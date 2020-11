بعد از عرضه‌ی مک‌های دارای پردازنده‌ی اپل M1، مدیران اپل با نشریه‌های مختلفی مصاحبه کردند. به‌تازگی یکی از نشریه‌های علم و تکنولوژی به نام Ars Technica مصاحبه‌ای را با مدیر بخش مهندسی نرم افزار اپل یعنی «کریگ فدریگی» (Craig Frderighi)، سرپرست بخش تکنولوژی سخت افزار «جانی سروجی» (Johny Srouji) و معاون بازاریابی اپل به نام Greg Joswiak انجام داده است.

با وجود اینکه بیشتر بخش این مصاحبه به موضوعاتی اختصاص داشت که پیش‌تر هم توسط این سه نفر در مصاحبه‌های قبلی راجع به آن صحبت شده بود، اما در این مصاحبه‌ی جدید حرف‌های جالبی توسط فدریگی در مورد مایکروسافت، ویندوز و مک‌های دارای پردازنده‌ی M1 زده شد.

همان‌گونه که می‌دانید این مک‌های جدید از سیستم عامل ویندوز پشتیبانی نمی‌کنند و همچنین کاربران نمی‌توانند که از ابزار‌هایی مانند Boot Camp برای نصب کردن ویندوز بر روی این مک‌ها استفاده کنند. به طور حتم پشتیبانی از ویندوز در مک‌های جدید یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از کاربران مشتاق دیدن آن هستند.

فدریگی در رابطه با این موضوع گفته است که اجرای ویندوز بر روی مک‌های مجهز به پردازنده‌ی M1 به مایکروسافت بستگی دارد. او ادامه داد که این مک‌های جدید به گونه‌ای توسعه داده شده‌اند که می‌توانند از ویندوز پشتیبانی کنند. اما در نهایت مایکروسافت باید تصمیم بگیرد که مجوز استفاده از نسخه‌ی ARM ویندوز را به کاربران این مک‌ها بدهد.

او در این مصاحبه گفت:

«این موضوع که کاربران بتوانند ویندوز را در مک‌های M1 اجرا کنند به مایکروسافت بستگی دارد. این مک‌ها به‌گونه‌ای توسعه داده شدند و دارای تکنولوژی هستند که می‌توانند نسخه‌ی ARM ویندوز را اجرا کنند که از برنامه‌های x86 پشتیبانی می‌کند.»

او همچنین ادامه داد «اما در نهایت مایکروسافت باید در رابطه با مجوز استفاده از این ویندوز در مک‌های M1 تصمیم بگیرد. به‌طور ختم این مک‌ها به شکل خوبی با این نسخه از ویندوز سازگارند.»

او در بخش دیگری از سخنان خود اجرای ویندوز با استفاده از پلتفرم‌های ابری را به عنوان یکی از راه حل‌های ممکن برای رفع این مشکل در آینده عنوان کرد. در کنار این راه حل، او همچنین از ابزار CrossOver نام برد که کاربران با استفاده از آن و قابلیت «رزتا ۲» (Rosetta 2) در مک‌های M1 می‌توانند که اپ‌های ویندوزی x86 را اجرا کنند.

این سه نفر همچنین در این مصاحبه راجع به موضوع‌های مختلف دیگری مانند توسعه‌ی پردازنده‌های اپل سیلیکون، طراحی پردازنده‌ی M1، قدرت این پردازنده و حافظه‌ی یکپارچه در آن و در نهایت اجرای اپ‌های iOS در این مک‌های جدید صحبت کردند.

