واتساپ سیستم مدیریت حافظه خود را بازطراحی کرده که به لطف این ابزار جدید، کاربران راحت‌تر از گذشته می‌توانند فایل‌هایی که فضای زیادی از گوشی را اشغال می‌کنند، پیدا و حذف کنند. به گفته‌ی شرکت فیسبوک، این قابلیت تا چند روز آینده برای تمام کاربران ارائه می‌شوند و برای بهره‌گیری از آن کافی است به بخش Setting سپس Storage and data مراجعه کنید و در نهایت بر گزینه‌ی Manage storage ضربه بزنید.

ابزار «مصرف حافظه» (Storage Usage) فعلی واتساپ تمام چت‌ها را بر اساس حافظه‌ای که اشغال کرده‌اند مرتب می‌کند و می‌توانید ببینید هرکدام از چت‌ها حاوی چه تعداد پیام، تصویر و دیگر موارد هستند. سپس کاربران می‌توانند مثلا تمام عکس‌های موجود در یک چت را حذف کنند. چنین ابزاری اگرچه مفید است، اما به کاربران اجازه نمی‌دهد که برای حذف عکس‌های یک چت دست به انتخاب بزنند. به‌عنوان مثال شاید می‌خواهید عکس‌های قرار گرفته در یک گروه خانوادگی را حذف کنید اما در عین حال خواستار باقی ماندن تعدادی از عکس‌های مهم هستید.

حالا این ابزار جدید، پیش‌نمایشی از محتواهای موردنظر نمایش می‌دهد و همچنین مواردی که به دفعات فوروارد شده‌اند یا بزرگ‌تر از ۵ مگابایت هستند، در دسته‌های جداگانه قرار می‌گیرند. این قابلیت باعث می‌شود کاربران راحت‌تر از گذشته انواع فایل‌ها را حذف کنند و فضای آزاد گوشی خود را افزایش بدهند. در ادامه می‌توانید ویدیوی مربوط به این مشخصه را مشاهده کنید:

شمار کاربران واتس‌اپ از مرز ۲ میلیارد عبور کرد

