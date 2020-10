بخش فرهنگ و هنر گوگل به مناسبت ۲۰ سال حضور انسانی در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) برنامه‌ی ویژه‌ای را با همکاری ناسا تدارک دیده است تا در زمینه‌ی این پروژه‌ی بین‌المللی آگاهی‌رسانی بیشتری انجام دهد.

طی این پروژه مجموعه‌ها، داستان‌ها و برخی بازی‌های آنلاین در برگه‌ی ویژه‌ای گردآوری شده است تا به مخاطبان در بیشتر دانستن از ایستگاه فضایی بین‌المللی و اهمیت وجود این آزمایشگاه مداری کمک کند.

آیا ایستگاه فضایی بین‌المللی برای بشر صرفه‌ی اقتصادی داشته است؟

۲۰ سال پیش زمانی که نخستین فضانوردان دائمی آمریکا و روسیه به عنوان نخستین پژوهشگران به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند، فصل تازه‌ای در کاوش‌های انسانی در فضا آغاز شد.

اکنون با همکاری ناسا و گوگل این امکان فراهم شده که علاقه‌مندان به همه‌ی آنچه طی این مدت انجام شده، از تحقیقات پیشرفته به نفع بشریت گرفته تا ایجاد زیرساخت‌های اساسی برای همکاری‌های بین‌المللی در خانه‌ی مشترکمان، زمین، نگاهی دقیق‌تر داشته باشند. این پایگاه ویژه‌ی بیستمین سال حضور انسانی در ایستگاه فضایی بین‌المللی با عنوان «۲۰ سال در ISS» دردسترس کاربران قرار دارد.

برای نخستین بار کاربران می‌توانند در بخش فرهنگ و هنر گوگل، یک مدل سه‌بعدی جدید از ایستگاه فضایی بین‌المللی را کاوش کنند و این امکان را دارند که ایستگاه را به زمین بازگردانند و با جزئیات بسیار زیاد از هر ماژول، آزمایش‌های جذابی را انجام دهند.

گوگل همچنین در این مجموعه با استفاده از مجموعه‌ای اختصاصی از تصاویر بایگانی ایستگاه فضایی بین‌المللی، یک بازی پازل طراحی کرده است. این عکس‌ها شامل تصاویری از نماهای بیرونی ایستگاه فضایی بین‌المللی تا پیاده‌روی فضانوردان می‌شود و مخاطبان را با فعالیت‌های گسترده‌ی صورت گرفته در ایستگاه همراه می‌کند. علاوه بر این یک بازی رنگ‌آمیزی نمادهای استفاده شده در مأموریت‌های گوناگون ایستگاه فضایی بین‌المللی هم دردسترس کاربران قرار دارد.

«دکتر گری کیتماخر» (Dr. Gary Kitmacher) مدیر مأموریت ارتباطات و آموزش ایستگاه فضایی بین‌المللی، از جمله کسانی است که از ناسا با گوگل در این پروژه همکاری داشته است. او می‌گوید: «من ۳۶ سال از زندگی خود را وقف پیگیری و گزارش ماجراجویی‌های خارق‌العاده‌ی انسانی و دستاوردهای شگفت‌انگیز ISS کرده‌ام. اکنون همکاری با بخش فرهنگ و هنر گوگل در بیستمین سال فعالیت انسانی در ایستگاه فضایی بین‌المللی باعث می‌شود تا ناسا این داستان‌ها را با افراد بیش‌تری درمیان بگذارد.»

ناسا و گوگل پیش از این هم همکاری‌های گسترده‌ای هم در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری و هم در زمینه‌ی معرفی برنامه‌های فضایی به مردم داشته‌اند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ساخت کامپیوتر کوانتومی و تور مجازی مریخ اشاره کرد.

عکس کاور: راهپیمایی فضایی «ریچارد ام لینهان» در مأموریت STS-123 سال ۲۰۰۸ میلادی

Credit: NASA

منبع: Google Blog

