داده شده به عنوان اپ پیش‌فرض برای ایمیل یا مرورگر، به‌روزرسانی نرم افزاری را دریافت کند، تنظیمات قرار داده شده برای اپ‌های پیش‌فرض به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گردند.

سایت The Verge این مشکل را تأیید کرده است و در این رابطه گفته است که زمانی اپ قرار داده شده به عنوان اپ پیش‌فرض ایمیل یا مرورگر را با استفاده از اپ استور در جدیدترین نسخه‌ی iOS یعنی iOS 14.1، به نسخه‌ی جدیدتر به‌روزرسانی کنید، تنظیمات مربوط به قرار دادن این اپ به عنوان اپ پیش‌فرض به حالت اولیه خود برمی‌گردند.

با توجه به این موضوع، کاربران باید زمانی که اپ قرار داده شده به عنوان اپ پیش‌فرض مرورگر یا ایمیل را به نسخه‌ی جدید‌تر به‌روزرسانی کردند، با مراجعه به قسمت «تنظیمات» (Settings) این اپ را دوباره به عنوان اپ پیش‌فرض انتخاب کنند. البته در صورتی که نمی‌خواهید این کار را بعد از هر به‌روزرسانی نرم افزاری اپ مورد نظر انجام دهید، می‌توانید تا زمانی که اپل این مشکل را برطرف نکرده است، اپ‌های قرار داده شده به عنوان اپ پیش‌فرض را به‌روزرسانی نکنید.

شما بعد از نصب iOS 14 و iPadOS 14 می‌توانید که اپ‌هایی مانند کروم، Edge، DuckDuckGo و فایرفاکس را به عنوان اپ پیش‌فرض مرورگر، و اپ‌هایی مانند Gmail، Spark و Microsoft Outlook را به عنوان اپ پیش‌فرض ایمیل انتخاب کنید.

زمانی که یکی از این اپ‌ها را به عنوان اپ‌ پیش‌فرض و جایگزین Safari و Mail انتخاب کنید، در آن صورت هر زمان که نیاز به استفاده از اپ مرورگر یا ایمیل باشد این اپ‌های جدید توسط سیستم عامل اجرا خواهند شد، البته اگر این اپ‌ها به‌تازگی به‌روزرسانی نشده باشند!

اپل iOS 14.1 و iPadOS 14.1 را با برطرف کردن برخی باگ‌ها منتشر کرد

منبع: MacRumors

The post اپلیکیشن‌های پیش‌فرض در iOS 14 با به‌روزرسانی اپ‌ها به حالت اولیه بر‌می‌گردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala