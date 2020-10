اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران یوتیوب در سیستم عامل اندروید به‌زودی قادر خواهند بود کیفیت پیش‌فرض ویدیو‌ها را در حالت اتصال به وای‌فای یا اینترنت همراه تنظیم کنند. به این صورت که تعیین کنند هنگام استفاده از اینترنت همراه و وای‌فای، کیفیت ویدیو‌ها روی چه میزانی قرار بگیرد.

از ماه ژوئن امسال، شنیده بودیم قابلیتی جدید برای یوتیوب در حال تست است که به کاربر امکان انتخاب کیفیت پیش‌فرض ویدیو در اتصالات وای‌فای و اینترنت همراه را می‌دهد. تا به این لحظه خبری از آن نبود اما به گزارش وب‌سایت Android Police، ظاهرا به‌زودی شاهد عرضه‌ی این قابلیت برای یوتیوب اندروید خواهیم بود.

در حال حاضر کاربران می‌توانند درون خود ویدیو، کیفیت آن را تغییر دهند. این به‌روزرسانی اما منوی ساده‌تری را به همراه خواهد داشت که در آن سه گزینه حضور دارد: Data Saver که همانطور که از نامش پیداست، ویدیو را با کیفیت پایین اجرا می‌کند، Higher picture quality که همیشه ویدیو را با کیفیت ۷۲۰p اجرا می‌کند و در نهایت هم Auto که خود یوتیوب تنظیمات را به‌جای کاربر اعمال می‌کند. همچنین می‌توان با کلیک روی گزینه‌ی Advanced Options، کیفیت مورد نظر را نیز تعیین کرد.

این تنظیمات در هر ویدیویی که از طریق یوتیوب تماشا می‌کنید در دسترس قرار دارد. اما علاوه بر آن می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض خود را نیز به برنامه معرفی کنید. کافی است وارد تنظیمات یوتیوب شوید. در این قسمت گزینه‌ی Video quality preferences نمایش داده می‌شود که فعلا در حالت بتا قرار دارد.

با لمس این گزینه، می‌توانید کیفیت پیش‌فرض ویدیو‌ها را در حالتی که از اینترنت همراه یا وای‌فای استفاده می‌کنید تعیین کنید. در این بخش هم مجددا سه گزینه‌ی Data saver ،Higher picture quality و Auto را مشاهده خواهید کرد که کاربرد آن‌ها مشابه آنچه که در بالا گفته شد است.

متاسفانه فعلا اطلاعاتی در رابطه با زمان انتشار این به‌روزرسانی برای اپلیکیشن یوتیوب در اختیار نداریم. این قابلیت فعلا در حالت بتا قرار دارد اما بسیار خوب است که می‌دانیم به‌زودی شاهد عرضه‌ی رسمی آن خواهیم بود؛ زیرا برای آن دسته از کاربرانی که بسته‌ی اینترنتی با حجم محدود خریداری می‌کنند، وجود چنین تنظیماتی بسیار پرکاربرد خواهد بود.

منبع متن: digikala