واتساپ از یک قابلیت جدید برای ارسال پیام‌هایی که به طور خودکار حذف می‌شوند، رونمایی کرد. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد که در چت‌های خود پیام‌هایی را ارسال کنند که بعد از ۷ روز به طور خودکار حذف می‌شوند. هر کسی می‌تواند این گزینه را در چت‌های شخصی خود فعال کند و ادمین گروه‌ها هم قادر هستند این قابلیت را در گروه‌ها فعال کنند.

سخنگوی واتساپ در این رابطه گفته: «ما فکر می‌کنیم که مهلت ۷ روزه برای این قابلیت زمان مناسبی محسوب می‌شود که از یک طرف به کاربران این اطمینان را می‌دهد که مکالمات انجام شده قرار نیست برای همیشه ثبت شود و از یک طرف آن‌ها می‌توانند به پیام‌های رد و بدل شده در ۷ روز گذشته دسترسی داشته باشند.»

از این قابلیت می‌توان برای تصاویر و ویدیوها هم استفاده کرد. باید خاطرنشان کنیم اگرچه پیام‌ها بعد از ۷ روز برای هر دو طرف حذف می‌شوند، اما در هر صورت می‌توانید از این پیام‌ها اسکرین‌شات بگیرید یا اینکه آن‌ها را کپی کنید. همچنین اگر قابلیت دانلود خودکار محتوا در گوشی طرف مقابل فعال شده باشد، این موارد در گوشی موردنظر ذخیره می‌شود. همچنین نباید بکاپ‌گیری از پیام‌ها را از قلم بیندازیم که به شما اجازه می‌دهد از تمام پیام‌ها یک نسخه‌ی جداگانه داشته باشید.

طبق اعلام واتساپ، از این مشخصه تنها برای پیام‌هایی می‌توان استفاده کرد که بعد از فعال‌سازی قابلیت موردنظر ارسال شده باشند. سخنگوی واتساپ می‌گوید که در ماه جاری میلادی این قابلیت برای تمام کاربران فعال خواهد شد.

قابلیت جدید واتساپ حذف فایل‌ها را آسان‌تر می‌کند

منبع: The Verge

منبع متن: digikala