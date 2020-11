شب گذشته اپل با برگزاری رویداد One More Thing از اولین‌ مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون رونمایی کرد. همان‌گونه که در این مراسم دیدیم اپل اعلام کرد که اپ‌های خودش را برای پشتیبانی از این مک‌های دارای پردازنده‌ی M1 به‌روز‌رسانی کرده است. علاوه‌بر این، در این مراسم شاهد نمایش اپ‌هایی مانند ادوبی لایت‌روم، فتوشاپ، DaVinci Resolve، Cinema 4D و عناوین دیگری هم بودیم.

اپل همچنین در این مراسم اپ‌های دیگری را هم نشان داد که در حال اجرا شدن بر روی مک‌های مجهز به‌ پردازنده‌ی جدید M1 بودند. اگر بخواهیم به نام این اپ‌ها اشاره کنیم باید بگوییم که در مراسم دیشب اپ‌هایی مانند اپ ویرایش کد Nova، اپ آموزش برنامه نویسی به کودکان Hopscotch، اپ برقراری تماس تصویری Mhhmm، اپ طراحی Shaper 3D، تمامی اپ‌های توسعه داده شده توسط Omni Group شامل دو اپ OmniPlan و OmniGraffle، اپ مخصوص انتشار مدارک Affinity Publisher، اپ ساخت شجره نامه MacFamily Tree و در نهایت اپ طراحی Vectornator وجود داشتند.

اپل همچنین اعلام کرد که مایکروسافت قصد دارد با به‌روزرسانی اپ‌های افیس خود شامل ورد، اکسل و پاورپوینت آن‌ها را برای استفاده در این مک‌های جدید آماده کند. در رویداد شب گذشته همچنین شاهد برخی بازی‌ها مانند Baldur’s Gate 3، Beyond a Steel Sky و Subnautica: Below Zero بودیم.

اپ‌های دیگری که اپل در این رویداد آن‌ها را در هنگام اجرا در مک‌های جدید نشان داد، اپ‌هایی هستند که در واقع برای آیفون یا آیپد توسعه داده شده‌اند. از جمله این اپ‌ها می‌توان به بازی تازه معروف شده‌ی Among Us، اپ طراحی Procreate، اپ خرید کفش‌های ورزشی GOAT، اپ سرویس تماشای آنلاین ویدیو HBO Max، اپ دستور پخت غذای Kitchen Stories، اپ دارای فیلتر‌های متنوع برای عکس Graphite Sketchbook و اپ ویرایش عکس Darkroom اشاره کرد.

با وجود نمایش این اپ‌ها، اما اپل اطلاعات دیگری مانند زمان عرضه‌ی این اپ‌ها برای مک‌های جدید را منتشر نکرد. این شرکت فقط به این موضوع اشاره کرد که اپ لایت‌روم در ماه آینده و فتوشاپ و دیگر اپ‌های ساخت شرکت ادوبی در اوایل سال آینده میلادی با پشتیبانی از مک‌های دارای پردازنده‌ی ARM اپل سیلیکون عرضه خواهند شد.

اپل در این مراسم اعلام کرد که تمامی اپ‌های خودش را برای پشتیبانی از این مک‌های جدید به‌روزرسانی کرده است. در میان اپ‌های توسعه داده شده توسط اپل نام اپ‌هایی مانند اپ ویرایش و تدوین فیلم Final Cut Pro، اپ ساخت موسیقی Logic Pro و اپ‌های دیگری مانند GarageBand، iMovie، سافاری و Notes به چشم می‌خورند.

اپل در این مراسم از مک‌های جدیدی رونمایی کرد که دارای پردازنده‌های ARM هستند. با توجه به این موضوع که نحوه‌ی برنامه نویسی و توسعه‌ی اپ‌ها برای این مک‌های جدید متفاوت با مک‌های دارای پردازنده‌ی اینتل، پردازنده‌هایی که بیشتر از یک دهه در کامپیوتر‌های مک استفاده می‌شدند، است، اکنون تمامی توسعه‌دهندگان مجبور هستند که دوباره با توسعه‌ی اپ‌های خود و بررسی عملکرد‌ آن‌ها، اپ‌های توسعه داده شده را به اپ‌های جدیدی با قابلیت پشتیبانی از مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون تبدیل نمایند.

البته سرپرست بخش نرم افزار اپل Craig Federighi پیش‌تر در رابطه با این موضوع گفته است که: «بیشتر توسعه‌دهندگان تنها در مدت چند روز می‌توانند که اپ‌های خود را برای استفاده در این مک‌های جدید آماده کنند.» البته به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان اپ‌های پیچیده به کار بیشتری در زمان آماده سازی اپ‌های خود احتیاج خواهند داشت.

پردازنده‌های جدید اپل می‌توانند دنیای رایانه‌ها را تغییر دهند

این موضوع برای اپل بسیار مهم است که بتواند به سرعت اپ‌های پرطرفدار خود را برای اجرا شدن بدون مشکل بر روی این مک‌های جدید آماده کند. اگر اپل در هنگام انجام این کار موفق نشود و اپ‌هایی که بیشتر کاربران از آن‌ها استفاده می‌کنند به‌درستی بر روی این مک‌های جدید اجرا نشوند؛ کابران این مک‌های جدید را تهیه نخواهند کرد.

این موضوع در رابطه با اپ‌های تولید شده توسط شرکت ادوبی و مایکروسافت هم صادق است. هم اکنون بسیاری از افراد و شرکت‌ها به صورت روزانه از اپ‌های تولیدی این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. به طور حتم این کاربران تا زمانی که از اجرای بدون مشکل اپ‌های خود بر روی مک‌های جدید مطمئن نشوند اقدام به خرید مک‌های جدید نخواهند کرد.

البته اپ‌های که اپل دیشب از آن‌ها نام برد به خوبی نشان می‌دهند که این شرکت در حال گام برداشتن در مسیر درستی است. اپ‌های فتوشاپ و لایت‌روم اپ‌های حیاتی برای عکاسان هستند، اپ‌های DaVinci Resolve، Final Cut Pro و Cinema 4D اپ‌های اصلی فیلم‌سازان هستند و اپ‌های مایکروسافت آفیس روزانه توسط بسیاری از افراد برای انجام دادن کارهایشان استفاده می‌شوند.

با وجود اینکه این اپ‌ها تمامی اپ‌هایی نیستند که کاربران به صورت روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند. اما همین اپ‌ها هم شروع امیدوار کننده‌ای برای اپل است. با وجود اینکه هنوز تاریخ دقیق عرضه‌ی این اپ‌ها مشخص نیست.

البته خریدارانی که نام اپ‌های مورد نیاز آن‌ها در لیست بالا نیست هم نباید از مک‌های جدید اپل ناامید شوند. همان‌گونه که دیدیم اپل در سیستم عامل macOS Big Sur از Rosetta 2 استفاده کرده است که با استفاده از آن می‌توان اپ‌های قدیمی توسعه داده شده برای مک‌های دارای پردازنده‌ی اینتل را در این مک‌های جدید اجرا کرد. البته این احتمال وجود دارد که این اپ‌ها در زمان استفاده دارای برخی مشکلات باشند و با سرعت کند‌تری اجرا شوند.

البته اپل یک برگ برنده‌ هم در این مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون قرار داده است و آن قابلیت اجرای اپ‌های آیفون و آیپد است. چون دستگاه‌هایی مانند آیفون و آیپد هم دارای پردازنده‌های ARM هستند. اپل در رابطه با این اپ‌ها می‌گوید که از لحاظ تئوری بسیاری از این اپ‌ها را می‌توان تنها با تغییرات کمی بر روی macOS اجرا کرد.

البته باید ببینیم که در عمل این اپ‌ها چگونه در سیستم عامل macOS کار خواهند کرد زیرا همه‌ی آن‌ها برای دستگاه‌های دارای نمایشگر‌ لمسی توسعه داده شده‌اند نه موس و کیبورد. البته وجود این اپ‌ها به این معنا خواهد بود که اپ‌های بسیار زیادی به صورت بالقوه وجود دارند که توسعه‌دهندگان می‌توانند آن‌ها را برای استفاده در این مک‌های جدید مناسب‌سازی کنند.

چرا استفاده از پردازنده‌ی ARM در مک‌ها ریسک بزرگی برای اپل است؟

