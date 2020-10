اولین باری که مایکروسافت مرورگر اج را برای ویندوز ۱۰ طراحی کرد، کاربران تمایلی به استفاده از آن نداشتند. البته دلیل آن سوا از نوپا و ناشناخته بودن اج، عدم بهره‌مندی آن از بسیاری از قابلیت‌هایی بود که مرورگرهای مطرح بازار یعنی کروم، فایرفاکس و … به آن مجهز شده بودند. اما مایکروسافت از توسعه‌ی این مرورگر عقب‌نشینی نکرد و اکنون اج به یکی از سریع‌ترین و بهترین مرورگرهای ویندوز تبدیل شده. در همین راستا تصمیم گرفتیم به معرفی ۵ افزونه‌ی‌ مایکروسافت اج بپردازیم که وب‌گردی را به تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری از قبل تبدیل می‌کنند.

مرورگر مایکروسافت اج جدید بر پایه‌ی همان کدهایی توسعه یافته که گوگل مرورگر کروم خود را طراحی کرده بود. بنابراین اج تقریبا از تمام قابلیت‌های کروم پشتیبانی می‌کند. همه‌ی این‌ها در کنار سرعت بالا، امنیت عالی و قابلیت‌هایی که مایکروسافت در این مرورگر قرار داده باعث شده تمایل کاربران به استفاده از آن بیشتر شود. اما می‌پردازیم به معرفی ۵ افزونه‌ی‌ مایکروسافت اج.

معرفی ۵ افزونه‌ی‌ مایکروسافت اج

۱. DuckDuckGo Privacy Essentials

حریم خصوصی و امنیت همیشه در بحث وب‌گردی بسیار موضوع با اهمیتی است. هیچوقت کاربری نمی‌خواهد هنگام وب‌گردی با مشکلات امنیتی مواجه شود. بنابراین همیشه در اختیار داشتن یک موتور جست‌و‌جوی خوب و مطمئن می‌تواند تا حد زیادی خیال او را از بابت وب‌گردی ایمن راحت کند.

این افزونه‌ی عالی، DuckDuckGo Privacy Essentials نام دارد که نه تنها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، بلکه بسیاری از ردیاب‌ها را نیز مسدود کرده و از اتصال ایمن شما به وب‌سایت‌هایی با پروتکل HTTPS اطمینان حاصل می‌کند. حتی برای هر صفحه‌ای هم که از طریق این موتور جست‌و‌جو آن را پیدا‌ می‌کنید، یک امتیاز به عنوان سطح ایمن بودن آن در نظر گرفته می‌شود. برای این افزونه ۷۲ نظر ثبت شده که از این بین امتیاز بسیار خوب ۴.۶ برای آن بدست آمد.

۲. مدیریت رمز عبور

مرورگر اج در حال حاضر از نرم‌افزار مدیریت رمز عبور بسیار قدرتمندی بهره می‌برد، اما این برنامه تنها در نسخه‌ی دسکتاپ و موبایل همین مرورگر در دسترس است. اگر به دنبال یک افزونه‌ی مدیریت رمز عبور عالی و پیشرفته نه تنها برای اج بلکه باقی مرورگرها هستید، ۱Password ،LastPass ،Dashlane و یا Norton Password Manager می‌توانند گزینه‌ی بسیار خوبی باشند.

اگر هم تمایلی به استفاده از این افزونه‌ها ندارید، حتما از همان برنامه‌ی داخلی اج استفاده کنید. دائما رمز عبور خود را تغییر داده و هر دفعه هم از ترکیبی از اعداد و حروف متنوع استفاده کنید که غیرقابل پیش‌بینی باشند و برای هر سایت هم از یک رمز عبور استفاده نکنید.

۳. The Great Suspender

مرورگرهایی مثل کروم و اج، هنگامی که تب‌های زیادی باز باشند، از منابع زیادی، خصوصا حافظه‌ی رم استفاده می‌کنند. این موضوع هیچ مشکل خاصی ندارد اما برای آن دسته از کاربرانی که سیستم آن‌ها از حافظه‌ی رم کمتری برخوردار است، می‌تواند باعث کند شدن و مشکلاتی از این دست شود. بنابراین Great Suspender می‌تواند افزونه‌ی عالی جهت فریز کردن تب‌هایی باشد که مدت زمان زیادی به آن‌ها سر نزده‌اید.

این افزونه به صورت خودکار فرایند فریز شدن تب‌ها را انجام می‌دهد و به همین خاطر ممکن است گاهی اوقات ناخواسته، تب مورد نظر شما فریز شود. اما خوشبختانه در تنظیمات آن، راهی برای تعیین کردن مدت زمان انجام این کار وجود دارد. بدین ترتیب می‌توانید مشخص کنید بعد از چند دقیقه سر نزدن به یک تب، Great Suspender آن را فریز کند. همچنین می‌توانید برای وب‌سایت‌هایی که نباید تحت هیچ شرایطی فریز شوند، استثنا قائل شوید.

PopUpOFF. 4

پاپ آپ‌ها همیشه یکی از بزرگ‌ترین مزاحمت‌ها حین وب‌گردی هستند. اگرچه تنها با یک کلیک ساده می‌توان آن‌ها را بست، اما خب به نظر می‌رسد بسیاری از کاربران اصلا نمی‌خواهند وب‌سایت‌ها چنین پاپ‌ آپی را به نمایش بگذارند. مایکروسافت اج اما مانند بسیاری از مرورگر‌های دیگر، از مسدود کننده‌ی پاپ آپ داخلی بهره می‌برد اما خب نمی‌توان آنقدرها روی قابلیت‌های آن اتکا کرد.

اینجاست که افزونه‌ای مانند PopUpOFF می‌تواند بسیار موثر واقع شود. این افزونه از حالت‌های مختلف مسدود کردن بهره می‌برد. ساده، سخت و « فقط می‌خواهم بخوانم». این گزینه نه تنها پاپ آپ‌های کوچک بلکه تمام پیام‌های تبلیغاتی را که سایت‌ها به شکل مختلف به نمایش در می‌آورند مسدود می‌کند.

۵. Microsoft Editor

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که دائما در حال ارسال ایمیل یا متن به دوستان و آشنایان خود از طریق مرورگر هستید و یا پست‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید، یک ویراستار همیشه می‌تواند مفید باشد تا از لحاظ دستوری و املایی، کمترین میزان اشتباهات را داشته باشید. برای این منظور، ویراستار مایکروسافت در نظر گرفته شده که بسیار افزونه‌ی خوب و کاربردی است.

