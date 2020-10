از زمان معرفی گلکسی اس ۸ با دستیار صوتی بیکسبی، بسیاری از کاربران به دنبال راهی بودند تا بتوانند آن را غیرفعال کرده و فراموش کنند کلیدی مجزا برای این منظور در گوشی وجود دارد. با عرضه‌ی سری اس ۹ و نوت ۹، صدای اعتراض کاربران بلندتر شد. اصرار سامسونگ به حضور بیکسبی در گلکسی‌ها به سری نوت و اس ۱۰ نیز کشانده شد، در حالی که کاربران همچنان به وجود آن معترض بودند. از آن جایی که بیکسبی هنوز هم در گوشی‌های این شرکت وجود دارد، تصمیم گرفتیم آموزش غیرفعال کردن آن را به شما عزیزان آموزش دهیم.

بیکسبی دستیار صوتی نسبتا خوبی است. اگرچه نمی‌توان آن را با نمونه‌هایی نظیر گوگل اسیستنت و سیری مقایسه کرد اما به نظر می‌رسد اگر این فرصت به سامسونگ داده شود، بتواند در مدت زمان کوتاهی قابلیت‌های خوبی به این دستیار صوتی اضافه کند. با این حال در نظر گرفتن یک کلید مجزا برای آن کمی زیاده‌روی است. سامسونگ این کلید را در تعدادی از گوشی‌ها، درست در زیر کلید‌های کنترل صدا و دقیقا طرف مقابل کلید پاور تعبیه کرده.

در گوشی‌های کوچک که کار با یک دست با آن‌ها مشکل خاصی ندارد، شاید اشتباهی رخ ندهد، اما در گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ، بسیاری مواقع کاربران تصادفا به جای کم و زیاد کردن صدا، کلید بیکسبی را فشار می‌دهند. خصوصا زمانی که می‌خواهند با دوبار فشردن سریع کلید پاور، دوربین را باز کنند.

اگر از گوشی‌های سری اس و نوت ۸، اس و نوت ۹ و اس ۱۰ استفاده می‌کنید، دستور العمل‌ها کمی متفاوت است چون برای این گوشی‌ها در کنار کلید پاور و کلید صدا، یک کلید اختصاصی بیکسبی نیز در نظر گرفته شده و به همین خاطر غیرفعال کردن دائمی بیکسبی کمی مشکل است. (اما راه حل دارد).

اما اگر از گوشی‌های سری نوت ۱۰، اس و نوت ۲۰ استفاده می‌کنید و یا میان‌رده‌هایی با قابلیت مشابه در اختیار دارید، غیرفعال کردن این دستیار صوتی بسیار آسان‌تر خواهد بود. چرا که ادغام کلید پاور با بیکسبی یعنی اینکه می‌توانید بدون هیچگونه مشکلی، نه تنها آن را غیرفعال کنید، بلکه همان کاربرد قبلی را به کلید پاور برگردانید.

آموزش غیرفعال کردن بیکسبی در گوشی‌هایی با کلید اختصاصی

در بسیاری از گوشی‌های سامسونگ، بعد از اینکه بیکسبی به نسخه‌‌‌ی دوم به‌روزرسانی شد، امکان غیرفعال کردن دائمی ‌آن از بین رفت. اگرچه سامسونگ آن را به قابلیت‌های بسیار زیادی مجهز کرد، منتها برای خیلی‌ از کاربران، مقدور نیست با زبان انگلیسی یا غیر از فارسی، با بیکسبی گفت‌و‌گو کنند. به همین خاطر به دنبال راهی برای غیرفعال کردن آن هستند.

سامسونگ به جای قرار دادن راهی برای غیرفعال کردن همیشگی بیکسبی، عملکرد کلید اختصاصی آن را به گونه‌ای تغییر داد که به جای یک بار کلیک، بتوان با دوبار کلیک هم آن را فعال کرد. بدین ترتیب با یک بار کلیک اشتباه، بیکسبی ظاهر نمی‌شود و این می‌تواند بسیار بهتر از شرایط قبلی باشد.

به خاطر داشته باشید برای انجام این کار باید وارد حساب کاربری سامسونگ خود شوید. این حساب در فرایند راه‌اندازی گوشی باید ساخته شود اما اگر این کار را انجام نداده‌اید باید در بخش حساب‌های کاربری، اقدام به ثبت نام کنید.

کلید بیکسبی را فشار دهید.

علامت

در این صفحه باید اطلاعات حساب کاربری سامسونگ را وارد کنید و عبارت Sign in را انتخاب کنید. همچنین در صورتی که حساب سامسونگ ندارید می‌توانید از همان صفحه به ثبت نام حسابی جدید اقدام کنید.

را انتخاب کنید. همچنین در صورتی که حساب سامسونگ ندارید می‌توانید از همان صفحه به ثبت نام حسابی جدید اقدام کنید. با شرایط و ضوابط موافقت کنید و به صفحه‌ی بعد بروید.

اگر پیامی با این مضمون که از حسگر اثرانگشت استفاده کنید ظاهر شد، آن را نادیده بگیرید. ( Not Now ).

). روی علامت

شرایط و ضوابط را بپذیرید و روی علامت

اگر تمایل دارید می‌توانید به بیکسبی، صدای خود را آموزش دهید. روی علامت

اکنون که وارد حساب کاربری خود شده‌اید و بیکسبی نیز راه‌اندازی شده، می‌توانید فرایند غیرفعال کردن آن را آغاز کنید.

پاک کردن بیکسبی از صفحه‌ی هوم

اولین اقدام برای غیرفعال کردن بیکسبی، پاک کردن صفحه‌ی مربوط به آن در منوی هوم گوشی است.

برای این کار باید روی بخش خالی نمایشگر ضربه زده و نگه دارید تا تنظیمات صفحه باز شود.

با سوایپ به راست، صفحه‌ی مربوط به بیکسبی و علامت فعال/غیرفعال کردن به نمایش درمی‌آید.

روی این علامت ضربه بزنید تا بیکسبی در صفحه‌ی هوم غیرفعال شود.

غیرفعال کردن کلید بیکسبی

حالا که بیکسبی از صفحه‌ی هوم پاک شده، باید به غیرفعال کردن کلید اختصاصی آن اقدام کنیم. البته نمی‌توان آن را به طور کامل غیرفعال کرد، منتها می‌توان با تنظیم دوبار کلیک برای باز شدن آن، تا حدودی از باز شدن ناخواسته‌ی آن با یک بار ضربه جلوگیری کرد.

برای این کار تنظیمات گوشی را باز کنید.

روی بخش Advanced Features کلیک کنید.

کلیک کنید. Bixby Key را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید. گزینه‌ی Double Press to open Bixby را فعال کنید.

اکنون بیکسبی برای فعال شدن، نیاز به دوبار کلیک خوردن کلید اختصاصی دارد که بسیار کم پیش می‌آید کاربر به اشتباه دوبار روی آن ضربه بزند. البته با کمک برنامه‌هایی نظیری bxActions، کاربر می‌تواند کلید بیکسبی را بیش از این هم شخصی‌سازی کند. منتها خوب است که خود سامسونگ هم راهی برای انجام این کار در نظر گرفته.

تغییر کاربرد کلید بیکسبی

اما اگر بخواهید کلید بیکسبی را برای کار دیگری تنظیم کنید، دو راه وجود دارد. یک، دانلود اپلیکیشن bxActions است که در بالا به آن اشاره شده. دوم، از طریق تنظیمات خود گوشی. مثلا می‌توانید آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که هر برنامه‌ای را که بخواهید نظیر دوربین، دستیار صوتی گوگل و … را باز کند. فرایند انجام این کار بسیار آسان و بدون دردسر است.

تنظیمات گوشی را باز کنید.

روی بخش Advanced Features کلیک کنید.

کلیک کنید. Bixby Key را انتخاب کنید.

گزینه‌ی Double Press to open Bixby را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید. روی Use single press ضربه بزنید تا منوی مربوط به آن باز شود.

ضربه بزنید تا منوی مربوط به آن باز شود. گزینه‌ی Open app را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید. در صفحه‌ی باز شده، هر برنامه‌ای را که می‌خواهید با فشردن کلید بیکسبی اجرا شود، انتخاب کنید.

اکنون می‌توانید با دو بار ضربه زدن روی کلید بیکسبی، این دستیار صوتی را فعال کنید، یا با یک بار کلیک، هر برنامه‌ای را که انتخاب کرده‌اید باز کنید.

آموزش غیرفعال کردن بیکسبی ادغام شده با کلید پاور

در گوشی‌هایی که کلید بیکسبی با کلید پاور ادغام شده، فرایند غیرفعال کردن آن بسیار آسان و مهم‌تر از همه، همیشگی است. سامسونگ به خوبی متوجه اعتراض کاربران در سری‌های قبل شد و تصمیم گرفت در گوشی‌های جدید خود، کمی انعطاف نشان بدهد. اولین قدم مثبتی هم که سامسونگ در این راستا برداشت، حذف کردن کلید اختصاصی و ادغام آن با کلید پاور بود.

اما خوشبختانه در سری‌های جدید، نه نیازی به وارد شدن به حساب کاربری سامسونگ است، نه اینکه بعد از غیرفعال کردن بیکسبی، دوباره با آن تعامل خواهید داشت، چه عمدا و چه سهوا.

در گوشی‌های سری نوت ۱۰، اس ۲۰، نوت ۲۰ و برخی از گوشی‌های میان‌رده، بیکسبی به صورت خودکار فعال است. بدین صورت که می‌توانید با ضربه زدن روی کلید پاور و نگه داشتن روی آن، فرامین صوتی خود را به آن اعلام کنید. همانطور که گفته شد، خوشبختانه برای غیرفعال کردن دائمی آن، روشی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

برای انجام این کار ابتدا نوار اعلانات را باز کرده و روی علامت پاور کلیک کنید.

در صفحه‌ی باز شده، عبارت Side key settings را که در انتها مشاهده می‌کنید، انتخاب کنید.

را که در انتها مشاهده می‌کنید، انتخاب کنید. در صفحه‌‌ی جدید، می‌توانید انتخاب کنید با دو بار ضربه زدن روی کلید پاور، گوشی چه واکنشی نشان دهد. همچنین می‌توانید تعیین کنید با نگه داشتن این کلید، مانند گذشته، منوی پاور گوشی ظاهر شود.

اگر در بخش اول، روی گزینه‌ی Open app کلیک کنید، مانند آموزش نخست، صفحه‌ای برای انتخاب برنامه‌ی مورد نظر باز می‌شود تا تعیین کنید با دوبار کلیک روی کلید پاور چه برنامه‌ای اجرا شود.

همچنین در این گوشی‌ها نیز بیکسبی در صفحه‌ی هوم حضور دارد. برای غیرفعال کردن آن باید آموزش اول را بار دیگر انجام دهید. به این صورت که:

روی بخش خالی نمایشگر ضربه زده و نگه دارید تا تنظیمات صفحه باز شود.

با سوایپ به راست، صفحه‌ی مربوط به بیکسبی و علامت فعال/غیرفعال کردن به نمایش درمی‌آید.

روی این علامت ضربه بزنید تا بیکسبی در صفحه‌ی هوم غیرفعال شود.

حالا بیکسبی تحت هیچ شرایطی در گوشی اجرا نمی‌شود. به طور کلی، مادامی که دستیار صوتی گوگل وجود داشته باشد، قطعا به بیکسبی نیازی نخواهید داشت. البته برای آن دسته از کاربرانی که نمی‌توانند با زبانی غیر از فارسی با این دستیارهای صوتی ارتباط برقرار کنند، هیچ یک از آن‌ها کاربردی نیست. اما با پیشرفت‌های خوبی که بیکسبی به نسبت نسخه‌ی اولیه داشته، به نظر می‌رسد سامسونگ به این زودی‌ها از توسعه‌ی این دستیار صوتی هوشمند دست نمی‌کشد. هرچند بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد هم‌سطح شدن آن با گوگل اسیستنت باشیم.

