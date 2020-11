شرکت NordPass که در زمینه‌ی ارائه‌ی ابزارهای مدیریت پسورد فعالیت می‌کند، مطابق سال‌های گذشته فهرست بدترین پسوردهای استفاده شده در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده و ۱۲۳۴۵۶ و password کماکان در فهرست بدترین پسوردهای مورد استفاده دیده می‌شوند.

محققین شرکت NordPass بعد از بررسی بیش از ۲۷۵ میلیون اکانت فاش شده در سال جاری میلادی، موفق شده‌اند فهرست رایج‌ترین پسوردهای مورد استفاده را به دست بیاورند که مطابق معمول، بسیاری از آن‌ها بسیار ساده هستند و در عرض چند ثانیه به راحتی هک می‌شوند.

طبق این فهرست، ۱۲۳۴۵۶، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹، picture1، password و ۱۲۳۴۵۶۷۸ در رتبه‌ی اول تا پنجم رایج‌ترین پسوردها قرار گرفته‌اند. به غیر از پسورد picture1 که کشف آن حدود ۳ ساعت طول می‌کشد، باقی پسوردها با روش Brute Force یا اسکریپت‌های مبتنی بر دیکشنری در عرض چند ثانیه هک می‌شوند. در مورد پسوردهایی مانند ۱۲۳۴۵۶ هکر موردنظر حتی بدون بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته و صرفا با حدس زدن می‌تواند به اکانت‌های موردنظر نفوذ کند. در ادامه می‌توانید ۱۰ پسورد رایج در سال ۲۰۲۰ را مشاهده کنید:

روی هم رفته، توصیه می‌شود که هنگام انتخاب رمز عبور نباید از الگوهای مشخص مانند استفاده از حروف یا اعداد کنار یکدیگر در کیبورد استفاده کنید. استفاده از ترکیب حروف بزرگ و کوچک، کاراکترهای خاص و ترکیب حروف و اعداد باعث می‌شود که امنیت پسورد افزایش پیدا کند. در ضمن به خاطر داشته باشید که استفاده از اطلاعات شخصی برای پسورد مانند نام‌ها یا تاریخ تولد کار عاقلانه‌ای نیست.

اگر از جمله کاربرانی هستید که نمی‌توانید چندین پسورد پیچیده را حفظ کنید، بهتر است از ابزارهای مدیریت پسورد بهره ببرید که می‌توانند برای اکانت‌های شما پسوردهای بسیار پیچیده‌ای را انتخاب کنند و در نهایت صرفا با حفظ کردن یک پسورد دشوار برای این ابزار، با خیال راحت قادر به استفاده از اکانت‌های مختلف خود خواهید بود.

۸ روش رایج برای هک کردن پسورد

منبع: ZDNet

The post فهرست بدترین پسوردهای سال ۲۰۲۰ منتشر شد؛ ۱۲۳۴۵۶ در صدر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala