جانی آیو، طراح سابق اپل که اواسط سال ۲۰۱۹ از این شرکت جدا شد، قرارداد همکاری با شرکت Airbnb امضا کرده که مشهورترین سرویس آنلاین برای اجاره دادن اماکن اقامتی محسوب می‌شود. طبق این قرارداد، جانی آیو و شرکت تازه‌تاسیس او قرار است در زمینه‌ی طراحی محصولات و سرویس‌های این شرکت وارد عمل شوند.

«برایان چسکی» (Brian Chesky)، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل Airbnb، خبر قرارداد همکاری چند ساله با شرکت جدید جانی آیو به نام LoveFrom را یک «همکاری ویژه» خوانده که به گفته‌ی او قرار است جانی آیو به توسعه‌ی تیم طراحی داخلی آن‌ها نیز کمک کند.

جانی آیو یکی از مشهورترین طراحان صنعتی جهان محسوب می‌شود که نقش مهمی در طراحی تعدادی از مهم‌ترین محصولات اپل مانند آیفون، آیپد، مک بوک ایر و اپل واچ داشته است. آیو بعد از حدود دو دهه همکاری با شرکت اپل، این کمپانی را در سال ۲۰۱۹ ترک کرد و اپل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت به همکاری نزدیک با شرکت LoveForm که توسط آیو تاسیس شده، ادامه خواهد داد.

آقای چسکی متاسفانه به طور دقیق وظایف جانی آیو طی این همکاری را توضیح نداده ولی طبق گزارش فایننشال تایمز، این طراح مشهور قرار است به‌عنوان سرپرست تیم مربوط به بازطراحی اپلیکیشن و سایت Airbnb انجام وظیفه کند. همچنین از دیگر وظایف او می‌توان به بهبود سیستم رتبه‌بندی اشاره کرد که امتیاز مهمانان و میزبان‌ها را مشخص می‌کند.

روی هم رفته در حال حاضر تیم طراحی Airbnb وضعیت مناسبی ندارد زیرا طبق گزارش‌ها، ۳ طراح ارشد این شرکت را ترک کرده‌اند و رییس بخش طراحی هم فقط به صورت پاره‌وقت با این کمپانی همکاری دارد. باید ببینیم این همکاری چه تاثیری بر روی وضعیت Airbnb خواهد داشت.

جانی آیو؛ طراح دوران پرشکوه اپل

منبع: Engadget

The post جانی آیو، طراح سابق محصولات اپل، به شرکت Airbnb پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala