آمازون روز گذشته اعلام کرد عملکرد دستیار صوتی خود یعنی الکسا را با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی بهبود بخشیده. تا حدی که این دستیار صوتی هوشمند اکنون می‌تواند حتی ذهن افراد را هم بخواند.

هوش مصنوعی طی سال‌های گذشته پیشرفت چشم‌گیری داشته و اگرچه توانسته به کمک بسیاری از کاربران بیاید اما برخی‌ها نیز از پیشرفت روز افزون آن نگران هستند. با این حال این فناوری دائما در حال پیشرفته‌تر شدن است. تا جایی که الکسا، دستیار صوتی هوشمند گوگل اکنون می‌تواند به نوعی ذهن کاربران را نیز بخواند.

البته منظور از خواندن ذهن این نیست که هرآنچه که در ذهن شماست، الکسا می‌تواند آن را پیش‌بینی کند. در واقع این قابلیت در نتیجه‌ی بررسی جملات مرتبط به آن چیزی است که کاربر بیان می‌کند. در واقعا شما سوالی از الکسا می‌پرسید ولی هدف خود را از این پرسش بیان نمی‌کنید. الکسا می‌تواند این هدف را پیش‌بینی کند.

برای درک بهتر کاربران از این ویژگی، آمازون مثالی را مطرح کرده. فرض کنید از الکسا می‌پرسید: «چقدر زمان می‌برد تا چایی دم کنیم؟» در اینجا ممکن است کاربر بخواهد برای دم کردن چای، ساعت‌شمار تنظیم کند. این خواسته‌ای که کاربر دارد، همان چیزی است که الکسا می‌تواند پیش‌بینی کند.

برای مثال الکسا در پاسخ به این پرسش می‌تواند بگوید ۵ دقیقه و سپس از شما برای اینکه تایمری برای ۵ دقیقه تنظیم کند سوال می‌کند. به گفته‌ی آمازون، اگرچه این قابلیت به نظر ساده می‌آید، اما الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای دستیابی به آن استفاده شده. با این حال شاید در برخی موارد، الکسا نتواند آنچه را که شما در سر دارید به درستی پیش‌بینی کند.

آمازون حتی برای این شرایط هم یک مثال فراهم کرده. جایی که یک کاربر از الکسا دستور پخت مرغ را پرسیده اما این دستیار صوتی در پاسخ گفته: «می‌خواهید برایتان صدای مرغ را اجرا کنم؟» با این حال باز هم با این ویژگی خوب، الکسا می‌تواند یک پله از سایر رقبای خود جلوتر قرار بگیرد. آمازون همچنین اخیرا قابلیتی را به دستیار صوتی خود اضافه کرده که کاربر به کمک آن می‌تواند بدون اینکه با کلمه‌ی کلیدی خاص الکسا را فرا بخواند، با آن به ادامه‌ی گفت‌و‌گو بپردازد و این می‌تواند برای بسیاری‌ از کاربران فوق‌العاده باشد.

البته گوگل اسیستنت که در حال حاضر بهترین دستیار صوتی در بین رقبا شناخته می‌شود، به همین قابلیت مجهز شده که کاربر برای ادامه‌ی گفت‌و‌گو با آن نیازی به گفتن کلمه‌ی کلیدی جهت فراخواندن آن ندارد. هرچند متاسفانه این قابلیت فعلا فقط محدود به نمایشگر و بلندگوهای هوشمند این شرکت محدود است اما قطعا به‌زودی شاهد حضور آن‌ها در گوشی‌های هوشمند نیز خواهیم بود.

