مایکروسافت یک آپدیت اختیاری برای ویندوز ۱۰ منتشر کرده که برنامه‌ی ادوبی فلش را از این سیستم‌عامل حذف می‌کند و مانع از نصب مجدد آن می‌شود. همانطور که احتمالا می‌دانید این نرم‌افزار در سال ۲۰۲۱ به آخر خط می‌رسد و حالا مایکروسافت با این کار می‌خواهد کاربران را برای این موضوع آماده کند.

البته طبق بررسی‌های صورت گرفته، این آپدیت با نام KB4577586 فقط نسخه‌ی فلش همراه با ویندوز ۱۰ را حذف می‌کند و کاری به نسخه‌ی مستقل نصب شده از طرف کاربر ندارد. در ضمن این آپدیت ویندوز ۱۰ فلش همراه با مایکروسافت اج یا دیگر مرورگرها را حذف نمی‌کند.

در پایان سال جاری میلادی با توقف ارائه‌ی به‌روزرسانی برای اینترنت اکسپلورر ۱۱ و نسخه‌ی قدیمی مرورگر اج، پشتیبانی ویندوز ۱۰ از فلش رسما به پایان می‌رسد. همچنین نسخه‌ی کرومیوم مایکروسافت اج هم در ژانویه ۲۰۲۱ پشتیبانی از فلش را کنار می‌گذارد. مایکروسافت در مورد انتشار این آپدیت جدید نوشته: «ما این آپدیت مربوط به حذف فلش را قبل از پایان پشتیبانی از آن منتشر می‌کنیم تا به کاربران کمک کنیم سیستم خود را برای هر تاثیری که ممکن است با حذف ادوبی فلش پلیر رخ دهد، آماده کنند.»

ماه گذشته، مایکروسافت جدول زمانی مربوط به پایان پشتیبانی از فلش را منتشر کرد و اعلام شد که در تابستان ۲۰۲۱، فریم‌ورک‌ها و دیگر بخش‌های مربوط به فلش را از نسخه‌ی قدیمی اج و اینترنت اکسپلورر ۱۱ حذف می‌شود. گوگل هم اعلام کرده که در مرورگر کروم تا پایان سال جاری میلادی پشتیبانی از فلش متوقف می‌شود. همچنین خود شرکت ادوبی هم تا پایان سال ۲۰۲۰ توسعه‌ی فلش را به طور کامل متوقف می‌کند.

