مدت زمان زیادی از رونمایی از تلفن‌های همراه آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس توسط اپل نمی‌گذرد. به نظر می‌رسد که این آیفون‌های جدید دارای قابلیتی هستند که به افراد نابینا و افراد داری ضعف در بینایی کمک می‌کند که افراد نزدیکشان را تشخیص دهند. با منتشر شدن نسخه‌ی ۱۴.۲ ازسیستم عامل iOS هم اکنون این افراد می‌توانند که از این قابلیت جدید در آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس استفاده کنند.

همان‌گونه که می‌دانید اپل در قسمت پشتی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس و در ماژول دوربین از سنسور LiDAR استفاده کرده است. وظیفه‌ی اصلی این سنسور این است که به آیفون‌های جدید در هنگام عکاسی یا استفاده از قابلیت واقعیت افزوده کمک کند تا محیط اطراف خود را به شکل بهتری اسکن کنند و تشخیص دهند. علاوه‌بر آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس از این سنسور در خودرو‌های دارای قابلیت خودران هم برای تجزیه و تحلیل محیط اطراف استفاده می‌شود.

علاوه‌بر این قابلیت‌ها، به نظر می‌رسد که این سنسور می‌تواند به افراد نابینا برای تشخیص دیگر افراد قرار گرفته در نزدیکی آن‌ها کمک کند. اپل این قابلیت جدید را People Detection نام گذاری کرده است وآن را در Accessibility قسمت تنظیمات قرار داده است تا به وسیله‌ی آن به افراد دارای مشکل بینایی کمک کند تا محیط اطراف خود را به شکل بهتری شناسایی کنند.

به عنوان نمونه افراد نابینا می‌توانند از این قابلیت جدید در هنگام خرید کردن در فروشگاه‌ها استفاده کنند. این افراد در زمان قرار گیری در صف خرید پشت صندوق فروشگاه می‌توانند با فعال کردن این قابلیت از حرکت نفر جلویی در صف مطلع شده و به جلو حرکت کنند. همچنین این قابلیت جدید به این افراد کمک می‌کند که در زمان حرکت در پیاده‌رو هشدار‌هایی را از آیفونشان در رابطه با فاصله‌ی افراد در حال گذر از کنار آن‌ها دریافت کنند.

استفاده از این قابلیت همچنین باعث می‌شود که این افراد در مکان‌هایی مانند رستوران یا اتوبوس شهری از وجود صندلی‌های خالی برای نشستن اطلاع پیدا کنند. این قابلیت همچنین در مکان‌هایی مانند فرودگاه یا در هنگام مراجعه به پزشک به این افراد کمک خواهد کرد تا فاصله‌ی خود را به شکل مناسبی با دیگر افراد حفظ کنند.

قابلیت People Detection به افراد نابینا فاصله‌ی آن‌ها از دیگر افراد را با واحد‌هایی مانند متر یا فوت خواهد گفت و این قابلیت همچنین می‌تواند که محیط اطراف را تا فاصله‌ی ۵ متری برای کمک به این افراد اسکن کند. به نظر می‌رسد که زاویه‌ی دید این قابلیت در تشخیص افراد همانند زاویه‌ی دید دوربین فوق‌عریض استفاده شده در آیفون‌های ۱۲ پرو باشد. در زمان استفاده از این قابلیت، آیفون به شما فاصله‌ی نزدیک‌ترین فرد را هم خواهد گفت.

اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال گذشته نشان می‌دهند که حداقل ۲٫۲ میلیارد نفر در سرتاسر جهان نابینا هستند یا از مشکلات بینایی رنج می‌برند. براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌ها در کشور آمریکا حداقل یک میلیون فرد نابینا وجود دارد که دارای سنی بالاتر از ۴۰ سال هستند. پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۵۰ با رشد بیماری‌هایی مانند دیابت و سایر بیماری‌های مزمن و پیر شدن جمعیت آمریکا رقم نابینایان بالای ۴۰ سال در این کشور به ۹ میلیون خواهد رسید.

اپل ده‌هاست که در حال کار کردن بر روی ویژگی‌های است که به افراد دارای برخی مشکلات کمک می‌کند تا به شکل بهتری از آیفون خود استفاده کنند. به عنوان نمونه تا قبل از این قابلیت جدید، آیفون‌ها دارای ویژگی بودند که به افراد نابینا یا دارای مشکلات بینایی کمک می‌کرد تا بهتر کار‌های خود را با آیفونشان انجام دهند.

مدیر عامل، تیم کوک، اپل همواره عقیده دارد که تکنولوژی باید در دسترس تمامی افراد قرار بگیرد. در واقع می‌توان گفت که اپل مدت‌هاست قابلیت‌هایی را برای کمک به افراد نابینا یا دارای مشکلات بینایی در آیفون‌هایش قرار می‌دهد و به طور حتم قابلیت جدید People Detection یک قدم دیگر از این شرکت در این راستا است.

حسی به نام LiDAR

همان‌گونه که گفتیم اپل در ماژول دوربین آیفون‌های ۱۲ پرو و همچنین آیپد پرو ۲۰۲۰ از سنسور جدیدی به نام LiDAR استفاده کرده است. این سنسور دارای شکلی دایره‌ای شکل با رنگ مشکی است که در قسمت پشتی این دستگاه‌ها و در کنار دوربین‌های آن‌ها قرار گرفته است.

با وجود اینکه امیدواریم اپل از این سنسور در دستگاه‌های دیگر خود هم در آینده استفاده کند، اما متاسفانه باید بگوییم که در هیچ یک از آیفون‌ ۱۲، آیفون ۱۲ مینی و آیپد ایر جدید که به‌تازگی معرفی شده‌اند از این سنسور استفاده نشده است. در نتیجه افرادی که قصد استفاده از این قابلیت جدید اپل را دارند باید نسخه‌های پرو آیفون ۱۲ را تهیه کنند.

قابلیت People Detection از ویژگی Apple ARKit People Occlusion استفاده می‌کند تا افراد قرار گرفته در زاویه‌ی دید آیفون را تشخیص دهد و فاصله‌ی فرد تا آیفون را تخمین بزند. استفاده از سنسور LiDAR در این کار باعث خواهد شد که این کار با دقت بسیاری بالایی انجام شود.

روش کار سنسور LiDAR به این صورت است که این سنسور نوری را در مدت زمان اندک از خود منتشر می‌کند و سپس مدت زمانی که طول کشید تا نور دوباره به سنسور LiDAR بازگردد را اندازه‌گیری می‌کند و با استفاده از این نور بازگشتی محیط اطراف آیفون را اسکن می‌کند. البته باید گفت که از این قابلیت در محیط‌‌های تاریک نمی‌توان استفاده کرد.

در نهایت انجام شدن تمامی این کار‌ها توسط سنسور LiDAR باعث می‌شود که شما در زمان استفاده از این قابلیت جدید از فاصله‌ی افراد با خود مطلع شوید.

سنسور LiDAR چیست و در آیفون ۱۲ پرو چه می‌کند؟

افراد نابینا می‌توانند با استفاده از ۴ روش از فاصله‌ی میان خود و دیگر افراد با استفاده از قابلیت People Detection مطلع شوند. این افراد می‌توانند که در زمان استفاده از این قابلیت با انتخاب تنظیمات مناسب این کار را انجام دهند. یکی از روش‌های مطلع شدن از فاصله‌ی افراد با فرد نایبنا این است که آیفون با استفاده از صدا عدد‌هایی را در رابطه با فاصله‌ی افراد نزدیک به این افراد خواهد خواند.

به عنوان نمونه اگر یک فرد نابینا در هنگام استفاده از این قابلیت از واحد فوت استفاده کرده باشد آیفون شروع به پخش کردن عدد‌های ۱۵، ۱۴ و ۱۳ فوت خواهد کرد. اگر که در هنگام استفاده از این قابلیت واحد متر انتخاب شود آیفون این عدد‌ها بعد از رخ دادن هر نیم متر تغییر در فاصله برای این افراد خواهد خواند.

همچنین در هنگام استفاده از قابلیت People Detection می‌توان آن را به گونه‌ای تنظیم کرد که فاصله‌ی دیگر افراد از آیفون را با پخش کردن دو صدای مختلف به فرد نشان دهد. در این حالت می‌توان برای آیفون فاصله‌ی خاصی را مشخص کرد. به محض اینکه فرد از این فاصله‌ی مشخص شده به آیفون نزدیک‌تر شود آیفون از خود صدای خاصی را پخش خواهد کرد و بعد از خارج شدن فرد از نزدیکی آیفون و نبود هیچ شخصی در فاصله‌ی تعیین شده نسبت به آیفون، دوباره آیفون صدای خاص دیگری را پخش خواهد کرد. تنظیمات پیش‌فرض آیفون برای این فاصله به صورت ۶ فوت یا ۲ متر است.

نوع سوم هشدار در زمان استفاده از این قابلیت فرستادن هشدار با استفاده از قابلیت Haptic است. در این حالت در زمان نزدیک شدن یک فرد به آیفون، آیفون با استفاده از قابلیت Haptic شروع به فرستادن پالس‌های لرزشی می‌کند. هر چه شخص به آیفون نزدیک‌تر شود آیفون فرستادن این لرزش‌ها را با شدت بیشتر و با سرعت بیشتر پشت سر هم انجام خواهد داد و با دور شدن فرد از آیفون، آیفون فرستادن ویبره با استفاده از قابلیت Haptic را به صورت آرام‌تر و با فاصله‌های زمانی بیشتر انجام می‌دهد. البته هنوز فرد نابینا نمی‌تواند از این قابلیت Haptic در اپل واچ استفاده کند و استفاده از این قابلیت محدود به آیفون خواهد بود.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

یک روش دیگر در هنگام استفاده از این قابلیت استفاده‌ی هم زمان از نمایشگر و قابلیت People Detection است. در این حالت آیفون فاصله‌ی شخص را به صورت صوتی اعلام خواهد کرد و موقعیت آن فرد را نسبت به آیفون را با نمایش یک خط نقطه چین در نمایشگر به شخص در حال استفاده از این قابلیت نشان خواهد داد.

کاربران همچنین می‌توانند با تعریف کردن میان‌بر در قسمت تنظمیات برای فعال کردن People Detection، آن را با استفاده از قابلیت ضربه زدن به قسمت پشتی آیفون به صورت دو بار یا سه بار یا زدن دکمه‌ی قفل آیفون به صورت سه بار پشت سر هم فعال کنند. این قابلیت جزیی از اپ Magnifier اپل است در نتیجه کاربران حتی می‌توانند که از دستیار صوتی سیری بخواهند که Magnifier را برای آن‌ها فعال کند و بعد از اجرای این اپ باید از آن قسمت قابلیت People Detection را فعال کرد.

اپل قابلیت People Detection را به گونه‌ای طراحی کرده است که افراد تنها در زمان نیاز آن را فعال کنند و نمی‌توان به صورت دائمی این قابلیت را فعال کرد. به احتمال زیاد دلیل این کار اپل مصرف بیش از حد باتری در زمان فعال بودن همیشگی این قابلیت است.

تاکنون تنها در آیفون می‌توان با استفاده از سنسور LiDAR به شناسایی افراد پرداخت اما در آینده توسعه‌دهندگان می‌توانند که اپ‌هایی را با استفاده از سنسور LiDAR توسعه دهند که بتواند اشیا مختلف را هم با استفاده از این سنسور تشخیص داد.

اپل پنجشنبه شب سیستم عامل iOS 14.2 را منتشر کرد. در این نسخه‌ی جدید علاوه‌بر رفع شدن باگ‌های مختلف شاهد اضافه شدن ۱۰۰ ایموجی جدید، ۸ تصویر پس زمینه‌ی جدید و اضافه شدن قابلیت Shazam به «مرکز کنترل» (Control Center) هسیتم. شما می‌توانید که با رفتن به بخش تنظیمات هم اکنون این به‌روزرسانی جدید را بر روی آیفون خود نصب کنید.

جعبه‌گشایی و نگاه نزدیک به آیفون ۱۲ پرو؛ زیبای نوستالژیک

