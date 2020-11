چند روز پیش اپل اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.3 را منتشر کرد. یکی از تغییراتی که در این نسخه‌ی جدید شاهد اضافه شدن آن هستیم قابلیت عکس‌برداری به صورت ProRAW است.

با وجود اینکه هنوز زمان منتشر شدن نسخه‌ی نهایی یا نسخه‌ی بتای عمومی این سیستم عامل مشخص نیست، اما همین نسخه‌ی بتا هم اطلاعاتی را در رابطه با عکاسی به صورت ProRAW فاش کرده است.

شرکت اپل تاکنون اطلاعات زیادی را در رابطه با مزیت‌های عکاسی با این فرمت جدید منتشر کرده‌ است. در واقع اپل در این فرمت یعنی ProRAW سعی کرده است که توانایی آیفون‌ها در هنگام عکاسی محاسباتی (آیفون‌ها در هنگام عکاسی از قدرت پردازشی خاصی استفاده می‌کنند و با ترکیب کردن عکس‌های گرفته شده با نوردهی متفاوت با یکدیگر، توجه به جزئیات قسمت‌های مختلف صحنه‌ی مورد نظر و انجام برخی کارها برای افزایش جزئیات و کاهش نویز، عکس نهایی را ثبت می‌کنند) را با قدرت فایل‌های RAW ترکیب کند.

با توجه به این موضوع، عکاسی با فرمت ProRAW باعث می‌شود که عکاسان بتوانند از هر دو این قابلیت‌ها یعنی عکاسی محاسباتی و قدرت فایل‌های RAW، به طور هم زمان استفاده کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که عکس‌های ثبت شده به این صورت دارای فرمت RAW DNG 12-bit همراه با دامنه‌ی دینامیکی ۱۴ استاپ هستند. عکس‌های ثبت شده با این فرمت به عکاسان اجازه‌ی دسترسی به پارامتر‌هایی مانند تنظیم تراز سفیدی، Tone Mapping، اکسپوژر و «نقطه‌ی سیاه» (Black Point) را می‌دهند.

علاوه‌بر این، اپل سعی کرده است که اطلاعات بیشتری را در فایل‌های RAW ثبت شده به این صورت قرار دهد که از جمله‌ی این اطلاعات می‌توان به Tone Mapping و دیگر اطلاعات رنگی برای پوست و آسمان اشاره کرد.

دوربین آیفون ۱۲ پرو در رتبه‌ی چهارم DxOMark قرار گرفت

تمامی عکس‌های ثبت شده در حالت ProRAW با فرمت DNG که مخفف عبارت Digital Negative است، ذخیره می‌شوند. عکاسان می‌توانند که به تمامی اطلاعات ذخیره شده در این فرمت جدید هم در اپ پیش‌فرض Photos آیفون یا دیگر اپ‌های توسعه داده شده توسط دیگر توسعه‌دهندگان دسترسی داشته‌ باشند.

عکاسان می‌توانند که بعد از ثبت تصاویر، با استفاده از نرم افزار‌هایی مانند لایت‌روم، فتوشاپ یا دیگر نرم افزار‌های مناسب عکس‌های خود را باز کنند و به ویرایش آن بپردازند. به نظر می‌رسد که شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ی اپ‌های ویرایش عکس به‌روزرسانی‌هایی را در رابطه با این فرمت جدید عکاسی در آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس برای بهبود رندر اولیه‌ عکس‌های ثبت شده با این آیفون‌ها منتشر کنند.

بعد از منتشر شدن این نسخه از سیستم عامل iOS، کاربران می‌توانند که با رفتن به بخش تنظیمات قابلیت عکاسی با فرمت ProRAW را فعال کنند. بعد از فعال سازی این قابلیت، دکمه‌ای به اپ دوربین اضافه خواهد شد که می‌توان با زدن بر روی آن عکاسی با این فرمت را روشن یا خاموش کرد.

عکس‌هایی که با این فرمت ثبت شوند، در زمان مشاهده‌ی آن‌ها در اپ Photos دارای علامت RAW در کنار خود هستند. همان‌گونه که این اپ عکس‌های ثبت شده به صورت HDR یا Live Photo را با علامت به‌خصوصی در کنار آن‌ها نمایش می‌دهد.

دوربین تله‌فوتوی آیفون ۱۲ پرو مکس از حالت شب پشتیبانی نمی‌کند

البته زمانی که عکس‌های گرفته شده با فرمت ProRAW را در اپ Photos مشاهده کنید، این اپ به شما نسخه‌ی رندر شده عکس را نمایش خواهد داد. رخ دادن این اتفاق نشان دهنده‌ی این موضوع است که آیفون در زمان عکاسی با این فرمت عکس را با هر دو فرمت JPEG و RAW ثبت می‌کند. زمانی که شما قصد داشته باشید عکس گرفته شده را ویرایش کنید، آن موقع با فرمت RAW رو‌به‌رو هستید که می‌توایند آن را بدون از دست دادن اطلاعاتش ذخیره کنید.

همچنین شما می‌توانید که فایل DNG عکس ثبت شده را در اپ‌های ویرایش عکس که در آیفون خود دارید باز کنید یا که آن‌ها را برای ویرایش به کامپیوتر منتقل کنید.

اپل در رویداد Hi, Speed اعلام کرد که قابلیت ProRAW تنها در آیفون‌ ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس قابل دسترسی است و آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی فاقد این قابلیت هستند. آن‌ها همچنین گفتند که می‌توان با تمامی دوربین‌های به کار رفته در این آیفون‌ها حتی دوربین سلفی، با این فرمت عکاسی کرد.

در نهایت عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی iOS 14.3 و عکاسی با این فرمت جدید در دنیای واقعی توانایی این روش عکاسی در گرفتن عکس‌هایی با دامنه‌ی دینامیکی ۱۴ استاپ را مشخص خواهد کرد.

مقایسه‌ی دوربین آیفون ۱۲ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

منبع: PetaPixel

The post عکس‌های ProRAW دارای فرمت DNG و دامنه‌ی دینامیکی ۱۴ استاپ هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala