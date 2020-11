ساعاتی قبل اپل اعلام کرد که برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، کارمزد دریافتی اپ استور از اکثریت توسعه‌دهندگان iOS نصف می‌شود. به طور مشخص، توسعه‌دهندگانی که سالانه کمتر از ۱ میلیون دلار از تمام اپلیکیشن‌های خود در اپ استور دریافت می‌کنند، به جای کارمزد ۳۰ درصدی فقط ۱۵ درصد از درآمد دریافتی را به عنوان کارمزد پرداخت خواهند کرد.

این شرکت اعلام کرده که اکثریت توسعه‌دهندگان iOS از این قانون بهره‌مند خواهند شد اما مشخص نیست که دقیقا چه تعداد از ۲۸ میلیون توسعه‌دهنده‌ی این پلتفرم، واجد شرایط هستند. اپل همچنین اعلام نکرده که چه میزان از درآمد اپ استور تحت تاثیر این کاهش کارمزد قرار می‌گیرد. طبق گزارش‌های منتشر شده، اپ استور اپل در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد برای این شرکت داشته و روی هم رفته یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدزای اپل محسوب می‌شود.

این قانون جدید از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی ۱۳۹۹) رسما اجرا می‌شود. اپل اعلام کرده که در ماه دسامبر، جزییات بیشتری در مورد فرایند ثبت‌نام توسعه‌دهندگان و سایر الزامات و محدودیت‌های این قانون اعلام خواهد کرد. اپل توضیح نداده که چرا ثبت‌نام توسعه‌دهندگان واجد شرایط به طور خودکار صورت نمی‌گیرد اما این احتمال وجود دارد که اپل می‌خواهد جلوی سوء استفاده‌های احتمالی را بگیرد.

همچنین اگر توسعه‌دهندگان در هر زمانی در سال ۲۰۲۱ به درآمد بیش از ۱ میلیون دلار برسند، به طور خودکار از این طرح حذف می‌شوند و باید کارمزد ۳۰ درصدی پرداخت کنند. اما اگر درآمد توسعه‌دهنده‌ی موردنظر مثلا در سال ۲۰۲۲ به زیر ۱ میلیون دلار برسد، بار دیگر می‌تواند برای عضویت در این طرح کاهش کارمزد درخواست دهد.

این طرح جدید بدون شک مورد استقبال توسعه‌دهندگان زیادی قرار می‌گیرد. اپل طی سال گذشته به دلیل دریافت کارمزد ۳۰ درصدی از توسعه‌دهندگان، با انتقادهای زیادی روبرو شده است. در همین زمینه می‌توانیم به نبرد حقوقی بی‌سابقه بین شرکت Epic Games و اپل بر سر کارمزد پرداخت‌های درون برنامه‌ای بازی Fortnite اشاره کنیم.

اگرچه این طرح جدید منجر به افزایش درآمد توسعه‌دهندگان زیادی می‌شود، ولی این تصمیم به معنای اتمام حاشیه‌های مختلف اپل نیست. در هر صورت روشن است که رابطه‌ی اپل با توسعه‌دهندگان نسبت به سال‌های گذشته در وضعیت بسیار بدتری قرار دارد و این کاهش کارمزد ممکن است به اصلاح این رابطه کمک کند.

