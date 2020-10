سامسونگ چند ماه قبل اعلام کرد که بخش قابل توجهی از گوشی‌های این شرکت ۳ نسل جدید اندروید را دریافت خواهند کرد. اما متاسفانه، قدیمی‌ترین گوشی‌های مشمول این قانون در سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شده‌اند. بنابراین خبر انتشار آپدیت جدید برای گوشی‌های گلکسی اس ۷ و اس ۷ اج کاربران را تا حدی غافلگیر کرده است.

البته این آپدیت مربوط به نسخه‌ی اندروید نیست و آپدیت امنیتی سپتامبر ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. در هر صورت انتشار آپدیت نرم‌افزاری برای گوشی‌هایی که بیش از ۴ سال قبل راهی بازار شده‌اند، یک اقدام قابل ستایش به حساب می‌آید. باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های سری گلکسی اس ۷ از مدت‌ها قبل از فهرست مربوط به دریافت آپدیت‌های امنیتی حذف شده‌اند و حالا سری گلکسی اس ۸ قدیمی‌ترین گوشی‌های سری اس هستند که چنین آپدیت‌هایی را دریافت می‌کنند.

به گزارش کاربران، این آپدیت فقط ۶۹ مگابایت حجم دارد و فعلا برای کاربران ساکن کانادا و بریتانیا ارائه شده است. البته سامسونگ تنها شرکتی نیست که در سال ۲۰۲۰ آپدیت نرم‌افزاری برای گوشی‌های قدیمی خود ارائه می‌دهد. هواوی هم مدتی قبل گوشی‌های میت ۹ و P9 که در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ معرفی شده‌اند را آپدیت کرد که به غیر از بهبود امنیت، قابلیت شارژ هوشمند را برای کاهش فرسایش باتری آن‌ها ارائه می‌دهد.

منبع: Android Authority

