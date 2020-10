وان پلاس معمولا به عنوان شرکتی شناخته می‌شده که اهمیت زیادی به کاربران خود می‌داده است. اما با عرضه‌ی دو گوشی وان پلاس نورد N10 5G و N100 ظاهرا خلاف آنچه که پیش‌تر شاهد آن بودیم اتفاق افتاده.

وان پلاس به‌تازگی از دو گوشی اقتصادی خود از سری نورد با نام‌های وان پلاس نورد N10 5G و نورد N100 رونمایی کرد. محصولاتی که ظاهرا در جدیدی از دنیای فناوری را به روی وان پلاس خواهند گشود. این شرکت چینی پیش از این تنها در بخش بالارده فعالیت می‌کرد. اما با توجه به نیاز بازار و افزایش شدید قیمت پرچم‌دارها، تصمیم گرفت به ساخت گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده نیز روی بیاورد که نتیجه‌ی این اقدام، وان پلاس نورد به عنوان یکی از ارزان‌ترین میان‌رده‌ها در بین گوشی‌های هوشمند، نورد N10 5G به عنوان ارزان‌ترین گوشی ۵G حال حاضر و نورد N100، گوشی هوشمندی با قیمت کمتر از ۲۰۰ دلار بودند.

برخلاف وان پلاس نورد که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G در کنار ۸/۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد، نورد N10 5G و نورد N100 مشخصات فنی پایین‌تری دارند. تفاوت مهم دیگر هم بین آن‌ها، عرضه‌ی دو گوشی جدید در کشور آمریکاست، جایی که نورد هیچوقت در آن در دسترس قرار نگرفت. خبری که می‌تواند کاربران با بودجه محدود را حسابی خوشحال کند.

نورد N10 5G از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰، نمایشگر ۶.۴۹ اینچی ۹۰ هرتزی، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۳۰ واتی بهره می‌برد. مدل دیگر نیز به نمایشگر ۶.۵۲ اینچی با وضوح +HD، دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، پردازنده اسنپدراگون ۴۶۰، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۱۸ واتی مجهز شده.

در هر دو گوشی، کاربر می‌تواند ظرفیت حافظه‌ی داخلی را از طریق درگاه میکرو اس‌دی افزایش دهد. همچنین هر دو از حسگر اثرانگشت روی پنل پشتی نیز بهره می‌برند. به نظر می‌رسد به عنوان گوشی‌های مقرون به صرفه، می‌توان روی نورد N10 5G و نورد N100 حساب کرد. اما نگرانی اصلی به سخت‌افزار بر نمی‌گردد.

دو نماینده‌ی جدید وان پلاس از رابط کاربری OxygenOS 10.5 بهره می‌برند که مبتنی بر اندروید ۱۰ است. در حالی که این شرکت اکنون رابط کاربری OxygenOS 11 مبتنی بر اندروید ۱۱ را برای برخی از گوشی‌های خود منتشر هم کرده. حدودا ۱ ماه پیش بود که شاهد انتشار رسمی اندروید ۱۱ بودیم و اتفاقا وان پلاس تنها شرکت شخص ثالثی بود که نسخه‌ی بتای آن را برای گوشی‌هایش منتشر کرد.

در همین نسخه‌های بتا بود که شاهد رونمایی از OxygenOS 11 با ظاهری جدید و امکانات فراوان بودیم. رابطی که اکنون بیشتر از هر زمان دیگری شبیه به یکی بهترین رابط‌های کاربری گوشی‌های اندروید یعنی One UI سامسونگ شده. اوایل این ماه بود که وان پلاس نسخه‌ی پایدار این رابط را برای پرچم‌دارهای سری ۸ منتشر کرد. گوشی وان پلاس ۸ تی نیز به صورت پیش‌فرض با همین رابط راهی بازار شد. اما در رابطه با دو گوشی جدید این موضوع صدق نمی‌کند.

وان پلاس باید برای گوشی‌های جدید خود هم از رابط کاربری OxygenOS 11 مبتنی بر اندروید ۱۱ را در نظر می‌گرفت و به نظر می‌رسد هیچ توجیهی برای عدم انجام این کار وجود ندارد.

وان پلاس نورد N10 5G و نورد N100 را دو هفته بعد از ۸ تی رونمایی کرد اما در حالی که وان پلاس ۸ تی با اندروید ۱۱ می‌تواند بروزرسانی بیشتری دریافت کند، این دو محصول اقتصادی چون با اندروید ۱۰ وارد بازار می‌شوند، نمی‌توانند به اندروید ۱۳ بروزرسانی شوند.

این دقیقا مشابه همان سیاستی است که سامسونگ در گذشته در پیش گرفته بود. غول کره‌ای در طول تاریخ خود به عنوان شرکتی شناخته می‌شده که از لحاظ بروزرسانی نرم‌افزاری، پرچم‌داران خود را در اولویت قرار می‌داده و به میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی توجهی نمی‌کرد. در حال حاضر سیستم عامل بسیاری از گوشی‌های اقتصادی این شرکت از رده خارج شده و حتی بروزرسانی معمولی هم دیگر برای آن‌ها منتشر نمی‌شود. (هرچند در سال‌های جدید وضعیت کمی بهتر شده.)

اتفاقا یکی از دلایلی که شرکت‌هایی نظیر وان پلاس توانستند به این صورت در طول ۵ سال گذشته در بخش نرم‌افزاری مورد توجه و پسند کاربران قرار بگیرند، ضعف یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند یعنی سامسونگ در این زمینه بود. غول چینی خود را از دو طریق با شرکت‌های دیگر متمایز کرد؛ رابط کاربری ساده و سبک بدون هیچ گزینه‌ی اضافه و بروزرسانی منظم.

رابط کاربری ساده با معرفی OxygenOS 11 دیگر مثل قبل نیست و اکنون باید آن را در دسته‌ی رابط‌های شلوغ قرار دهیم (البته هنوز با One UI فاصله‌ی زیادی دارد). در رابطه با مورد دوم، یعنی بروزرسانی منظم، ظاهرا با ورود گوشی‌های اقتصادی این موضوع تا حدودی منتفی شده. به نظر می‌رسد وان پلاس می‌خواهد از این پس در بخش گوشی‌های پایین‌رده فعالیت کند، اما این محصولات دیگر به آخرین و بهترین نسخه از سیستم عامل شركت بروزرسانی نخواهند شد.

وان پلاس در حال حاضر بدترین سیاست سامسونگ را در قبال گوشی‌های اقتصادی در پیش گرفته.

اصلا قابل توجیه نیست شرکتی که به خاطر قدرت نرم‌افزاری توانسته خود را از سایر رقبا سوا کند، محصولی جدید را صرفا به این خاطر که یک گوشی اقتصادی است، با سیستم عامل سال گذشته راهی بازار کند. آن هم در حالی که چندی پیش، یک محصول با سیستم عامل سال جدید راهی بازار کرده بود. وان پلاس می‌تواند این ادعا را داشته باشد که گوشی‌های جدید می‌توانند از لحاظ نرم‌افزاری، کیفیتی مشابه پرچم‌دارها ارائه دهند اما این چیزی نیست که کاربران می‌خواهند بشنوند.

در حال حاضر کاربران به وضوح می‌توانند ببینند گوشی‌هایی که قبل‌تر از نورد N10 5G و نورد N100 راهی بازار شده‌اند به جدیدترین رابط کاربری مبتنی بر اندروید ۱۱ مجهز شده‌اند در حالی که گوشی آن‌ها با اندروید ۱۰ راهی بازار شده. چه دلیلی جز این وجود دارد که وان پلاس نمی‌خواهد این دو گوشی را به اندروید ۱۳ بروزرسانی کند؟

عرضه‌ی این دو محصول با OxygenOS 10.5 کاملا گویای این مسأله هست که این شرکت دیگر مانند گذشته به کاربران خود اهمیت نمی‌دهد. گوشی‌های اقتصادی به خودی خود به خاطر عدم دریافت بروزرسانی طولانی مدت به نسبت پرچم‌دارها در شرایط خوبی قرار ندارند و آخرین چیزی هم که کاربران وان پلاس به آن نیاز داشتند این بوده که این شرکت سیاست قدیمی سامسونگ را در پیش بگیرد.

وان پلاس می‌توانست با تجهیز گوشی‌های جدید به اندروید ۱۱ و همان استراتژی سابق و فوق‌العاده‌ی خود، کاربران بیشتری را به خود جذب کند اما مشخص نیست چرا ناگهان تصمیم گرفته دیگر همان شرکت قدیمی نباشد. به نظر می‌رسد بی‌دلیل نبوده که کارل پی، هم‌بنیان‌‌گذار این شرکت اخیرا آن را ترک کرده.

وان پلاس معتقد است علاقه‌مندان به این محصولات بسیار بیشتر از گذشته هستند و این موضوع انکارناپذیر است. طی سال‌های اخیر کاربران زیادی از برند سامسونگ، سونی و دیگر برندهای فعال در زمینه‌ی تولید گوشی‌های اندرویدی به سمت وان پلاس آمده‌اند چرا که معتقد بودند محصولات این شرکت ارزش خرید بالایی داشته و در زمینه‌ی بروزرسانی نرم‌افزاری نیز عملکرد خوبی دارد.

اما در سال ۲۰۲۰، ظاهرا هر دو گروه ناامید شدند. اول، قیمت بالای پرچم‌داران سری ۸ که کاملا از سیاست این شرکت به دور بود و همین مسئله باعث شد گزینه‌هایی چون گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یا حتی آیفون ۱۲ ارزش خرید بیشتری از وان‌ پلاس‌های جدید داشته باشند. دوم هم عرضه‌ی دو محصول با اندروید سال قبل صرفا به این خاطر که در دسته گوشی‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد دوران طلایی وان پلاس در بخش نرم‌افزار رو به اتمام است و از این تاریخ به بعد، با وان پلاس جدیدی روبرو خواهیم بود.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ آیا وان پلاس با در پیش گرفتن چنین سیاستی می‌تواند موفق شود؟

