اگر از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنید، احتمالا با اپلیکیشن‌های موسوم به لانچر اندروید آشنایی دارید. این اپلیکیشن‌ها به طور خلاصه می‌توانند رابط کاربری گوشی شما را تا حد زیادی تغییر دهند. در ادامه به ۷ لانچر اندروید می‌پردازیم که هرکدام از آن‌ها رویکرد خاصی اتخاذ کرده‌اند و می‌توانند تجربه‌ی استفاده از گوشی را متحول کنند.

AOI Launcher



AOI Launcher می‌تواند انواع و اقسام اطلاعات موردنظر شما را در هوم‌اسکرین قرار دهد؛ از اپلیکیشن‌ها، سطح انرژی باتری و اطلاعات تماس گرفته تا تایمرها، اخبار و دیگر موارد. ایده‌ی اصلی این لانچر اندروید این است که که اگر تمام اطلاعات موردنیاز جلوی چشم کاربر باشد، فرد موردنظر زمان کمتری از گوشی استفاده خواهد کرد.

شما همچنین می‌توانید توییت‌ها و قیمت سهام را در هوم اسکرین گوشی خود مشاهده کنید و از طریق همین صفحه ضبط صدای خود را آغاز کنید. در ضمن تمام این موارد قابل شخصی‌سازی هستند. بسیاری از امکانات این لانچر به طور رایگان ارائه می‌شوند اما با پرداخت ۳ دلار می‌توانید از قابلیت‌های بیشتری بهره ببرید.

T-UI Launcher

اگر می‌خواهید گوشی مدرن شما از رابط کاربری کامپیوترهای بسیار قدیمی بهره ببرد، پس احتمالا T-UI Launcher می‌تواند نظر شما را جلب کند. در واقع، برای تعامل با گوشی خود از یک «خط فرمان» (command line) باید استفاده کنید. این یعنی برای اجرای اپلیکیشن‌ها باید نام آن‌ها را تایپ کنید و برای تغییر تنظیمات هم باید کار مشابهی انجام دهید. همچنین اطلاعات کلیدی هم به صورت متن‌های رنگی نمایش داده می‌شوند.

احتمالا کاربرانی که به استفاده از سیستم‌عامل لینوکس علاقه دارند، تا حد زیادی با این لانچر ارتباط برقرار می‌کنند زیرا در زمینه‌ی تعامل با گوشی می‌توانند دست بازتری داشته باشند. همچنین این اپلیکیشن از چندین تم مختلف پشتیبانی می‌کند که با بهره‌گیری از آن‌ها می‌توانید ظاهر کلی این لانچر را تغییر دهید.

Indistractable Launcher

این لانچر هنوز در مرحله‌ی توسعه قرار دارد بنابراین باید انتظارات برخورد به برخی باگ‌ها را داشته باشید. اما روی هم رفته این لانچر اندروید به گونه‌ای طراحی شده که رابط کاربری گوشی شما را به سبک‌ترین و مینیمال‌ترین حالت ممکن تبدیل کند. با نصب این لانچر همان ابتدا رابط کاربری بسیار ساده‌تر می‌شود و از طریق هوم اسکرین به اپلیکیشن تماس و فهرست مربوط به وظایف دسترسی خواهید داشت.

با یک سوایپ هم دسترسی به باقی اپلیکیشن‌ها امکان‌پذیر می‌شود و همچنین قادر به جستجو از بین نام آن‌ها هستید. این لانچر از ویجت‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند و با پرداخت ۱۰ دلار به تنظیمات و قابلیت‌های بیشتری دسترسی خواهید داشت که از بین آن‌ها می‌توانیم به آیکون پک‌ها اشاره کنیم.

Ap15

با نصب این لانچر، ظاهر هوم اسکرین گوشی شما به طور کامل متحول می‌شود زیرا به جای آیکون‌ها شاهد کلمات خواهید بود. این لانچر فقط همین صفحه را تغییر می‌دهد ولی می‌توانید رنگ، استایل و اندازه‌ی فونت کلمات را تغییر دهید. روی هم برای طرفدار سبک‌های مینیمال، این لانچر می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

به طور خلاصه هرچقدر یک اپلیکیشن را بیشتر اجرا کنید، اندازه‌ی نام آن بزرگ‌تر می‌شود. نسخه‌ی رایگان این لانچر از امکانات متعددی بهره می‌برد ولی با پرداخت ۲ دلار به امکاناتی مانند تغییر پس‌زمینه و کنترل بیشتر بر نحوه‌ی نمایش نام اپلیکیشن‌ها دسترسی خواهید داشت.

Niagara Launcher

این لانچر اندروید به طور خلاصه به کاربران اجازه می‌دهد که فقط ۸ اپلیکیشن را در هوم اسکرین قرار دهند و باقی اپلیکیشن‌ها در یک منوی اسکرولی قرار می‌گیرند. Niagara Launcher به‌لطف ویجت‌ها و طراحی خاص می‌تواند نحوه‌ی استفاده از گوشی را تا حد زیادی متحول کند اما با پرداخت ۱۱ دلار می‌توانید به بسیاری از امکانات جذاب آن دسترسی پیدا کنید. به‌عنوان مثال می‌توانیم به ویجت‌های مربوط به آب‌وهوا و درصد شارژ باتری اشاره کنیم که این اطلاعات به‌صورت مینیمال ارائه می‌شوند.

Ratio

هدف اصلی لانچر Ratio این است که از گوشی خود کمتر ولی به‌صورت بهینه‌تر استفاده کنید. رنگ‌ها و عوامل حواس‌پرتی به حداقل می‌رسند و اطلاعات ضروری مانند یادداشت‌ها و برنامه‌ی روزانه در هوم اسکرین قرار می‌گیرد تا به راحتی و بدون نیاز به اتلاف وقت به آن‌ها دسترسی داشته باشید. همچنین کل اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در بخش موسوم به Tree قرار می‌گیرند و زمان استفاده از هرکدام از آن‌ها به شما ارائه می‌شود.

این لانچر در هوم اسکرین بخش‌های عمودی با اندازه‌های خودکار نمایش می‌دهد. تعداد برنامه‌هایی که به راحتی به آن‌ها دسترسی دارید محدود است و در طول روز تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، ردیف‌ها و ستون‌های شامل آیکون‌های رنگارنگ که تشنه‌ی توجه کاربران هستند، وجود ندارند و تمام این موارد قابل شخصی‌سازی است. این اپلیکیشن به صورت رایگان ارائه شده ولی برای قابلیت Tree باید ماهانه ۲ دلار یا سالانه ۱۵ دلار بپردازید.

Before Launcher

در نهایت باید به Before Launcher اشاره کنیم که هدف اصلی آن بازگشت سادگی به تجربه‌ی کاربری گوشی‌های هوشمند است. به همین خاطر به جای آیکون‌ها فقط نام اپلیکیشن‌ها نمایش داده می‌شود و این سادگی به نوتفیکیشن‌ها هم منتقل می‌شود. اگر این لانچر اندروید را نصب کنید، فقط نوتیفیکیشن‌های ضروری به نمایش درمی‌آید تا فقط در زمانی که وقت آزاد به دیگر نوتفیکیشن‌ها بپردازید.

بهره‌گیری از قابلیت‌های این لانچر بسیار ساده است و استرس مراجعه به گوشی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. اگر هم ۲ دلار پرداخت کنید، کنترل بیشتری بر نحوه‌ی راه‌اندازی، نحوه‌ی چینش اپلیکیشن‌ها و اندازه‌ی فونت اصلی خواهید داشت.

