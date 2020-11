اکنون در حدود ۱ سال است که مردم سراسر دنیا در حال زندگی کردن با بیماری کووید ۱۹ هستند. هم اکنون بسیاری از افراد دیگر در زمان شنیدن صدای عطسه و سرفه در نزدیکی‌شان دچار استرس نمی‌شوند و حتی از مبتلا شدن به این بیماری نمی‌ترسند. با این وجود، البته هنوز هم افراد زیادی هستند که از مبتلا شدن به این بیماری هراس دارند.

با توجه به اینکه هم اکنون شمار بیماران مبتلا به کووید ۱۹ که به صورت روزانه شناسایی می‌شوند در حال افزایش است و کشوری مانند آمریکا روزانه دارای ۹۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مبتلا‌ی جدید به این بیماری است و کشوری مانند بریتانیا برای دومین‌بار قصد دارد که قرنطینه‌ی سراسری را اجرا کند، زود است که بگوییم توانسته‌ایم بر این ویروس پیروز شویم و دیگر لازم نیست ماسک بزنیم.

اگر شما جز افرادی هستید که بعد از هر عطسه یا سرفه به‌سرعت دمای بدن خود را چک می‌کنید و در هنگام خوردن غذا به این موضوع دقت می‌کنید که مزه‌ی غذا‌های مختلف را می‌فهمید یا نه، برای شما خبر خوشی را داریم. به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان در حال بررسی اپی هستند که می‌تواند به این سوال یعنی «آیا من به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌ام؟» پاسخ بدهد.

به تازگی گزارشی توسط موسسه‌ی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) منتشر شده است که در آن از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای بررسی صدای سرفه فرد برای تشخیص ابتلا به بیماری کووید ۱۹ استفاده شده است. در واقع این اپ می‌تواند که حتی افراد مبتلا به کووید ۱۹ ولی فاقد علامت را تشخیص دهد. علاوه‌بر این، اپ توسعه داده شده می‌تواند که افراد سالم را هم در زمان استفاده تشخیص دهد.

تیمی که در حال توسعه‌ی این اپ است برای ساخت این اپ از صدای سرفه‌ی ۷۰۰۰۰ نمونه استفاده کرده است. این اطلاعات توسط سایتی جمع آوری شده است که به کاربران اجازه می‌دهد با ضبط کردن صدای سرفه‌ی خود با تلفن همراه یا دستگاه‌های دیگر آن را در این سایت بارگزاری نمایند.

علاوه‌بر این، این توسعه‌دهندگان ۲۰۰۰۰۰ نمونه صدای سرفه‌های اجباری از ۲۵۰۰ فرد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ و همچنین افراد بیمار ولی فاقد علامت را جمع‌ آوری کرده‌اند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که این اپ با دقت %۹۸٫۵ می‌تواند افرادا مبتلا به بیماری کووید ۱۹ تشخیص دهد. همچنین این اپ توسعه داده شده در زمان تشخیص فرد مبتلا به این بیماری اما بدون علائم توانسته است که این کار را با دقت %۱۰۰ انجام دهد.

در قسمت نتیجه‌گیری مربوط به این گزارش آماده است که «استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند به عنوان یک روش غیرمضر، واقعی، قابل دسترسی و قابل انجام در هر زمان برای شناسایی افراد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ ولی فاقد علامت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین استفاده از این ابزار‌ها به شکل بهتری به کنترل این بیماری کمک خواهد کرد.»

همچنین در قسمت دیگر این نتیجه‌گیری آمده است که «‌می‌توان با استفاده از این ابزار به بررسی روزانه‌ی سلامت دانش آموزان، کارگران، کارمندان و جامعه در زمان بازگشایی دوباره‌ی مدارس، اداره‌ها و شبکه‌ی حمل و نقل عمومی پرداخت تا در صورت ابتلا شدن یک نفر و پخش ویروس در هر یک از این گروه‌ها، به‌سرعت از این موضوع مطلع شد.»

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که محققان توسعه‌دهنده‌ی این اپ قصد دارند نسخه‌ی رایگانی از این اپ را که بر پایه هوش مصنوعی توسعه داده شده است به عنوان یک روش تشخیص همگانی منتشر کنند.

این متخصصان همچنین با همکاری با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قصد دارند که نمونه‌های بیشتری را از صدای سرفه افراد مختلف برای بررسی بهتر عملکرد این اپ جمع آوری کنند.

این مدل توسعه داده شده برای تشخیص بیماری کووید ۱۹ بر اساس صدای سرفه‌ی افراد می‌تواند که در اسپیکر‌های هوشمند و دستیار صوتی موجود مانند سیری، گوگل Assistant و الکسا مورد استفاده قرار بگیرد. البته برای افزایش دقت و همچنین تشخیص صحیح بیماری شاید لازم باشد که در زمان ضبط صدای سرفه از دستگاه‌هایی که دارای میکروفون‌های با کیفیت بالا هستند استفاده شود. در نهایت هم باید در زمان استفاده از این قابلیت حریم خصوصی افراد به خطر نیوفتد.

به طور حتم توسعه‌ی این اپ و منتشر شدن آن و در نتیجه تشخیص بیماری کووید ۱۹ تنها با استفاده از یک اپ و صدای سرفه، تلاش بسیار ارزشمندی در زمینه‌ی مقابله با این بیماری است.

