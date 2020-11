اپل با معرفی سیستم عامل iOS 14، امکان اضافه کردن ویجت به صفحه‌ی هوم گوشی را نیز به آیفون‌ها افزود. بدین ترتیب کاربران می‌توانند بخشی از اطلاعات مربوط به هر برنامه را روی صفحه‌ی اصلی گوشی خود و بدون نیاز به باز کردن آن برنامه مشاهده کنند. البته اندرویدی‌ها از مدت‌ها قبل این امکان را داشتند منتها اپل آن را به شیوه‌ای متفاوت روی گوشی‌های خود پیاده کرد. از آن جایی که این قابلیت مورد استقبال خوب کاربران قرار گرفت، تصمیم گرفتیم به معرفی بهترین ویجت‌های آیفون ۱۲ بپردازیم که می‌توانید با آن‌ها، صفحه‌ی هوم آیفون‌ خود را زیبا کنید.

اینکه چه ویجتی می‌تواند بیشتر از همه به کارتان بیاید، قطعا موضوعی است که به استفاده‌ی شما از گوشی و کاربرد روزمره‌تان از آن بستگی دارد. بنابراین برخی از ویجت‌های معرفی شده در این مطلب ممکن است آنقدرها برایتان حائز اهمیت نباشند. با این حال این ویجت‌ها با توجه به کاربرد و بازخورد کاربران، ظاهرا در جمع بهترین‌ها قرار دارند.

معرفی کاربردی‌ترین ویجت‌های آیفون ۱۲

نقشه

ویجت نقشه (Maps) یکی از پرکاربردترین و بهترین ویجت‌های آیفون ۱۲ است که اگر به طور مداوم سفر می‌کنید، می‌تواند برایتان بسیار مفید باشد. این ویجت در طول جهت‌یابی، علاوه بر نمایش مقاصد پیشنهادی، مدت زمان تقریبی رسیدن شما به مقصد را نیز برایتان به نمایش می‌گذارد. برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال ویژگی‌های بیشتر هستند، نقشه‌ی گوگل پیشنهاد می‌شود. ویجت این اپلیکیشن را نیز می‌توانید روی صفحه‌ی هوم آیفون ۱۲ قرار داده و از قابلیت‌های آن استفاده کنید.

باتری

باتری (Batteries) را شاید بتوان پرکاربردترین ویجت آیفون ۱۲ دانست. این ویجت تمام لوازم جانبی شارژی که به گوشی متصل می‌شوند را پایش کرده و وضعیت باتری آن را برایتان به نمایش در می‌آورد. برای مثال اگر ایرپادز یا اپل واچ خود را به گوشی متصل کرده باشید، در این ویجت می‌توانید وضعیت باتری آن‌ها را مشاهده کنید. بدین ترتیب کاربر بدون هیچگونه نگرانی از بابت خالی شدن ناگهانی شارژ گجت‌های خود می‌تواند هر لحظه از وضعیت آن‌ها آگاهی داشته باشد.

یادداشت

دم دست بودن برنامه‌ی یادداشت برای هر کاربری ضروری است. بارها پیش آمده بخواهیم مطلبی را روی یک تکه کاغذ یا درون گوشی یادداشت کنیم و نیاز داریم این کار را به سرعت انجام دهیم. با وجود ویجتی مخصوص اپلیکیشن یادداشت روی صفحه‌ی هوم، فرایند یادداشت برداری و چک کردن متون ذخیره شده بسیار آسان‌تر از قبل خواهد بود. باید به این نکته‌ هم اشاره کنیم که آخرین یادداشتی را که در برنامه‌ی Note ذخیره کرده‌اید، در ویجت مربوط به اپلیکیشن برایتان به نمایش در خواهد آمد.

ساعت و آب و هوا

آب و هوا و ساعت که دو ویجت پرطرفدار و پرکاربرد در اندروید به حساب می‌آیند، در iOS 14 هم باید ویجت‌های پراستفاده‌ای باشند که خب خوشبختانه اپل امکان اضافه کردن آن‌ها به صفحه‌ی هوم را فراهم کرده. با این تفاوت که این دو ویجت به صورت مجزا روی صفحه قرار می‌گیرند. برعکس اندروید که هر دو ویجت در قالب یک ویجت واحد روی نمایشگر قرار می‌گیرند.

در رابطه با ویجت ساعت در iOS باید بگوییم که کاربر هم می‌تواند یک ساعت را به صفحه‌ی هوم اضافه کند که خب چون گوشی به صورت پیش‌فرض این کار را انجام می‌دهد شاید به آن نیازی نداشته باشیم. اما یک ویجت بزرگ‌تر هم وجود دارد که علاوه بر منطقه‌ی زمانی کاربر، ساعت دیگر مناطق را نیز به نمایش می‌گذارد. ویجت ساعت در سه اندازه و دو شکل متفاوت در دسترس قرار دارد.

آپولو برای ردیت

آپولو یک اپلیکیشن بسیار عالی ردیت است که به کاربران این اجازه را می‌دهد در همان صفحه‌ی هوم گوشی به پست‌ها، مطالب و مواردی از این دست دسترسی داشته باشند. با کمک این ویجت، گشت و گذار در ردیت بسیار ساده‌تر و سریع‌تر شده و کاربران می‌توانند به سرعت، هرآنچه را که تمایل دارند تنها در یک ویجت مشاهده کنند.

Widgetsmith

Widgetsmith را باید یک ویجت بسیار جامع دانست که کاربر می‌تواند در آن به ساعت، تقویم، آب و هوا، تصاویر و … دسترسی داشته باشد. همچنین امکان شخصی‌سازی آن نیز وجود دارد و کاربر می‌تواند اندازه‌ی فونت‌ها، رنگ، اندازه‌ی خود ویجت و مواردی از این دست را مطابق سلیقه‌ی خود تغییر دهد. یک سری از قابلیت‌های دیگر این ویجت رایگان نیستند اما کاربر با تمام آنچه که در دسترس قرار دارد می‌تواند تجربه‌ی بسیار خوبی داشته باشد.

Screen Time

در نهایت می‌رسیم به ویجتی فوق‌العاده کاربری که حتی می‌تواند تا حدودی در کاهش استفاده از گوشی به شما کمک کند. این ویجت، Screen Time نام داشته و مدت زمان استفاده از گوشی را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این‌ها، در گوشه‌ی کادر مربوط به این ویجت، اپلیکیشن‌هایی که بیشترین استفاده را داشته‌اند به نمایش در می‌آیند. کاربر همچنین می‌تواند با کلیک روی این ویجت، به اطلاعاتی نظیر الگوی استفاده‌ی روزانه و هفتگی از گوشی هم دسترسی داشته باشد.

