با وجود اینکه تنها ۶ هفته از انتشار نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل iOS 14 می‌گذرد، به نظر می‌رسد که هم اکنون %۵۰ کاربران این نسخه‌ی جدید را بر روی آیفون‌های‌شان نصب کرده‌اند. با توجه به این موضوع iOS 14 در حال پیشی گرفتن از iOS 13 و تبدیل شدن به سیستم عاملی است که تاکنون توسط بیشتر کاربران بر روی تلفن‌ همراه‌شان نصب شده است.

با وجود اینکه اپل به صورت رسمی اعلام نکرده است که هم اکنون چند درصد کاربران از نسخه‌ی جدید سیستم عامل iOS استفاده می‌کنند، اما اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که iOS 14 بر روی %۴۶٫۳۶ آیفون‌هایی که قادر به دریافت آن بوده‌اند، نصب شده است.

برای مقایسه باید بگوییم که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند نسخه‌ی قبلی این سیستم عامل یعنی iOS 13 بر روی %۴۶٫۳۷ آیفون‌هایی که قادر به دریافت آن بودند، نصب شده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که باقی آیفون‌ها یعنی %۷٫۲۷ باقی مانده از نسخه‌های قدیمی‌تر سیستم عامل iOS استفاده می‌کنند.

البته این اطلاعات که توسط Mixpanel منتشر شده‌اند ارزش چندانی ندارند، زیرا این منبع اطلاعات خود را از طریق سایت‌ها و اپ‌های استفاده شده توسط کاربران آیفون تخمین می‌زند. انتظار داریم که اپل به‌زودی اطلاعات رسمی در رابطه با این موضوع را منتشر کند.

اپل iOS 14.1 و iPadOS 14.1 را با برطرف کردن برخی باگ‌ها منتشر کرد

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که کاربران نسخه‌ی چهاردهم از سیستم عامل iOS و iPadOS را با سرعت بیشتری در مقایسه با نسخه‌های قبلی بر روی دستگاه‌های خود نصب کرده‌اند. تنها ۵ روز پس از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی این سیستم عامل‌ها، این نسخه‌ها‌ی جدید در مجموع بر روی %۲۶٫۸۱ آیفون‌ها، آیپد‌ها و آیپاد‌ها نصب شده است. برای مقایسه باید بگوییم که در سال ۲۰۱۹ و در زمان منتشر شدن نسخه‌ی نهایی سیستم عامل iOS 13 این عدد در حدود %۲۰ بود.

البته از زمان منتشر شدن نسخه‌ی نهایی سیستم عامل iOS 14 در اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریور ماه) تاکنون، سرعت نصب این نسخه‌ی جدید رفته‌رفته کند شده است. برای مقایسه باید بگوییم که در سال ۲۰۱۹ و در همین زمان حداقل در حدود %۵۰ آیفون‌هایی که قادر به دریافت iOS 13 بودند اقدام به نصب آن کرده بودند که در مقایسه با %۴۶٫۳۷ iOS 14 اندکی بیشتر بود.

اپل در این نسخه‌ی جدید یعنی iOS 14 ویژگی‌های جدیدی قرار داده است. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به سفارشی‌سازی صفحه‌ی هوم با استفاده از ویجت‌ها، ظاهر جدید برای دستیار صوتی سیری، نمایش نوتیفیکیشن کوچک در زمان برقراری تماس با آیفون و ده‌ها ویژگی‌ جدید و قابلیت‌‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران اشاره کرد.

اپلیکیشن‌های پیش‌فرض در iOS 14 با به‌روزرسانی اپ‌ها به حالت اولیه بر‌می‌گردند

