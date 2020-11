۷ ویژگی جدید سیستم عامل macOS Big Sur

همان‌گونه که انتظار می‌رفت اپل در رویداد One More Thing در کنار رونمایی از مک‌های جدید با پردازنده‌ی اپل M1، زمان عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی سیستم عامل macOS Big Sur را اعلام کرد. در رویداد اپل این شرکت اعلام کرد که نسخه‌ی نهایی این سیستم عامل را در روز ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) عرضه می‌کند.

با توجه به اینکه در روز گذشته شاهد منتشر شدن نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل macOS Big Sur بودیم که یک سیستم عامل جدید با تغییرات مختلف برای مک‌هاست. با هم در این مقاله قصد داریم که نگاهی به مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این سیستم عامل جدید داشته باشیم.

۱. طراحی جدید

اپل در این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل macOS سعی کرده است که طراحی ظاهری این سیستم عامل را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. در واقع باید بگوییم که اپل تغییراتی را در طراحی ظاهری این سیستم عامل جدید ایجاد کرده است که بعد‌ها سال‌ها شاهد رخ دادن آن در سیستم عامل macOS هستیم.

با توجه به این موضوع، در تمامی قسمت‌های این سیستم عامل از طراحی جدیدی استفاده شده است. به عنوان نمونه اکنون گوشه‌های پنجره‌های مختلف دارای طراحی منحنی شکلی هستند. علاوه‌بر پنجره‌ها، اپل از این گوشه‌های با طراحی گرد در آیکون برنامه‌های قرار گرفته در «داک» (Dock) این سیستم عامل هم استفاده کرده است.

زمانی که این نسخه‌ی جدید را بر روی مک خود نصب کنید به‌سرعت متوجه خواهید شد که این نسخه از سیستم عامل macOS دارای ظاهری جدید ولی مشابه با نسخه‌های قبلی است. در واقع اپل قصد داشته است که این نسخه‌ی جدید را به‌گونه‌ای طراحی کند که مدرن‌تر به نظر برسد.

۲. مرکز کنترل و مرکز نوتیفیکیشن جدید

اپل در این نسخه‌ی جدید از «مرکز کنترل» (Control Center) با طراحی جدیدی استفاده کرده است که مشابه مرکز کنترل سیستم عامل iOS است. در زمان کار با این نسخه‌ی جدید می‌توانید که با رفتن به این مرکز کنترل به‌سرعت به برخی از تنظیمات دسترسی داشته باشید.

علاوه‌بر این مرکز کنترل جدید، در این سیستم عامل شاهد استفاده از «مرکز نوتیفیکیشن» (Notification Center) جدیدی هم هستیم. اپل در این مرکز نوتیفیکیشن جدید از ویجت‌های سیستم عامل جدید iOS 14 استفاده کرده است.

با توجه به این موضوع، اکنون می‌توانید که از این ویجت‌ها و با اندازه‌های مختلف در این قسمت از سیستم عامل macOS Big Sur استفاده کنید. در کنار ویجت‌ها، اکنون نوتیفیکیشن‌های به نمایش در آمده در این قسمت توسط اپ‌ها گروه بندی می‌شوند تا تنها با یک نگاه بتوان از تمامی نوتیفیکیشن‌های موجود مطلع شد.

۳. تغییرات سافاری

اپل در این سیستم عامل جدید دستی هم به سر و گوش مرورگر محبوب خود یعنی «سافاری» (Safari) کشیده است. این مرورگر اکنون سریع‌تر شده و در هنگام استفاده انرژی کمتری از باتری را مصرف خواهد کرد.

مهم‌ترین تفاوت بین نسل جدید مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو یک فن است

اپل در این مرورگر از یک صفحه‌ی جدید در هنگام استفاده از آن استفاده کرده است که کاربران می‌توانند با توجه به نیاز خود آن را ویرایش کنند. به عنوان نمونه کاربران می‌توانند که تصویر پیش زمینه‌ی این صفحه را تغییر دهند یا قسمت‌هایی مانند Reading List را به آن اضافه کنند.

در کنار این تغییرات، اکنون تب‌های استفاده شده دارای طراحی جدیدی هستند و به شما پیش نمایشی را از محتوای سایت‌هایی که هم اکنون در مرورگر خود دارید را نشان خواهند داد تا بتوانید تنها با یک نگاه از تمامی سایت‌های که در زمان استفاده در این مرورگر وجود دارند، مطلع شوید.

اپل دراین نسخه‌ی جدید سافاری قابلیت ترجمه‌ی صفحات وب را هم قرار داده است تا بتوان با استفاده از آن صفحه‌های مورد نیاز را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کرد. همچنین برای اولین‌بار می‌توانید که در هنگام استفاده از سافاری افزونه‌های مورد نیاز‌تان را از مرورگر‌های مانند گوگل کروم و فایرفاکس به این مرورگر اضافه کنید.

اپل برای حفظ بهتر حریم خصوصی کاربر، به کاربران اجازه می‌دهد تا به افزونه‌ها تنها اجازه‌ی دسترسی به سایت‌های خاصی را بدهند.

کاربران اپل اکنون می‌توانند که در زمان استفاده از این مرورگر فیلم‌ها را با رزولوشن ۴K در سایت یوتوب تماشا کنند. اپل همچنین قابلیت جدیدی را به نام Privacy Report در این مرورگر قرار داده است که به کاربران گزارشی را نشان می‌دهد که شامل سرویس‌های ردیابی اطلاعات مسدود شده توسط سافاری در سایتی است که در حال بازدید از آن هستید.

اگر هم اکنون از کامپیوتر‌های مک و مرورگر سافاری استفاده می‌کنید ممکن است که با این قابلیت حفظ حریم خصوصی کاربران آشنا باشید. اپل از این قابلیت در نسخه‌ی ۱۴ مرورگر سافاری در سیستم عامل‌های macOS Catalina و macOS Mojave هم استفاده کرده بود.

۴. تغییرات اپ مسیجز

در این نسخه‌ی جدید اپ «مسیجز» (Messages) پیش‌تر از بیش شبیه به نسخه‌ی iOS این اپ شده است. با توجه به این موضوع، اکنون این اپ از قابلیت پین کردن پیام‌ها، نام بردن از افراد داخل گروه‌ها (Mention)، قابلیت پاسخ دادن به یک پیام مشخص در گروه‌ها (Reply) و درست کردن مموجی‌های مختلف پشتیبانی می‌کند.

تمام اپ‌ها و بازی‌هایی که اپل برای مک‌های مبتنی بر ARM وعده داده است

اپل در این اپ قسمت جست‌وجوی آن را هم بازطراحی کرده است تا کاربران در هنگام استفاده از این قسمت برای پیدا کردن لینک، عکس یا یک گفت‌وگوی خاص، آن را به‌ شکل راحت‌تر پیدا کنند.

۵. اپ Maps با قابلیت‌های جدید

اپل برخی قابلیت‌های جدید مانند «نگاه کردن به اطراف» (Look Around)، نقشه‌های داخلی مکان‌های مختلف، راهنمای مکان‌های مختلف (که لیستی از مکان‌های تفریحی قابل توجه و رستوران‌ها است که توسط منابع معتبر ارائه شده است) را به این نسخه از اپ Maps اضافه کرده است.

۵ رونمایی مهم مراسم One More Thing اپل

علاوه‌بر این، اپ Maps در مک اکنون می‌تواند برای مطلع شدن از مسیر‌های مناسب در هنگام دوچرخه‌ سواری و استفاده از خودرو‌های الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد و این مسیر‌ها را به آیفون فرد بفرستد. در این اپ همچنین می‌توان تغییرات رخ داده در زمان تقریبی رسیدن به مقصد را به اشتراک گذاشت.

۶. قابلیت بررسی باتری

در سیستم عامل macOS Big Sur اپل در قسمت «تنظیمات سیستم» (System Preferences) از قسمت جدیدی برای باتری استفاده کرده است تا کاربران به شکل بهتری از وضعیت باتری مک مطلع شوند.

۷. دیگر تغییرات سیستم عامل macOS Big Sur

در کنار این تغییرات رخ داده در این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل macOS شاهد برخی تغییرات دیگر هم هستیم. از جمله این تغییرات می‌توان به استفاده از ابزار بهتر ویرایش عکس‌ در اپ Photos، تغییرات رخ داده در اپ Apple Music و جایگزینی قسمت For You با Listen Now، پشتیبانی قابلیت HomeKit Secure Video از تشخیص چهره و تشخیص فعالیت در دوربین‌های مدار بسته و بهبود‌های رخ داده در دستیاری صوتی سیری اشاره کرد.

در کنار این قابلیت‌های جدید اپل در اپ استور macOS از ویژگی‌ جدیدی استفاده کرده است که با استفاده از آن کاربران در زمان مراجعه به صفحه‌ی یک اپ متوجه خواهند شد که این اپ به چه قسمت‌هایی دسترسی خواهد داشت و چه اطلاعاتی توسط آن اپ جمع آوری خواهد شد.

همچنین بعد از نصب macOS Big Sur به‌روزرسانی‌های بعدی این سیستم عامل، در پس زمینه شروع به دانلود شدن خواهند کرد و با سرعت بیشتری هم نصب خواهند شد تا مک شما به شکل آسان‌تری به آخرین نسخه‌‌های منتشر شده به‌روزرسانی شود.

نتایج بنچمارک مک‌بوک ایر از عملکرد فوق‌العاده‌ی تراشه M1 خبر می‌دهد

منبع: MacRumors

The post ۷ ویژگی جدید سیستم عامل macOS Big Sur appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala