اپل در گوشی‌های سری آیفون ۱۲ پرو، سنسور جالبی را تحت عنوان LiDAR تعبیه کرد که می‌تواند در زمینه‌ی واقعیت افزوده، اسکن محیط و بهبود جایگذاری اشیاء مجازی و مواردی از این دست به کمک آیفون‌ها بیاید. اما اینطور که به نظر می‌رسد، در کنار این قابلیت‌های جذاب و کاربردی، سنسور LiDAR توانایی اندازه‌گیری قد افراد را هم دارد.

گوشی‌های آیفون به صورت پیش‌فرض از اپلیکیشن Measure بهره می‌برند. برنامه‌ای که می‌تواند در نقش یک خط‌کش ظاهر شده و به اندازه‌گیری اشکال مختلف بپردازند. با این حال در آیفون‌های گذشته، سنسوری به خوبی LiDAR وجود نداشت تا از تمام پتانسیل این اپلیکیشن استفاده کند. اما با ورود آیفون ۱۲ پرو مجهز به آن، کاربر می‌تواند وارد برنامه‌ی Measure شده و به صورت خودکار، قد افراد را اندازه‌گیری کند.

این سنسور از محل برخورد پا به زمین اندازه‌گیری را آغاز کرده و تا بالاترین قسمت سر، قد افراد را محاسبه می‌کند. مثلا اگر کلاه بر سر داشته باشید، بالاترین قسمت کلا، قد شما خواهد بود. اما ادعای جالبی هم که اپل در رابطه با توانایی‌های این سنسور داشته، امکان اندازه‌گیری قد افراد حتی در حالت نشسته است. بدین ترتیب اگر شخصی روی صندلی هم نشسته باشد، Measure می‌تواند به کمک سنسور LiDAR به اندازه‌گیری قد او بپردازد.

برای اندازه‌گیری قد افراد از طریق اپلیکیشن Measure کافی است آن را اجرا کرده و آیفون را به گونه‌ای که فرد مورد نظر به صورت کامل در تصویر قرار بگیرد تنظیم کنید. بعد از چند ثانیه، خطی در بالاترین قسمت سر شخص ظاهر می‌شود و قد آن را یادداشت می‌کند. این اپلیکیشن می‌تواند بسته به تمایل شما، قد را با واحدهای سانتی‌متر، فوت و اینچ محاسبه کند. این مورد در بخش تنظیمات، Measure و Measure Unit قابل تغییر است.

همچنین درون این اپلیکیشن، یک شاتر دوربین نیز قرار گرفته که کاربر می‌تواند به وسیله‌ی آن از شخص مورد نظر در کنار اندازه‌ی قد او عکاسی کرده و تصویر را با وی به اشتراک بگذارد. همانطور که می‌دانید این قابلیت مختص گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس است و به نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ گوشی دیگری نمی‌تواند با این دقت، به اندازه‌گیری قد کاربران بپردازد.

