گوگل ساعاتی قبل اعلام کرد که از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۱ خرداد ۱۴۰۰) کاربران دیگر نمی‌توانند به طور رایگان از فضای ذخیره‌سازی نامحدود گوگل فوتوز بهره ببرند. این یعنی از این تاریخ به بعد، حجم عکس‌ها و ویدیوهای آپلود شده در این سرویس از فضای گوگل درایو که ۱۵ گیگابایت است، کسر خواهد شد. البته عکس‌ها و ویدیوهایی که قبل از این تاریخ آپلود شده‌اند، تحت تاثیر این قانون قرار نمی‌گیرند.

طبق توضیحات ارائه شده توسط گوگل، هزینه‌های این سرویس روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در نتیجه تصمیم گرفته‌اند که سال آینده ارائه‌ی این قابلیت رایگان را متوقف کنند. طبق اعلام این شرکت، کاربران در هفته حدود ۲۸ میلیارد عکس و ویدیو در گوگل فوتوز آپلود می‌کنند و در حال حاضر ۴ تریلیون عکس در سرورهای گوگل وجود دارد.

البته گوشی‌های پیکسل مشمول این قانون نخواهند بود. این یعنی کاربران این گوشی‌ها حتی بعد از تاریخ موردنظر می‌توانند از فضای نامحدود گوگل فوتوز بهره ببرند. روی هم رفته با توجه به حجم عظیمی از تصاویر و ویدیوهایی که آپلود می‌شوند، چنین اقدامی اصلا تعجب‌آور نیست.

طبق تخمین‌های صورت گرفته از طرف گوگل، ظرفیت ۱۵ گیگابایتی اکانت این شرکت برای ۸۰ درصد از کاربران گوگل فوتوز به مدت حداقل ۳ سال کافی خواهد بود. در همین زمینه می‌توانیم به سرویس ذخیره‌سازی آی‌کلاود اپل اشاره کنیم که به صورت رایگان فقط ۵ گیگابایت فضا را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

