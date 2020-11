اپل سیستم عامل iOS 14.2 و watchOS 7.1 را منتشر کرد

اپل نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل‌های iOS، iPadOS، watchOS و tvOS را منتشر کرد. مدت کوتاهی بعد از منتشر شدن نسخه‌ی ۱۴.۱ از سیستم ‌عامل‌های iOS، iPadOS و tvOS اپل به‌تازگی نسخه‌ی ۱۴.۲ این سیستم عامل‌ها را هم منتشر کرده است. علاوه‌بر این، دارندگان اپل واچ هم می‌توانند که هم اکنون نسخه‌ی ۷.۱ از سیستم عامل watchOS بر روی ساعت هوشمند خود نصب کنند.

این نسخه‌های جدید بعد از ۵ نسخه‌ی بتا که پیش‌تر برای بررسی بیشتر برای توسعه‌دهندگان منتشر شده بود، منتشر شده‌اند. از جمله تغییرات صورت گرفته در این نسخه‌ی جدید می‌توان به اضافه شدن ۱۰۰ ایموجی و ۸ تصویر پس زمینه‌ی جدید اشاره کرد.

اگر دستگاه شما از این به‌روزرسانی جدید پشتیبانی می‌کند هم اکنون می‌توانید با رفتن به قسمت تنظیمات این نسخه‌ی جدید را بر روی دستگاه خود نصب کنید. علاوه‌بر نصب کردن این نسخه‌ی جدید به صورت دستی، می‌توانید که با رفتن به قسمت تنظیمات گزینه‌ی دانلود و نصب به‌روزرسانی جدید به صورت خودکار را روشن کنید تا این به‌روزرسانی به‌صورت خودکار بر روی دستگاه شما نصب شود.

اگر که قصد دارید هم اکنون این به‌روزرسانی جدید را بر روی دستگاه خود نصب کنید می‌توانید که با رفتن به قسمت تنظیمات، سپس انتخاب بخش «عمومی» (General) و در نهایت انتخاب «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update) این نسخه‌ی جدید را دانلود و بعد بر روی دستگاه خود نصب کنید. برای نصب این نسخه بر روی اپل واچ لازم است که این ساعت هوشمند حداقل دارای %۵۰ شارژ باشد و به شارژر متصل باشد تا این به‌روزرسانی جدید بر روی آن نصب شود.

اپل در سیستم عامل‌های iOS 14.2 و iPadOS 14.2 برخی تغییرات مانند اضافه کردن ۸ تصویر پس زمینه‌ی جدید، ایموجی‌های جدید و در نهایت برخی تغییرات ظاهری جدید دیگر را اضافه کرده است. از جمله تغییرات دیگر می‌توان به تغییرات صورت گرفته در اپ Home و اضافه شدن دکمه‌ی Shazam به بخش «مرکز کنترل» (Control Center) برای فعال‌سازی سریع این قابلیت جهت تشخیص آهنگ مورد نظر اشاره کرد.

۷ محصولی که انتظار داریم در رویداد One More Thing اپل رونمایی شوند

اپل همچنین برخی باگ‌ها را هم در نسخه‌ی ۱۴.۲ از سیستم عامل tvOS و نسخه‌ی watchOS 7.1 برطرف کرده است. به نظر می‌رسد که برطرف کردن این باگ تنها تغییراتی باشند که در این دو سیستم عامل جدید شاهد رخ دادن آن هستیم.

نسخه‌ی نهایی watchOS 7 دارای باگی بود که باعث می‌شد کاربران نتوانند با استفاده از ساعت هوشمند خود قفل مک خود را باز کنند که در این نسخه‌ی جدید شاهد برطرف شدن این مشکل هستیم. علاوه‌بر رفع این مشکل، اپل قابلیت گرفتن نوار قلب توسط اپل واچ را در دو کشور روسیه و کره جنوبی فعال کرده است.

همان‌گونه که دیدیم اپل با منتشر کردن نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل ‌iOS 14 و iPadOS 14 تغییرات ظاهری بسیاری را به این دو سیستم عامل اضافه کرد. به عنوان نمونه در این نسخه‌های جدید شاهد اضافه شدن ویجت‌ها به صفحه‌ی هوم آیفون بودیم، برخی تغییرات و قابلیت‌ها به اپ‌های سافاری و Messages اضافه شدند، اپل طراحی رابط کاربری دستیار صوتی سیری را به شکل کامل تغییر داد و در نهایت برخی قابلیت‌های جدید به اپ Maps اضافه شدند.

در کنار این تغییر‌ها، در این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS و iPadOS شاهد اضافه شدن قابلیت‌هایی مانند تشخیص صدای محیط و نمایش نوتیفیکشن در رابطه با آن‌ برای کمک به افراد دارای مشکلات شنوایی و پشتیبانی از قابلیت CarKey بودیم.

اپل با منتشر کردن tvOS 14 هم قابلیت‌هایی مانند پشتیبانی از تصویر در تصویر، برخی قابلیت‌های جدید برای مشاهده‌ی دوربین‌های مدار بسته و زنگ درب را به این سیستم عامل اضافه کرد. در کنار این تغییرات رخ داد، اپل در این نسخه تغییراتی را هم در رابط کاربری این سیستم عامل ایجاد کرد.

جعبه‌گشایی و نگاه نزدیک به آیفون ۱۲ پرو؛ زیبای نوستالژیک

منبع: Appleinsider

The post اپل سیستم عامل iOS 14.2 و watchOS 7.1 را منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala