طی سال‌های اخیر، وابستگی کاربران به گوشی‌های هوشمند بسیار بیشتر از قبل شده. اکنون برای رسیدگی به کارهای روزمره، به چندین اپلیکیشن نیاز داریم؛ خصوصا طی این روزها که به خاطر شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کارها به صورت آنلاین انجام می‌شوند. اما نکته‌ای که می‌تواند گاهی اوقات به نوعی گیج‌کننده باشد، یک صدای اعلان مشابه برای همه‌ی این اپلیکیشن‌هاست. بدین ترتیب کاربر برای اینکه بداند از چه اپلیکیشنی اعلان دارد، حتما باید گوشی خود را چک کند. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مطلب، به آموزش تغییر صدای اعلانات اپلیکیشن‌ها در اندروید بپردازیم.

تغییر صدای اعلانات اپلیکیشن‌ها می‌تواند بسیار پرکاربرد باشد. مثلا زمانی که مشغول انجام کاری هستید و نمی‌خواهید به هر پیامی پاسخ بدهید. اما با به صدا درآمدن زنگ اعلان نمی‌دانید از چه اپلیکیشنی آن را دریافت کرده‌اید. خوشبختانه این امکان برای دارندگان تمام گوشی‌های اندرویدی فراهم است که صدای اعلان اپلیکیشن‌ها را تغییر دهند. در ادامه به نحوه‌ی انجام این کار می‌پردازیم.

آموزش تغییر صدای اعلانات اپلیکیشن‌ها در اندروید

روش اول: از طریق تنظیمات گوشی

از اندروید ۸ به بعد، تغییر صدای اعلانات اپلیکیشن‌ها در اندروید وارد تنظیمات اصلی گوشی شد و کاربر می‌تواند از طریق خود گوشی و بدون نیاز به اپلیکیشن‌های سوم شخص، این کار را انجام دهد. برای این منظور، مطابق روش زیر عمل کنید.

تنظیمات گوشی را باز کرده و وارد منوی برنامه‌ها شوید. این گزینه می‌تواند در گوشی‌های مختلف با نام متفاوتی حضور داشته باشد. برای مثال در گوشی‌های سامسونگ، باید وارد بخش App شوید.

در قسمت مدیریت برنامه (app manager) یا برنامه‌های نصب شده (installed app)، به دنبال برنامه‌ی مورد نظر خود باشید.

بعد از اینکه برنامه‌ی مورد خود را یافتید، روی آن کلیک کنید (مثلا واتساپ).

در صفحه‌ای که باز شده، اگر از اندروید ۸ یا بالاتر استفاده می‌کنید، بخش‌های مختلفی را نظیر اعلانات گروه، مخاطبین ناشناخته و … شاهد خواهید بود.

روی گزینه‌ی Notifications یا همان اعلانات کلیک کنید.

منظور از کلیک کردن، این نیست که آن را فعال یا غیرفعال کنید. بلکه روی خود اعلانات را لمس کرده تا وارد تنظیمات مربوط به آن شوید.

نکته‌ی ۱: در گوشی‌های اندروید، هرگاه خط مستقیمی را در تنظیمات مربوط به یک اپلیکیشن یا قابلیت مشاهده کردید، به این معناست که اگر روی آن لمس کنید، می‌توانید وارد جزئیات بیشتر آن شوید.



روی گزینه‌ی Message Notifications کلیک کنید. در این قسمت، بسته به نوع گوشی، تنظیمات می‌تواند متفاوت باشد. مثلا در گوشی‌های سامسونگ، از قسمت Sound در همین صفحه می‌توانید صدای اعلان دلخواه خود را برای اپلیکیشن تنظیم کنید. در دیگر گوشی‌ها، مطابق تصویر، نیاز است ابتدا روی گزینه‌ی advanced و سپس sound کلیک کنید.

در این صفحه می‌توانید هم زنگ‌های مربوط به هر گروه را تغییر دهید و هم زنگ‌های مربوط به هر فرد. البته پیش از آن باید روی دسته‌ی مورد نظر کلیک کنید. مثلا ابتدا روی گزینه‌ی Group notifications کلیک کرده و سپس با انتخاب advanced و در نهایت sound، صدای اعلان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

از همین روش برای تغییر صدای اعلانات دیگر اپلیکیشن‌ها استفاده کنید.

نکته‌ی ۲: برخی از اپلیکیشن‌ها از دسته‌های مختلف اعلانات پشتیبانی نمی‌کنند. در این برنامه‌ها، گزینه‌ی advanced مستقیما زیر بخش اعلانات یا همان notifications وجود دارد. روی آن و سپس sound کلیک کرده تا زنگ دلخواه‌تان را برای آن اپلیکیشن انتخاب کنید. در برخی از گوشی‌ها نیز گزینه‌ی sound درست زیر همان notifications دیده می‌شود.

نکته‌ی ۳: کاربر می‌تواند از طریق تنظیمات خود واتساپ نیز به تغییر صدای اعلان فرد یا گروه اقدام کند.

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که بیش از یک حساب کاربری گوگل درون گوشی خود وارد می‌کنید و استفاده‌ی زیادی هم از آن دارید، این آموزش می‌تواند برایتان بسیار کاربردی باشد. برخی از این حساب‌ها آنقدرها مهم نیستند. بنابراین اینکه هر حساب کاربری در صورت دریافت ایمیل، زنگ متفاوتی داشته باشد می‌تواند در تشخیص اهمیت آن پیام به کاربر کمک کند. برای تغییر صدای اعلانات متفاوت برای هر حساب کاربری، مراحل زیر را دنبال کنید.

تنظیمات گوشی را باز کرده و وارد منوی برنامه‌ها شوید. این گزینه می‌تواند در گوشی‌های مختلف با نام متفاوتی حضور داشته باشد. برای مثال در گوشی‌های سامسونگ، باید وارد بخش App شوید.

در قسمت مدیریت برنامه (app manager) یا برنامه‌های نصب شده (installed app)، به دنبال برنامه‌ی Gmail باشید.

بعد از کلیک روی جیمیل، وارد قسمت Notification شوید. در این بخش، می‌توانید به تنظیمات مربوط به تمام حساب‌های کاربری خود دسترسی داشته باشید. روی ایمیل (Email) یا میل (Mail) مربوط به هر حساب خود کلیک کرده و Sound را انتخاب کنید.

در این قسمت می‌توانید هر زنگی که مد نظر دارید برای حساب کاربری خود انتخاب کنید.

نکته‌‌ی ۴: به صورت کلی برای تغییر صدای اعلانات هر برنامه‌ای، باید ابتدا وارد تنظیمات شده و سپس روی برنامه‌ها (apps) کلیک کنید. در این قسمت با انتخاب برنامه‌ی مورد نظر و سپس کلیک روی Notifications و در نهایت Sound، می‌توانید زنگ مورد نظر خود را روی هر اپلیکیشن تنظیم کنید. این مسیر در گوشی‌های مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد اما آنقدرها پیچیده نیست.

روش دوم: از طریق تنظیمات برنامه

برخی از اپلیکیشن‌های اندرویدی در تنظیمات داخلی خود، امکان تغییر صدای اعلانات را به کاربر می‌دهند. بنابراین تمام فرایند بالا می‌تواند از طریق خود برنامه صورت گیرد و نه تنظیمات گوشی. برای مثال اگر از دو سیم‌کارت استفاده می‌کنید، می‌توانید زنگ دریافت پیام را در هر کدام تغییر دهید. برای این منظور تنها کافی است وارد خود برنامه شده و منوی تنظیمات (در برخی گوشی‌ها به شکل سه نقطه در بالا حضور دارد) را انتخاب کنید. سپس گزینه‌ی Settings و در نهایت Notifications را کلیک کنید. در منوی باز شده، می‌بینید که نام دو سیم‌کارت شما درج شده و با کلیک روی آن و سپس Sound، می‌توانید زنگ مورد نظر را برای آن‌ها انتخاب کنید.

در برخی موارد حتی می‌توان صدای اعلانات مربوط به هر فرد را نیز از طریق اپلیکیشن مورد نظر تغییر داد. برای انتخاب زنگ تماس برای هر مخاطب کافی است وارد اپلیکیشن مخاطبین شده و روی مخاطب مورد نظر کلیک کنید. در قسمت ویرایش مشخصات، می‌توانید بخشی را مربوط به تغییر زنگ تماس مشاهده کنید. همین روند را برای تغییر زنگ تماس دیگر مخاطبین تکرار کنید.

برای تغییر زنگ پیامک نیز تنها کافی است وارد اپلیکیشن پیام‌رسان شده و روی مخاطب مورد نظر کلیک کنید. هنگامی که صفحه‌ی گفت‌و‌گو با فرد باز شده، روی گزینه‌ی تنظیمات یا همان سه نقطه کلیک کرده و گزینه‌ی Notifications یا گزینه‌ای مانند این را انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ای هدایت خواهید شد تا زنگ پیامک دلخواه خود را برای هر مخاطب تنظیم کنید.

به خاطر داشته باشید گوشی‌های اندرویدی از پوسته‌های متفاوتی بهره می‌برند. بنابراین دستیابی به تنظیمات مورد نظر می‌تواند متفاوت با آن چیزی باشد که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید. اما به طور کلی، تفاوت آنقدر پیچیده و زیاد نیست که متوجه آن نشوید. در واقع در بسیاری مورد تنها نام هر قسمت است که شکل متفاوتی دارد. در غیر این صورت مسیر معمولا مشابه است.

با همه‌ی این تفاسیر، اگر فکر می‌کنید یافتن این مسیرها برایتان مشکل است، می‌توانید اپلیکیشن شخص ثالث NotifiCon را از پلی‌استور دانلود کرده و تنظیمات مربوط به صدای اعلانات را شخصی‌سازی کنید.

