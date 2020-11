جایگزین پیامک با قابلیت رمزگذاری سرتاسری توسط گوگل عرضه شد

گوگل سامانه‌ی پیام‌رسانی RCS را که جایگزینی برای پیامک (SMS) به‌شمار می‌رود، به صورت سراسری و از طریق اپلیکیشن «پیام‌ها» (Messages) دردسترس قرار داد.

گوگل روز گذشته اعلام کرد که مقدمات پیام‌رسانی مبتنی بر RCS را که به نوعی به iMessage اپل شباهت دارد، فراهم کرده و اکنون این سامانه گوگل در سراسر جهان دردسترس است. هرچند برخی کشورها از جمله ایران هنوز به این سرویس دسترسی ندارند. همچنین رمزگذاری سرتاسری از ماه جاری میلادی (اوایل آذر) برای آزمایش‌کنندگان بتا آغاز می‌شود.

«خدمات ارتباطی غنی» (Rich Communication Services) یا RCS یک استاندارد تازه برای پیام‌رسانی است که اساسا جایگزینی برای سامانه‌ی قدیمی پیامک به‌شمار می‌آید و در حالی که بسیاری از کاربران هنوز از یک راهکار مبتنی بر داده استفاده می‌کنند، مواردی مانند تایپ نشانگرها و ارسال رسانه‌های با کیفیت بالاتر را ممکن می‌سازد. در ابتدا، این وظیفه بر عهده‌ی شرکت‌های مخابراتی بود تا یک جایگزین ارائه کنند، اما پس از آنکه آن‌ها ناگهان این مسئله را پیچیده کردند، گوگل با استاندارد «گپ» مبتنی بر نمایه‌ی سراسری، به طور مستقیم در اپلیکیشن «پیام‌ها» (Messages)، خودش کار را به دست گرفت.

کاربران ماه‌هاست که عرضه‌ی این سامانه را دنبال می‌کنند و به گفته‌ی گوگل، اکنون کامل است و در هر کشوری که آن را دریافت کند، در دسترس است. موارد استثناء قابل توجه، بر اساس نقشه‌ی ارائه شده از سوی گوگل، در حال حاضر شامل ایران، چین، کوبا و روسیه است. با این وجود، حتی در کشورهایی که هم‌اکنون دردسترس است هم هنوز هنگام نوشتن پیام این ویژگی ممکن است کاربردی نباشد زیرا گزارش‌هایی مبنی بر کار نکردن این سامانه در برخی خدمات‌دهندگان تلفن همراه وجود دارد.

از ابتدا دردسترس قرار ندادن این سامانه‌ی پیام‌رسانی برای ایران موجب اعتراض برخی کاربران هم شده است. ازجمله در توییتر با خطاب قرار دادن گوگل اعلام کرده‌اند عجیب است درحالی که سامانه‌ی RCS برای نخستین بار توسط یک ایرانی به نام «امیر سرهنگی» در Jibe Mobile که بعدا به مالکیت گوگل درآمد، ایجاد شد و هم‌اکنون نیز مدیر محصولات ارتباطی گوگل یک ایرانی به نام «ساناز آهاری» است، این سرویس برای ایران دردسترس نیست.

هم‌اکنون از جمله معدود اشکالاتی که در راه حل RCS گوگل وجود دارد، عدم رمزگذاری است. اما این شرکت اعلام کرده که به‌زودی رمزگذاری سرتاسری هم به این سیستم وارد می‌شود. این ویژگی طی هفته‌های آینده برای پیام‌های کاربرانی که از نسخه‌ی بتای اپلیکیشن «پیام‌ها» (Messages) استفاده می‌کنند آزمایش می‌شود و برنامه‌ی پشتیبانی گسترده‌تری برای سال آینده درنظر گرفته شده است. پس از فعال شدن رمزگذاری سرتاسری، نه گوگل و نه شرکت مخابراتی نمی‌توانند پیام‌های جابه‌جا شده را بخوانند.

برای دستیابی به این سامانه راه درازی طی شده است و اگرچه شرکت‌های مخابراتی آمریکایی ظاهرا هنوز برنامه‌هایی برای سیستم RCS مبتنی بر مشخصات جهانی متقابل خود را دارند، اما اکنون هیچ یک از اینها اهمیت ندارد زیرا گوگل سرانجام برنامه‌های چندین ساله‌ی خود را برای رساندن پیام بهتر در اندروید فراهم کرده است و در بازارهایی که شرکت‌های مخابراتی ناموفق بوده‌اند، گپ‌زنی با پیام‌ها (Messages) می‌تواند این نقص را برطرف کند.

عکس کاور: اپلیکیشن «پیام‌ها» (Messages) گوگل که امکان استفاده از ویژگی RCS در آن فراهم است.

