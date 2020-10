اینطور که به نظر می‌رسد، EMUI 11 آخرین نسخه از رابط کاربری هواوی برای گوشی‌های مبتنی بر اندروید این شرکت خواهد بود و بعد از آن، شاهد استفاده از سیستم عامل هانگ منگ به عنوان جایگزین اندروید در محصولات غول چینی خواهیم بود.

از زمانی که شایعه‌ی طراحی سیستم عامل اختصاصی هواوی یعنی هارمونی (HarmonyOS یا هنگ‌منگ HengMengOS) به گوش رسید، شاهد گمانه‌زنی‌هایی نیز بودیم مبنی براینکه شرکت چینی به‌زودی آن را جایگزین سیستم عامل اندروید در گوشی‌های خود می‌کند. همانطور که می‌دانید، گوگل حدودا یک سال است که هواوی را از دریافت نسخه‌ی رسمی اندروید محروم کرده و به همین خاطر هیچ یک از سرویس‌های این شرکت به صورت رسمی در گوشی‌های شرکت چینی در دسترس قرار ندارند.

اما حالا به نظر می‌رسد هواوی قصد دارد به زودی این کار را انجام دهد. البته ابتدا گفته می‌شد این سیستم عامل اصلا برای موبایل طراحی نشده و در لوازمی نظیر تلویزیون و ساعت هوشمند بکار می‌رود. هرچند این موضوع برای زمانی بود که دولت ترامپ هنوز هواوی را رسما تحریم نکرده بود. (آگوست ۲۰۱۹).

طی مصاحبه‌ی اخیر My Drivers با ونگ چنگلو، رئیس بخش نرم‌افزاری هواوی، در رابطه با EMUI 11 و سیستم عامل هانگ ‌منگ سوالاتی پرسیده شد. در پاسخ به این پرسش‌ها، چنگلو توضیح داد که چارچوب کلی سیستم عامل جدید و تغییرات صورت گرفته در آن مشابه همان EMUI 11 است.

این یعنی آخرین نسخه از EMUI که بر اساس سیستم عامل اندروید است، در واقع به نوعی گوشی‌های هواوی را از لحاظ سازگاری و عملکرد، برای دریافت اولین نسخه‌ی رسمی از سیستم عامل هانگ‌ منگ، آماده می‌کرده. هانگ‌ منگ ۲.۰ بتا در مرحله‌ی اول برای تلویزین‌ها، ماشین و ساعت منتشر خواهد شد. گوشی‌های هوشمندی هم که با رابط کاربری EMUI 11 راهی بازار شده اند، این بروزرسانی را زودتر از سایرین دریافت خواهند کرد.

با توجه به این موضوع، ظاهرا زمان‌بندی ارائه‌ی بروزرسانی برای گوشی‌های هواوی به این صورت خواهد بود که ابتدا سری میت ۴۰ و در نهایت هم محصولات مجهز به پردازنده‌های کرین ۸۱۰ و ۷۱۰ آن را دریافت خواهند کرد. حتی خبر مربوط به این زمان‌بندی نیز اخیرا منتشر شده بود که می‌توانید جزئیات مربوط به آن را در زیر مشاهده کنید.

دسته‌ی اول: کرین ۹۰۰۰

دسته‌ی دوم: کرین ۹۹۰ ۵G

دسته‌ی سوم: کرین ۹۹۰ ۴G، کرین ۹۸۵ و کرین ۸۲۰

دسته‌ی چهارم: کرین ۹۸۰، کرین ۹۹۰ ۴G و کرین ۸۲۰

دسته‌ی پنجم: کرین ۸۱۰ و کرین ۷۱۰

نظر شما در رابطه با سیستم عامل هانگ ‌منگ چیست؟ آیا هواوی می‌تواند حتی بدون گوگل و سیستم عامل محبوبش، در دنیای گوشی‌های هوشمند موفق عمل کند؟

