پلی استور یکی از غنی‌ترین فروشگاه‌های دیجیتالی دنیاست که بیش از ۱ میلیون اپلیکیشن در دسته‌های مختلف در آن وجود دارد. تنوع بالای اپلیکیشن‌ها اما باعث شده مثلا در بخش رسانه، کاربر با بیش از ۱۰ برنامه مواجه شود و نداند کدام یک از آن‌ها بیشتر مطابق نیاز اوست. در همین راستا گوگل تصمیم گرفت قابلیت مقایسه‌ی اپلیکیشن‌ها را به پلی استور اضافه کند.

در حال حاضر کاربران می‌توانند از تعداد دانلود و امتیاز هر برنامه قبل از نصب آن مطلع شوند. مسلما تا همین جای کار هم انتخاب بهترین گزینه آنقدرها کار سختی نیست چون اگر امتیاز و تعداد دانلود هر برنامه بیشتر باشد، بدیهی است عملکرد آن نیز از سایرین بهتر خواهد بود. اما این روش شاید همیشه پاسخ‌گو نباشد. بنابراین یک گزینه‌ی دیگر برای مقایسه‌ی دو اپلیکیشن می‌تواند بسیار مناسب و کاربردی باشد.

به گزارش Android Police، پایین صفحه‌ی مربوط به هر اپلیکیشن و به طور دقیق، پایین‌تر از قسمت برنامه‌های مشابه در پلی استور، بخشی جدیدی ایجاد شده تحت عنوان Compare apps که به کاربران این امکان را می‌دهد قبل از دانلود آن اپلیکیشن، ابتدا عملکرد آن را در مقایسه با دیگر برنامه‌های مشابه بسنجند.

البته در حال حاضر تنها برنامه‌های رسانه‌ای نظیر پخش کننده‌های ویدیو هستند که چنین گزینه‌ای در صفحه‌ی آن‌ها فعال است چون معمولا این برنامه‌ها استفاده‌ی بسیار زیاد و همچنین تنوع بالایی نیز دارند. بخش‌هایی هم که دو برنامه با یکدیگر مقایسه می‌شوند شامل، سهولت استفاده، پشتیبانی آفلاین، قابلیت‌های پخش و استریم محتوا، کیفیت بصری و موارد دیگر نظیر پشتیبانی از زیرنویس، پشتیبانی از ژست‌های حرکتی، پنجره‌ی معلق و … می‌شوند.

با اضافه شدن قابلیت مقایسه‌ی اپلیکیشن‌ها به پلی استور کاربر دیگر مجبور نخواهد شد وقت خود را برای خواند قابلیت‌های متنوع و یا نظرات کاربران بگذارد. همچنین برخی‌ها مجبور بودند پیش از این برنامه را دانلود کرده و اگر مطابق میل آن‌ها بود، از آن استفاده کنند. اما با امکان مقایسه‌ی دو اپلیکیشن، همزمان می‌توان تمام این بررسی‌ها را انجام داد.

بدیهی است فعلا این قابلیت در حالت آزمایشی خود قرار دارد و گوگل می‌خواهد بازخورد کاربران را از آن دریافت کند. از طرفی مطمئن هستیم وجود چنین قابلیتی می‌تواند بسیار کاربردی و مفید باشد. بنابراین انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، امکان مقایسه به تمام اپلیکیشن‌های پلی استور نظیر پخش کننده‌ی موسیقی، مرورگر اینترنت، پیام‌رسان‌، سرویس‌های استریمینگ و … اضافه شود.

قابلیت مقایسه‌ی اپلیکیشن در پلی استور، در نسخه‌ی ۲۲.۴.۲۸ آن در دسترس قرار دارد.

