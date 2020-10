اپل اعلام کرده است که در حال توسعه‌ی موتور جست‌وجو‌‌ خودش است تا آن را جایگزین موتور جست‌وجو گوگل کند.

هم اکنون گوگل مبلغی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار را به صورت سالانه به اپل می‌پردازد تا موتور جست‌وجو‌ گوگل به عنوان موتور جست‌و‌جو‌ پیش‌فرض در دستگاه‌های ساخت اپل مورد استفاده قرارگیرد.

به نظر می‌رسد قرار داد سالانه‌ی اپل و گوگل به زودی به زمان انقضای خود نزدیک خواهد شد و با توجه به اینکه گوگل هم اکنون به دلیل انجام کار‌های انحصار طلبانه توسط وزارت دادگستری آمریکا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است، این احتمال موجود دارد که پرونده‌ی قضایی گوگل مانع تمدید این قرار داد سالانه بین اپل و گوگل شود.

اپل هم اکنون هم انتقال از موتور جست‌وجو گوگل را آغاز کرده است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل از سال ۲۰۱۴ در حال توسعه‌ی Applebot است که از آن زمان تاکنون، به مرور صفحات وب می‌پردازد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که به‌تازگی میزان استفاده از آن به شکل محسوسی افزایش یافته است.

در سیستم iOS 14 زمانی که با استفاده از ابزار جست‌وجو در صفحه‌ی «هوم» (Home) عبارتی را جست‌وجو کنید، اپل با دور زدن موتور جست‌وجو گوگل لینک مربوط به سایت‌ها را به شما نشان خواهد داد.

در حدود ۳ سال پیش، اپل مدیر مربوط به بخش موتور جست‌وجو گوگل و هوش مصنوعی این شرکت را به نام John Giannandrea را به استخدام خود درآورد. این شخص هم اکنون مسؤولیت جانشین ارشد در بخش‌های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی را در اپل برعهده دارد.

البته هنوز به شکل واضح مشخص نیست که در آینده شاهد چه شکلی از این موتور جست‌وجو خواهیم بود. در واقع نمی‌توانیم بگوییم که اپل قصد دارد سایتی همانند گوگل را در آینده رونمایی کند یا که این شرکت صرفا قصد دارد در زمان استفاده از Spotlight در دستگاه‌های دارای سیستم عامل‌های iOS و OS X قابلیت جست‌وجو را بهبود ببخشد.

به طور حتم با فرارسیدن زمان انقضای قرار داد میان گوگل و اپل مبنی بر استفاده از موتور جست‌وجو گوگل به عنوان موتور جست‌وجو پیش‌فرض بر روی میلیون‌های دستگاه تولیدی اپل و مواجه شدن این قرار داد با فشار‌های نظارتی، برنامه‌ی آتی اپل در رابطه با موتور‌ جست‌وجو خودش مشخص‌تر خواهد شد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند رقمی که گوگل به صورت سالانه به اپل برای انجام این کار می‌پردازد در حدود %۲۰ درآمد اپل را از لحاظ ارائه خدمات تشکیل می‌دهد.

به طور حتم یکی از مشکل‌هایی که اپل در راه تبدیل شدن به یک غول در دنیای موتور‌های جست‌وجو با آن مواجه است تعهد این شرکت به حفظ حریم خصوصی کاربران است. تیم کوک، مدیر عامل اپل، زمانی با منتشر کردن نامه‌ای به کاربران این شرکت گفته بود:

«مدل کسب و کار ما بسیار ساده است. ما محصولات عالی را می‌فروشیم. ما اطلاعاتی همانند محتوای ایمیل‌های ارسالی شما و عادت‌هایتان در زمان وب‌گردی را به شرکت‌های تبلیغاتی نمی‌فروشیم. ما از اطلاعاتی که در آیفون یا آیکلود خود ذخیزه کرده‌اید کسب درآمد نمی‌کنیم. ما ایمیل‌های شما و محتوای پیام‌هایتان را نمی‌خوانیم تا از اطلاعات آن‌ها برای مقاصد تجاری استفاده کنیم.»

با توجه به متن این نامه مشخص نیست که اپل چگونه می‌خواهد موتور جست‌وجوی را توسعه‌ دهد تا این موتور جست‌وجو بدون استفاده از اطلاعاتی مانند عادت‌های وب‌گردی کاربر یا اطلاعات ذخیره شده‌ی او در آیفون، در هنگام استفاده از این موتور جست‌وجو به او اطلاعات صحیح و به شکل بهتری را نمایش دهد.

