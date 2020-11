گوگل پس از گذشت چندین ماه از توسعه‌ی نرم‌افزار تماس ویدیویی خود «گوگل میت»، امکان تغییر دلخواه پس‌زمینه را هنگام مکالمه‌ی ویدیویی فراهم کرد.

در حالی که کرونا در سراسر جهان همچنان ادامه دارد و با توجه به قرار داشتن در فصل پاییز و زمستان، احتمال خانه‌نشینی بیشتری می‌رود، گوگل تلاش می‌کند بر جذابیت‌های میت بیفزاید تا کاربران بیشتری را به سمت استفاده از آن سوق دهد. این شرکت چندی پیش لوگوی برخی محصولات اداری خود از جمله گوگل میت را تغییر داد و اکنون ویژگی دیگری را به آن افزوده است.

یکی از ویژگی‌های زوم که رقیب گوگل میت محسوب می‌شود، تصاویر پس‌زمینه‌ی آن بود. اکنون گوگل میت به‌روزرسانی تازه‌ای برای پس‌زمینه‌ی سرویس کنفرانس خود ارائه داده تا جذابیت و قابلیت استفاده از آن در محیط‌های مختلف را بیشتر کند.

تا پیش از این فقط امکان استفاده از پس‌زمینه‌ی واقعی تصویر دوربین در گوگل میت فراهم بود. از ماه سپتامبر این نرم‌افزار قابلیت محو کردن پس‌زمینه را نیز اضافه کرد و اکنون این امکان وجود دارد که کاربران پیش از آغاز تماس تصویری یا ضمن آن، پس‌زمینه‌ی دلخواه خود را انتخاب کنند. این ویژگی به تدریج برای کاربران در نسخه‌ی وب دردسترس قرار می‌گیرد اما به احتمال زیاد به زودی در نسخه‌های اندروید و iOS نیز شاهد آن خواهیم بود.

برای تغییر پس‌زمینه گزینه‌ی مخصوصی در گوگل میت وجود دارد که پیش از آغاز جلسه و همین‌طور در میان جلسه قابل استفاده است و به کمک آن می‌توان پس‌زمینه را محو کرد، تصویر از پیش بارگذاری‌شده‌ای را برگزید یا تصویر تازه‌ای را از دستگاه آپلود کرد و بدین ترتیب حتی اگر کاربران در جایی باشند که نخواهند پس‌زمینه مشخص باشد، می‌توانند برای تماس ویدیویی آن را تغییر دهند.

گوگل اعلام کرده که در حال حاضر استفاده از ویژگی تغییر پس‌زمینه می‌تواند باعث کند شدن دستگاه شود و استفاده از نرم‌افزارهای دیگر هم‌زمان با تماس ویدیویی موجب اجرای آهسته‌تر آن‌ها می‌شود.

چطور از «گوگل میت» به‌عنوان جایگزینی برای زوم یا اسکایپ استفاده کنیم؟

عکس کاور: استفاده از گوگل میت در لپ‌تاپ

Credit: Shutterstock/Yalcin Sonat

منبع: Mashable

The post تغییر دلخواه پس‌زمینه در کنفرانس ویدیویی گوگل میت ممکن شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala